LITVA-TRUNG QUỐC

Litva “tuyên chiến” với điện thoại Trung Quốc vì lý do an ninh mạng

Ảnh minh họa. Đến lượt Litva tuyên chiến với điện thoại Trung Quốc Hoa Vi ? REUTERS - Rodrigo Garrido

Thùy Dương 2 phút

Bộ Quốc Phòng Litva ngày 22/09/2021 đề nghị các cơ quan công quyền và người dân không mua và từ bỏ sớm nhất có thể việc sử dụng điện thoại do Trung Quốc chế tạo, chủ yếu vì lý do lỗ hổng an ninh và nguy cơ thất thoát dữ liệu cá nhân của người sử dụng.