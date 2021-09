Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ban tổ chức đêm canh thức tưởng nhớ nạn nhân Thiên An Môn tại Hồng Kông tự giải thể. Sau thập niên hoạt động, nhóm bảo vệ dân chủ này hôm nay 25/09/2021 thông báo tự giải thế trước những « áp lực quá lớn » nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông. Đây là một quyết định « đau đớn » vào lúc mà chính quyền đặc khu hành chính « dùng mọi phương tiện đẩy tổ chức đến chỗ phải tự giải thể », theo như giải thích của một thành viên trong hội mang tên Alliance Hồng Kông.

(AP) - Quốc Dân Đảng Đài Loan có chủ tịch mới. Đảng đối lập chính của Đài Loan đã chọn cựu lãnh đạo Chu Lập Luân (Eric Chu) làm chủ tịch mới vào hôm nay 25/09/2021 trong một cuộc bầu cử bị áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc. Bốn ứng cử viên, bao gồm cả chủ tịch đương nhiệm Giang Khải Thần (Johnny Chiang), đã tranh giành vị trí lãnh đạo của đảng vốn ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, tức là đồng ý với yêu cầu của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, điều mà đảng Dân Tiến đang cầm quyền đã không chấp nhận.

(Reuters) - Đại diện Miến Điện không được phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, trái với đại diện Afghanistan. Theo một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc hôm qua, 24/09/2021, quyết định liên quan đến Miến Điện được đưa ra trong bối cảnh chính quyền dân sự bị lật đổ và chính quyền quân sự đang cầm quyền tại Naypyidaw đều giành quyền đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Về phần Afghanistan, dù cũng có cạnh tranh giữa chính phủ cũ tại Afghanistan và phe Taliban đuơng quyền, nhưng đại sứ của chính phủ bị lật đổ sẽ có bài phát biểu vào thứ Hai 27/09.

(AFP) - Hàng chục nhà sư Miến Điện biểu tình chống tập đoàn quân sự. Tại Mandalay, thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc, chiều nay 25/09/2021, hàng chục nhà sư đã xuống đường đòi tập đoàn quân sự trao trả quyền lực lại cho người dân. Cuộc tuần hành hôm nay diễn ra nhân kỷ niệm 14 năm ngày nổi lên cuộc « cách mạng áo cà sa ». Hồi năm 2007, giới tu sĩ Phật giáo đã biểu tình rầm rộ chống chính quyền quân sự Miến Điện nhưng phong trào nổi dậy đã bị đàn áp đẫm máu.

(Reuters) - Covid-19 bùng phát trở lại tại Hàn Quốc. Bộ Y Tế nước này hôm 25/09/2021 thông báo ghi nhận thêm 3.200 ca nhiễm mới. Đây là mức cao nhất sau đợt nghỉ phép 3 ngày. Gần hết các ca bệnh này là những trường hợp lây nhiễm tại chỗ.

(AFP) - Ấn Độ và Pakistan đấu khẩu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Phát biểu hôm 24/09/2021 thủ tướng Pakistan, Imran Khan lên án chính quyền New Delhi « gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cộng đồng người Hồi Giáo » tại Ấn Độ, tố cáo thủ tướng Modi muốn « thanh lọc khỏi Ấn Độ những người theo đạo Hồi » Đáp lại những cáo buộc trên, đại diện Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, bà Sneba Dubey, nêu đích danh Pakistan dung túng trùm khủng bố Al Qaeda, tố cáo Islamabad « vừa đá bóng vừa thổi còi », chính « Pakistan mới là quốc gia dung dưỡng quân khủng bố để làm phương hại đến các nước láng giềng chung quanh ». Ấn Độ và Pakistan cùng có tranh chấp chủ quyền tại vùng Cachemir.

(AFP) - Hết tiền mua dầu hỏa, Sri lanka cầu viện Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Bộ Ngoại Giao Sri Lanka trong thông cáo hôm 24/09/2021 cho biết ngoại trưởng Gamini Lakshaman Peiris, bên lề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu đồng nhiệm Sultan Al Jaber dành cho chính quyền Colombo một cử chỉ « ưu đãi », giúp Sri Lanka vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Sri Lanka đang thiếu xăng dầu nghiêm trọng. Colombo đã phải cầu viện để Ấn Độ cho vay 500 triệu đô la mua dầu hỏa, đề nghị Ngân Hàng Thế Giới khẩn cấp giải ngân 100 triệu đô la cũng vì mục tiêu này. Colombo sẽ phải thanh toán 2 tỷ đô la nợ đáo hạn trước cuối năm 2021 trong lúc dự trữ ngoại tệ toàn quốc, tính đến cuối tháng 8/202,1 chỉ còn chưa đầy 3,6 tỷ.

(AFP) - Cuba cho phép hàng quán hoạt động lại sau nhiều tuần lễ đóng cửa chống dịch Covid-19. Kể từ ngày Thứ Sáu 24/09/2021 các nhà hàng tại thủ đô La Habana và nhiều thành phố trên toàn quốc được mở cửa trở lại, phục vụ thực khách trên vỉa hè. Theo dự kiến, đến ngày 15/11, La Habana bắt đầu cho phép các du khách ngoại quốc tham quan Cuba. Hiện tại, 42,8 % dân số trên hòn đảo này đã được chích ngừa với vac-xin do chính Cuba sản xuất. Tuy nhiên, vac-xin Abdala của Cuba không được Tổ Chức Y Tế Thế Giới công nhận.

(AFP) - Mỹ khởi động chiến dịch tiêm mũi thứ ba chống Covid-19. Kể từ ngày 24/09/2021, khoảng 60 triệu người Mỹ được quyền đi chích liều vac-xin thứ ba. Đó là những người thuộc diện trên 65 tuổi, hoặc trong độ tuổi từ 18 đến 64 nhưng có những bệnh nền, hoặc những đối tượng có nguy cơ nhiễm virus cornona chủng mới cao trong môi trường sinh sống hàng ngày, nơi làm việc và đã chích mũi thứ nhì cách nay hơn 6 tháng. Tổng thống Biden, 78 tuổi, cho biết ông sẽ đi tiêm mũi vac-xin thứ ba trong những ngày tới.

(RFI) - Xung đột Syria: Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 350 000 người đã thiệt mạng trong vòng 10 năm. Giai đoạn có nhiều người thiệt mạng nhất là hồi năm 2012, hơn 60.000 người chết chỉ trong vòng 1 năm. Con số này trong năm 2020 là 8.000 nạn nhân. Theo số liệu chính thức của Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cứ 13 người chết thì có 1 là phụ nữ, 1 là trẻ em. Tuy nhiên, theo Đài quan sát nhân quyền Syria, số người thiệt mạng vì xung đột ở Syria phải lên đến hơn 500.000 người, chưa kể những người chết trong các nhà tù của chế độ Bachar Al Assad.

(AFP) - Nhiều nghệ sĩ trên thế giới dấn thân vì hành tinh. Từ Paris đến New York, đêm nay 25/09/2021 rất nhiều ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật biểu diễn, để đóng góp cho các chương trình bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Ông vua của làng nhạc Pop người Anh Elton John biểu diễn tại Paris tối nay. Stevie Wonder hâm nóng không khí trên bầu trời Los Angeles. Tại New York, mọi chú ý hướng về buổi biểu diễn của nữ danh ca Billie Eilsh. Tất cả những ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật này hưởng ứng kêu gọi của tổ chức bảo vệ môi trường Global Citizen.

