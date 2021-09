Quảng cáo Đọc tiếp

(Truyền thông Việt Nam) – Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay vận tải ra Biển Đông. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/09/2021, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định « hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa » và « việc gia tăng quân sự hóa là đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ». Vào tuần trước, Hạm đội Nam hải của Trung Quốc đã điều nhiều máy bay, trong đó có máy bay vận tải Y-20, đến diễn tập tại các đá Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập bị Bắc Kinh chiếm đóng ở Biển Đông.

(Courrier du Vietnam) – Gia nhập CPTPP : Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Bắc Kinh. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo trực tuyến ngày 23/09 đã cho biết như trên. Cách đây khoảng một tuần, Bắc Kinh đã gửi đơn xin gia nhập CPTPP, hiệp định được lập ra để làm đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc kết nạp Trung Quốc vào CPTPP còn phải được toàn thể các nước thành viên của tổ chức này thông qua.

(Reuters) – Đài Bắc lên án Trung Quốc phản đối Đài Loan xin gia nhập CPTPP. Trung Quốc không chấp nhận Đài Loan, bị Bắc Kinh coi là một một tỉnh phản nghịch, xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đối với chính quyền Đài Bắc ngày 23/09/2021, Trung Quốc là một « tội phạm lớn » tìm cách đe dọa Đài Loan và không có quyền phản đối hay bình luận về vấn đề này.

(AP) – Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán nếu Hàn Quốc bỏ 'thái độ thù địch'. Em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay 24/09/2021, cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Hàn Quốc nếu các điều kiện được đáp ứng. Bình Nhưỡng muốn Seoul thuyết phục Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt kinh tế. Tuyên bố của bà Kim Yo Jong có đề cập đến lời kêu gọi của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về một tuyên bố chính trị chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng hôm nay cho rằng tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên là "quá sớm".

(AFP) – Giám đốc chi nhánh CIA tại Áo mất chức. Nguyên nhân là vì xem nhẹ mức độ nguy hiểm của « hội chứng La Habana ». Theo báo Washington Post ấn bản ngày 23/09/2021 cơ quan tình báo Mỹ cách chức lãnh đạo chi nhánh tại Vienna sau phát hiện hàng chục ca tại thủ đô nước Áo bị ảnh hưởng vì « hội chứng La Habana », một căn bệnh « kỳ lạ » liên quan đến các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ở nhiều nơi trên thế giới. Chuyến công du Việt Nam của phó tống thống Hoa Kỳ cuối tháng 8/2021 đã bị trễ mất vài giờ so với dự kiến bắt nguồn từ « một sự cố liên quan đến sức khỏe » của nhân viên trong tòa lãnh sự Mỹ tại Hà Nội.

(AFP) – Carles Puigdemont bị bắt ở Ý. Nghị sĩ châu Âu độc lập và là cựu chủ tịch vùng Catalunya đòi độc lập với Tây Ban Nha, hiện sống lưu vong ở Bỉ từ năm 2017, đã bị cảnh sát Ý bắt tại sân bay Alghero trên đảo Sardaigne ngày 23/09/2021, theo lệnh bắt giữ châu Âu ngày 14/10/2019, dù « ông đến Sardaigne với tư cách là nghị sĩ châu Âu ». Theo chánh văn phòng của ông Puigdemont, thứ Sáu 24/09, ông « sẽ trình diện trước các thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Sassari, cơ quan có thẩm quyền quyết định trả tự do, hay dẫn độ ông » về Tây Ban Nha. Ngày 09/03/2021, Nghị Viện Châu Âu đã tước bỏ quyền miễn trừ của ông Puigdemont và hai nghị sĩ châu Âu độc lập khác. Biện pháp này đã được Tòa án Châu Âu chuẩn y ngày 30/07.

(AFP) – Greta Thunberg đồng hành với người biểu tình Đức vì khí hậu. Hai ngày trước bầu cử Quốc Hội Đức, Greta Thuberg – nhà bảo vệ môi trường người Thụy Điển – đến Berlin hôm nay, 24/09/2021, tuần hành chung với giới trẻ và những nhà bảo vệ môi trường tại Đức. Hành động này nhằm gia tăng sức ép, đòi các ứng viên Đức quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chống biến đổi khi hậu và bảo vệ môi trường.

(AFP) – Nhiều nước phương Tây quyết định tiêm phòng Covid-19 mũi 3 cho người cao tuổi. Ngày 23/09/2021, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cho phép tiêm liều thứ ba vac-xin Pfizer đối với người trên 65 tuổi đã tiêm đủ hai liều trước đó 6 tháng. Cùng ngày, Liên Hiệp Châu Âu cho biết có sẽ ra quyết định tiêm liều thứ 3 vac-xin Pfizer hay không cho người trên 16 tuổi vào đầu tháng 10.

(Reuters) – Vụ tấn công Đồi Capitol : Đồng minh của Trump bị triệu mời ra trước Ủy Ban Điều Tra. Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện Hoa Kỳ, cơ quan đang điều tra vụ tấn công Đồi Capitol vào ngày 06/01 do hàng trăm người ủng hộ Donald Trump tiến hành, hôm qua, 23/092021 cho biết đã triệu tập bốn thành viên cũ của chính quyền Trump đến trình diện ủy ban. Đó là Mark Meadows, cựu tổng thư ký Nhà Trắng, Steve Bannon, cựu cố vấn Nhà Trắng, một trong những chiến lược gia chiến dịch tranh cử năm 2016 của Donald Trump, Dan Scavino, cựu phụ tá chánh văn phòng Nhà Trắng và Kash Patel, cựu quan chức bộ Quốc Phòng.

(AFP) – No Time to Die chuẩn bị ra mắt khán giả. Bộ phim mới nhất về điệp viên 007 James Bond, cuối cùng cũng đến được với công chúng. Khán giả Anh là những người đầu tiên được thưởng thức tác phẩm này vào ngày 28/09/2021 tại nhà hát Royal Albert Hall, Luân Đôn. Hai ngày sau, No Time to Die sẽ được công chiếu trên toàn vương quốc Anh. Khán giả Pháp phải đợi đến này 06/10/2021. Đây là cũng là lần cuối cùng nam tài tử Daniel Craig thủ vai điệp viên James Bond.

