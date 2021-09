Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Đài Loan dự trù tăng chi phí quốc phòng thêm 8,69 tỉ đô la cho 5 năm tới. Khoản ngân sách bổ sung này được Đài Bắc thông báo ngày 16/09/2021, trong đó có chi phí mua thêm tên lửa. Trước đó, Đài Loan đã dự trù ngân sách quốc phòng cho năm 2022 là 471,7 tỉ đô la. Tăng ngân sách quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang là chủ trương của tổng thống Thái Anh Văn nhằm đối phó với "mối đe dọa nghiêm trọng" đến từ Hoa Lục.

(Reuters) – Việt Nam dự kiến phê chuẩn hiệp định thương mại RCEP. Thứ trưởng bộ Công Thương Trần Quốc Khánh hôm 16/09/2021 cho biết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP do Trung Quốc đề xuất có triển vọng được phê chuẩn trước tháng 11/2021 và rất có thể hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2022. RCEP bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và 10 thành viên Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á.

(AFP) – CPI sẽ mở điều tra về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Các thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ngày 15/09/2021, đã cho phép mở điều tra về những vụ giết người liên quan đến chiến dịch bài trừ ma túy ở nước này. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ngay lập tức từ chối hợp tác. Tòa án quốc tế thành lập năm 2002 có chức năng phán xử các tội ác man rợ trên thế giới. Năm 2019, Philippines đã rút khỏi định chế quốc tế này nhưng tòa vẫn đủ thẩm quyền điều tra về các tội ác có thể xảy ra trước đó. Các cuộc điều tra có khả năng gặp nhiều trở ngại khi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tỏ ra bất hợp tác. Cố vấn pháp lý của tổng thống đã tuyên bố hôm qua rằng, chính phủ Philippines sẽ cấm nhập cảnh tất cả các thành viên của định chế này đến để thu thập thông tin và bằng chứng liên quan đến cuộc chiến chống ma túy.

(AFP) – Đảo Langkawi, Malaysia mở cửa đón du khách trở lại. Sau nhiều tháng bị phong tỏa vì Covid-19, đảo Langkawi bắt đầu đón du khách ngoại quốc kể từ 16/09/2021. Tuy nhiên tất cả những người quá cảnh tại hòn đảo này phải được chích ngừa và phải trải qua một đợt xét nghiệm. Năm 2019, hòn đảo này tiếp gần 4 triệu du khách. Malaysia tới nay ghi nhận hơn 2 triệu ca dương tính với virus corona và trên 22.000 bệnh nhân tử vong.

(AFP) – Hơn chục người thân cận với tổng thống Nga bị nhiễm Covid-19. Tổng thống Vladimir Putin đã phải tự cách ly và hủy nhiều cuộc gặp thượng đỉnh. Hôm nay 16/09/2021 ông Putin đã khẳng định thông tin này. Trong hội nghị qua truyền hình của Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể diễn ra tại Douchambé, Tadjikistan, ông Putin cho biết « trong số người xung quanh tôi, không phải một, hai mà là cả chục người bị mắc Covid-19 ». Tổng thống Nga nói thêm ông sẽ còn phải cách ly thêm nhiều ngày nữa. Đây là một minh họa cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong cuộc chiến chống dịch Covid 19.

(RFI) – Thủ tướng Anh cải tổ nội các. Trong thành phần mới được thông báo ngày 15/09/2021, bà Liz Truss đứng đầu bộ Ngoại Giao thay ông Dominic Raab, người bị chỉ trích gay gắt vì thiếu trách nhiệm, ưu tiên nghỉ hè trong khi Taliban chiếm Kabul. Bà Liz Truss, 46 tuổi, là phụ nữ thứ 2 nắm giữ vị trí ngoại trưởng trong nội các Anh. Ông Dominic Raab giữ chức bộ trưởng Tư Pháp, quyết định này được cho là một hình phạt vì vị trí này ít “nổi” hơn so với đứng đầu ngành ngoại giao.

(AFP) – Châu Âu cần độc lập về mặt quốc phòng. Trong diễn văn trước Nghị Viện Châu Âu hôm 15/09/2021, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen thông báo một số ưu tiên trong chính sách chung cho 27 thành viên. Theo bà, Liên Âu cần « tăng tốc thành lập một Liên minh phòng thủ » để tự chủ hơn về mặt quân sự, tự chủ hơn trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhu cầu càng cấp bách sau quyết định của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Lãnh đạo châu Âu cam kết huy động 100 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.

(AFP) – Omar Sy lọt vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tạp chí Mỹ Time, số ra ngày 15/09/2021 chọn tài tử điện ảnh người da đen người Pháp Omar Sy. Anh được công chúng biết đến nhiều nhờ bộ phim nhiều tập Lupin chiếu trên Netflix. Omar Sy cũng là người Pháp duy nhất được Time bình chọn năm nay. Danh sách này bao gồm những tên tuổi như cây vợt nữ người Nhật, Naomi Osaka, nhà đối lập Nga Alexeï Navalny hay tổng thống Mỹ Joe Biden, nữ ca sĩ Mỹ Billie Eilish…

(Yonhap) – Song Joong Ki và Park So Dam dẫn chương trình lễ khai mạc liên hoan phim Busan. Ngày 16/09/2021, ban tổ chức thông báo liên hoan phim quốc tế Busan – châu Á BIFF lần thứ 26 sẽ khai mạc vào ngày 06/10/2021. Song Joong Ki nổi tiếng với những bộ phim dài nhiều tập được chiếu trên đài truyền hình như là Descendants of the Sun hay Vincenzo. Còn Park So Dam từng tham gia bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho, phim đoạt Cành Cọ Vàng liên hoan điện ảnh Cannes 2019.

(Yonhap) – Samsung ký hợp tác với bảo tàng Louvre Paris. Theo thỏa thuận ký ngày 16/09/2021, bất kỳ ai sở hữu vô tuyến Samsung The Frame có thể ngắm ít nhất 40 tác phẩm nghệ thuật lớn được trưng bày ở bảo tàng Louvre, Paris (Pháp), trong đó có La Joconde của danh họa Leonardo da Vinci, thông qua ứng dụng Art Store. Samsung phát triển ứng dụng này theo xu hướng ở nhà vì đại dịch Covid-19 và hiện có hơn 1.500 tác phẩm nghệ thuật của 600 nghệ sĩ từ 42 nước (bảo tàng Ermitage ở Saint-Petersburg (Nga), bảo tàng Prado ở Madrid (Tây Ban Nha).

