(AFP) - Nam tài tử Jean Paul Belmondo qua đời thọ 88 tuổi. Luật sư của ngôi sao điện ảnh này cho biết biểu tượng của “Làn Sóng Mới - Nouvelle Vague” Belmondo từ trần trưa ngày 06/09/2021 sau nhiều năm sức khỏe bị suy yếu. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, thủa trẻ, Jean Paul Bemondo rất mê thể thao, nhất là môn quyền anh và bóng đá. Chung cuộc, Belmondo trở thành một huyền thoại của làng điện ảnh Pháp, với những tác phẩm khó quên như A bout de souffle (1960) Pierrot le Fou (1964)… Trong hai thập niên 1960-1970, Belmondo tham gia 48 bộ phim, mỗi tác phẩm điện ảnh đó đều thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả. Ông được trao tặng Cành Cọ Vàng danh dự năm 2011. Venise vinh danh toàn bộ sự nghiệp nghệ sĩ Pháp này với giải Sư Tử Vàng năm 2016.

(Reuters) - Chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích chống hoạt động quân sự mới của Trung Quốc. Lực lượng Không Quân của vùng lãnh thổ này vào hôm 05/09/2021 đã tung chiến đấu cơ lên để sẵn sàng đối phó với 19 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, phi đội Trung Quốc bao gồm 10 máy bay tiêm kích J-16, 4 phi cơ Su-30, 4 oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang bom hạt nhân. Đài Loan còn triển khai các hệ thống tên lửa để theo dõi đối phương. Tuy nhiên, theo bản đồ mà Đài Loan công bố, phi cơ Trung Quốc bay ở phía đông bắc quần đảo Pratas, gần với Trung Quốc hơn là bờ biển Đài Loan.

(Reuters) - Đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột từ trần sau 2 tuần nhậm chức. Bộ Ngoại Giao Đức ngày 06/09/2021 thông báo ông Jan Hecker, 54 tuổi, vừa qua đời. Không có tin tức về nguyên nhân của cái chết nói trên. Hôm 24/08/2021, đại sứ Đức đến Bắc Kinh bắt đầu công tác mới. Jan Hecker từng là cố vấn của thủ tướng Angela Merkel về chính sách đối ngoại. Phía Bắc Kinh từ chối bình luận về tin trên.

(AFP) - Paralympic Tokyo bế mạc. Sau gần hai tuần lễ thi đấu, đại hội thể thao dành cho người khuyết tật, Paralympic Tokyo, bế mạc đêm qua 05/09/2021. Tổng cộng 539 huy chương vàng đã được trao cho các vận động viên. Trung Quốc dẫn đầu bảng, với 96 chức vô địch. Quốc kỳ Afghanistan xuất hiện trên sân vận động Tokyo trong rừng cờ của 163 phái đoàn tham dự được xem là một biểu tượng mạnh đánh dấu mùa Paralympic 2020. Hai vận động viên quốc gia Nam Á đã vắng mặt trong buổi lễ khai mạc, nhưng cuối cùng cũng đã đến được xứ hoa anh đào. Paralympic Paris 2024 dự trù diễn ra từ ngày 28 đến ngày 08/09/2024.

(AP) - Mạng xã hội Vi Bác (Weibo) « cấm cửa » ban nhạc Hàn Quốc BTS. Ngày 05/09/2021, hơn 1,1 triệu người hâm mộ ban nhạc Hàn Quốc tại Trung Quốc dùng mạng Vi Bác đã thất vọng vì bị cấm đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến nhóm ca sĩ nổi tiếng này trong vòng 60 ngày. Lý do : BTS đã lập quỹ « bất hợp pháp » vài ngày sau khi công bố hình ảnh một chiếc máy bay với logo của ban nhạc, kèm theo giải thích các câu lạc bộ của những người hâm mộ ban nhạc Hàn Quốc quyên góp để mua « chuyên cơ » BTS. Các fan trên thế giới không mấy thuyết phục về lời giải thích trên. Giới quan sát ghi nhận : quyết định cấm cửa ban nhạc Hàn Quốc được đưa ra vào lúc đảng Cộng Sản Trung Quốc gia tăng các biện pháp kiểm duyệt.

