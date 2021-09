Mỹ cân nhắc dùng tên Đài Loan cho "Văn phòng đại diện Đài Bắc" ở Washington

Theo nhật báo Anh Quốc Financial Times ngày 11/09/2021, chính quyền Mỹ đang “xem xét nghiêm túc” việc cho phép chính phủ Đài Loan đổi tên văn phòng đại diện của họ ở Washington để bao gồm từ “Đài Loan”, một điều sẽ khiến Bắc Kinh tức giận.

Theo tiết lộ của nhiều nguồn tin thông thạo từ chính quyền Mỹ, tháng Ba vừa qua, Đài Loan đã yêu cầu được đổi tên cơ quan đại diện của họ tại thủ đô Hoa Kỳ từ “Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế và Văn Hóa Đài Bắc” thành “Văn Phòng Đại Diện Đài Loan".

Theo Financial Times, việc đổi tên chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Cho đến nay, Trung Quốc luôn luôn phản đối việc các quốc gia khác có bất kỳ hình thức quan hệ chính thức nào với Đài Loan, mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai cần thu hồi kể cả bằng võ lực.

Ngay cả việc chính thức gọi hòn đảo là Đài Loan cũng bị Bắc Kinh phản đối. Tờ báo Anh ghi nhận là từ năm 2017 đến năm 2019, có bảy trong số các cơ quan đại diện chính quyền Đài Bắc tại một số quốc gia, dù không chính thức công nhận Đài Loan, như Nigeria, Jordan và Ecuador, đã bị nước chủ nhà, dưới sức ép của Bắc Kinh, buộc xóa từ “Đài Loan” hoặc "Trung Hoa Dân Quốc” trong tên gọi.

Vào tháng 7 vừa qua, Đài Loan đã mở một văn phòng tại Litva, được gọi là "Văn Phòng Đại Diện Đài Loan." Trung Quốc đã lập tức triệu hồi đại sứ của họ tại Vilnius về nước và yêu cầu Litva triệu hồi đại sứ của họ tại Bắc Kinh.

Theo Financial Times, yêu cầu của Đài Loan xin đổi tên gọi văn phòng đại diện đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ và các quan chức Ngoại Giao phụ trách châu Á. Tuy nhiên, quyết định tối hậu tùy thuộc vào một lệnh hành pháp do tổng thống Biden ký.

