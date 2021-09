Taliban muốn tham gia dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan

Từ khi lên nắm quyền ở Afghanistan, phe Taliban đề ra hai mục tiêu chính là phát triển kinh tế và chống khủng bố. Ngày 06/09/2021, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết họ « mong muốn » gia nhập dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC). Taliban cũng sẽ đề cập với chính quyền Islamabad về nhóm khủng bố Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Theo hãng tin Samaa News, được trang ANI trích dẫn, người phát ngôn Zabiullah Mujahid xác nhận cuộc gặp giữa lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan (ISI), trung tướng Faiz Hameed và giáo sĩ Abdul Ghani Baradar, một trong những đồng sáng lập viên Taliban.

Dự án CPEC (China Pakistan Economic Corridor) được Trung Quốc triển khai năm 2015 với tổng trị giá lên đến 46 tỉ đô la, trong đó có trục đường dài 626 km nối vùng Tân Cương của Trung Quốc, qua cảng Gwadar ở tỉnh Balochistan của Pakistan, đến biển Ả Rập. Ngoài dự án CPEC, còn có nhiều kế hoạch xây đường bộ, đường sắt và đường ống dẫn dầu để tăng cường kết nối giữa Trung Quốc và Trung Đông, đồng thời nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ và Ấn Độ.

Trang ANI cho rằng những sự kiện trên cho thấy Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan ủng hộ Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, đồng thời giúp Pakistan củng cố chiến lược gia tăng ảnh hưởng trong vùng. Trước đó, chính quyền Islamabad được cho là « đã cử nhiều nhân viên » đến chiến đấu trong hàng ngũ Taliban để giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Lực lượng Taliban hôm qua thông báo đã kiểm soát cả nước, sau khi tuyên bố chiếm được thung lũng Panchir, thành trì cuối cùng của Mặt trận Kháng chiến lực lượng (FNR). Nhưng Ahmad Massoud, lãnh đạo của lực lượng chống Taliban FNR tại thung lũng Panchir không thừa nhận thất bại. Ngày 06/09, trong một thông điệp được ghi âm và gửi đến các cơ quan truyền thông, lãnh đạo FNR kêu gọi « toàn quốc nổi dậy vì nhân phẩm, tự do và sự phồn thịnh của đất nước ».

Theo AFP, lực lượng an ninh Taliban đã giải tán nhiều cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul sáng 07/09. Hàng trăm người tập trung ở ít nhất hai khu phố lên án sự trấn áp bạo lực ở thung lũng Panchir, cũng như sự can thiệp của Pakistan vào tình hình Afghanistan. Trước đó, Taliban khẳng định đã tiêu diệt hai lãnh đạo cấp cao của lực lượng kháng chiến FNR, đồng thời kêu gọi những quân nhân chế độ cũ gia nhập lực lượng an ninh của Taliban, nhưng sẵn sàng « trừng phạt bất kỳ ai tạo phản ».