(Reuters) - Bộ trưởng phụ trách phòng chống Covid có thể trở thành tân thủ tướng Nhật. Ông Taro Kono đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Cử tri Nhật ủng hộ ông lên làm thủ tướng sau khi ông Yoshihide Suga tuyên bố sẽ từ chức. Bị chỉ trích trong việc xử trí đại dịch, thủ tướng Suga hôm thứ Sáu 03/09 cho biết sẽ không tái ứng cử chức lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) trong cuộc bầu cử tháng Chín, một năm sau khi nhậm chức. Theo kết quả thăm dò ý kiến cho nhật báo Yomiuri Shimbun được công bố hôm nay, bộ trưởng Taro Kono, 58 tuổi, có tỉ lệ tín nhiệm vượt qua cựu bộ trưởng Quốc Phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida.

(AFP) - Hệ thống y tế bang Texas, Mỹ, bị quá tải vì Covid-19. Tính đến chiều 05/09/2021, với 14.700 bệnh nhân nhập viện từ đầu tháng 9, các bệnh viện bang Texas không còn chỗ. Hầu hết các ca mới đều bị nhiễm biến thể Delta. Chính quyền liên bang đã phải điều nhân viên y tế từ một số nơi khác đến hỗ trợ Texas.

(AFP) - Mỹ : Một cựu quân nhân bắn chết 4 người ở Florida. Nghi can Bryan Riley, 33 tuổi, tay súng thiện xạ trong quân đội Mỹ từng phục vụ tại Irak và Afghanistan, hôm 05/09/2021 đã xả súng bắn chết 4 người tại trung tâm Florida, trong đó có một em bé 3 tháng tuổi. Thủ phạm bị thương sau cuộc đấu súng với cảnh sát đã đầu hàng, khai rằng có sử dụng chất kích thích méthamphétamine.

(AFP) - Đoàn di dân hướng đến Mỹ bị Mêhicô giải tán. Một đoàn di dân khoảng 400 người từ Trung Mỹ hướng đến Hoa Kỳ hôm qua 05/09/2021 đã bị giải tán tại Chiapas, miền nam Mêhicô. Những người Salvador, Honduras, Guatemala và một ít người Haiti, Venezuela đang chuẩn bị rời thành phố Huixla thì bị Vệ binh Quốc gia và các nhân viên cơ quan di trú bao vây, chận các lối ra buộc họ phải quay về, khoảng 80 người bị bắt và trục xuất. Đây là đoàn di dân thứ tư chỉ trong một tuần lễ. Mêhicô tràn ngập luồng người muốn nhập cư vào Mỹ kể từ khi ông Joe Biden, người đã hứa hẹn sẽ đối xử nhân đạo với di dân, đắc cử. Chính phủ Mêhicô phải huy động đến 27.500 quân nhân dọc theo biên giới từ nam chí bắc để đối phó.

(AFP) - Lybia : Con trai Mouammar Kadhafi được phóng thích. Saadi Kadhafi, con của cựu lãnh đạo Libya Mouammar Kadhafi, bị giam giữ tại Tripoli từ năm 2014, hôm 05/09/2021 đã được trả tự do, nhờ một quyết định của tư pháp có từ nhiều năm qua. Theo báo chí địa phương, Saadi đã rời Libya trên một chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Được dẫn độ từ Niger ngày 06/03/2014, Saadi Kadhafi, 47 tuổi, được tòa phúc thẩm Tripoli tháng 4/2018 xử trắng án trong vụ sát hại Bachir Rayani, cựu huấn luyện viên một câu lạc bộ bóng đá. Ông còn phải bị xét xử vì cáo buộc đóng một vai trò trong việc đàn áp đẫm máu phong trào nổi dậy đã kết thúc chế độ của người cha Mouammar Kadhafi.

(AFP) - Đảo chính tại Guinée, Tây Phi. Lực lượng đặc biệt Guinée hôm 05/09/2021 xác nhận kiểm soát tình hình tại thủ đô Conakry, lật đổ tổng thống Alpha Condé, sau khi ông này quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Các định chế quốc gia hiện hành sẽ bị giải tán. Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án cuộc đảo chính nói trên. Paris kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tổng thống Condé.

(AFP) - Ban nhạc Thụy Điển Abba dẫn đầu thị trường ca nhạc tại Anh Quốc. Hai ca khúc trong album mới sắp trình làng của Abba hiện nằm trong 10 bài hát ăn khách nhất tại Vương Quốc Anh. Theo thẩm định của giới âm nhạc được cập nhập hôm Chủ Nhật 05/09/2021, hai ca khúc I Still Have Faith in You - Tôi Vẫn Tin Người và Don't Shut Me Down - Xin đừng bỏ tôi, hiện tại chiếm hạng 6 và 7 trong Top 10 của làng nhạc Anh. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hào quang của Abba vẫn sáng chói sau 40 năm xa sân khấu.

