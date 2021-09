Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hồng Kông thông báo siết chặt thêm luật an ninh quốc gia. Ông Đặng Bỉnh Cường (Christ Tang), lãnh đạo an ninh của đặc khu hành chính hôm 14/09/2021 xác nhận chính quyền Hồng Kông đã bắt đầu nghiên cứu về một đạo luật mới, quy định thêm nhiều tội danh về an ninh quốc gia. Phiên tòa xét xử những nhà hoạt động dân chủ sẽ là một chất liệu để giới chức Hồng Kông phân tích và định hướng các quy định mới.

(Yonhap) - Hàn Quốc và Úc tái khẳng định cam kết chung vì sự ổn định trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Hàn - Úc diễn ra tại Seoul hôm 13/09/2021, hai bên khẳng định là những nền dân chủ vững mạnh có chung giá trị, tư tưởng. Không nhắc đến Trung Quốc, các vị bộ trưởng nhấn mạnh Úc và Hàn Quốc hợp tác để bảo vệ các giá trị chung và nhân quyền. Đây là cuộc họp 2+2 lần thứ 5 của Canberra và Seoul, diễn ra 2 năm 1 lần.

(Le Figaro) - Tổng thống Mỹ Biden sẽ phát biểu tại đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 21/09/2021. Nhà Trắng hôm qua 13/09 thông báo nguyên thủ Mỹ sẽ có nhiều cuộc gặp ngoại giao. Khoảng 100 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ đã thông báo với Liên Hiệp Quốc ý định trực tiếp đến họp Đại Hội Đồng tại New York. Khác với năm ngoái, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc năm nay dự kiến phối hợp cả hình thức phát biểu trực tuyến và trực tiếp.

(AFP) - TT Nga tự cách ly sau khi tiếp xúc với một ca nhiễm Covid-19. Thông báo được điện Kremlin đưa ra ngày 14/09/2021. Trong hoàn cảnh này, tổng thống Nga Putin sẽ không tham dự thượng đỉnh khu vực tại Tadjikistan.

(Reuters) - Taliban bác bỏ tin đồn giáo sĩ Baradar tử trận. Trong một thông điệp được thu âm và được công bố ngày 14/09/2021, phát ngôn viên của Taliban, Sulail Shaheen, bác bỏ tin đồn cho rằng giáo sĩ Abdul Ghani Baradar, cựu lãnh đạo chính trị của Taliban và vừa được bổ nhiệm làm phó thủ tướng, đã bị hạ sát hay bị thương trong một cuộc đối đầu. Từ một tháng nay, có nhiều lời đồn thổi về việc ông Baradar đã bị giết chết trong một vụ xả súng giữa các đối thủ trong nội bộ chính phủ do những bất đồng.

(AFP) - Qatar thông báo ngừng khai thác sân bay Kabul. Là tác nhân chính trong cuộc khủng hoảng tại Afghanistan, chính quyền Doha hôm 14/09/2021 cho biết sẽ không chịu trách nhiệm về sân bay Kabul. Qatar giải thích là chưa đạt được một thỏa thuận « rõ ràng » với Taliban về các hoạt động của sân bay.

(AFP) - Lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA khẳng định cứng rắn và công bằng với Iran. Tuyên bố trên được ông Rafael Grossi đưa ra hôm 13/09/2021 trước báo giới ở Vienna, khi một nhà báo cho rằng lẽ ra ông đã phải cứng rắn hơn với Teheran. Còn tại Iran, các phương tiện truyền thông bảo thủ ca ngợi là Teheran đã thắng lợi khi ký được thỏa thuận với AIEA và không để AIEA tiếp cận thẻ nhớ của các camera giám sát ở các cơ sở hạt nhân của Iran.

(Reuters) - Mỹ và Liên Âu thỏa thuận cắt giảm khí thải methane. Reuters hôm 14/09/2021 cho biết theo sơ thảo cam kết thế giới về khí methane mà hãng tin tiếp cận được, Mỹ và Liên Âu đã đạt thỏa thuận đến năm 2030 giảm gần 1/3 khí thải methane so với năm 2020. Methane gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu, chỉ sau khí CO2. Washington và Bruxelles cũng kêu gọi các nền kinh tế lớn trên thế giới đồng hành. Thỏa thuận có thể sẽ được công bố ngày 17/09 tại cuộc họp của các nước thải nhiều methane.

