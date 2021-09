New York chuẩn bị lễ tưởng niệm 20 năm loạt tấn công khủng bố 11/9

Ngày 11/09/2001, hai chiếc Boeing của hãng hàng không American Airlines bị những tên khủng bố chuyển hướng và cho lao thẳng vào tòa tháp đôi của World Trade Center, New York.

Ngày mai, 11/09/2021, là tròn 20 năm vụ tấn công khủng bố bi thảm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai chiếc Boeing của hãng hàng không American Airlines bị những tên khủng bố Al Qaida chuyển hướng, đâm thẳng vào tòa tháp đôi World Trade Center cao nhất thế giới, làm gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ khởi động lễ tưởng niệm năm nay, trước tiên tại New York, rồi tại hai điểm khác của vụ tấn công là Lầu Năm Góc và Shanksville, bang Pennsylvania, khu vực một chiếc máy bay thứ ba đã rơi xuống sau một cuộc giằng co giữa hành khách và những tên khủng bố.

Từ New York, thông tín viên đài RFI, Marie Normand cho biết những biện pháp an ninh được ban hành nhân lễ tưởng niệm.

« Nhiều chiếc trực thăng vận tải quân sự trên không và vài binh sĩ trên đường phố là những gì chúng tôi có thể quan sát lúc này. Nhưng hiện tại, các biện pháp an ninh vẫn còn khá kín đáo. Nhiều vành đai an toàn đã được dựng lên xung quanh đài tưởng niệm 11/9, nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm, và nhiều lãnh đạo chính trị như thống đốc bang New York đã đến nơi dành phút mặc niệm.

Ngày mai, chỉ có gia đình các nạn nhân là được phép đi vào khu vực này. Những gia đình này, luôn trông đợi có những lời giải đáp, và nhất là việc nhận dạng người thân của mình. Hai mươi năm đã trôi qua, những phần thi thể thu lượm được tại những điểm xảy ra thảm kịch vẫn tiếp tục được đối chiếu với những mẫu do gia đình cung cấp.

Hôm Thứ Ba vừa qua, nạn nhân thứ 1.646 trong tổng số gần 3.000 người đã được xác định. Nhiều người thân còn yêu cầu ông Joe Biden cho giải mật một phần hồ sơ điều tra của FBI, được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Đây từng là một lời hứa của ông trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Và tuần rồi, ông đã ký sắc lệnh, yêu cầu cho giải mật từ đây trong vòng 6 tháng.

Một số gia đình cho rằng Joe Biden thiếu sự cứng rắn và tiếp tục phản đối sự hiện diện của ông tại lễ tưởng niệm ngày mai. »

