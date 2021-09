Quảng cáo Đọc tiếp

(Sài Gòn đầu tư) - Chính sách Covid ở Việt Nam : 8 hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế phản đối nhiều quy định mới của bộ Y Tế. Việt Nam đứng trước áp lực phải sớm có lộ trình trở lại bình thường sau nhiều tháng siết chặt phòng dịch. Hôm qua, 25/09/2021, bộ Y Tế công bố bản Hướng dẫn « Thích ứng an toàn với dịch Covid-19 », làm cơ sở cho chính sách những tháng tới. Chỉ ít giờ sau khi văn bản này công bố, 8 hiệp hội doanh nghiệp đã phản hồi. Kiến nghị chỉ trích bộ Y Tế duy trì nhiều quy định theo chủ trương cũ « Zero Covid » (tức đưa số ca mắc Covid-19 về 0), chứ chưa thực sự hướng đến chính sách « Sống chung với Covid ». Tám hiệp hội bao gồm Hiệp hội Thực phẩm minh bạch, Lương thực - thực phẩm TPHCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Dệt may Việt Nam, Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. HCM, Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Nhựa Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

(AFP) - Ngày biểu tình chống chứng nhận Covid tuần thứ 11 tại Pháp : Số người tham gia tiếp tục giảm mạnh. Hôm qua 25/09/2021, tổng cộng có 185 cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối biện pháp áp dụng chứng nhận Covid-19 và bắt buộc nhân viên y tế tiêm ngừa. Theo bộ Nội Vụ Pháp, số người tuần hành là 63.700 người, riêng tại Paris, khoảng 7.200 người. Ngày 07/08, số người biểu tình trong cả nước lên đến 237.000 người.

(AFP) - Anh Quốc sẽ cấp 10.500 visa nhập cảnh tạm thời cho lao động nước ngoài, nhằm giải quyết vấn đề khan hiếm nhân công do hệ quả của Brexit và đại dịch Covid-19. Chính phủ Anh hôm qua 25/09/2021 thông báo visa sẽ có thời hạn 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12/2021, liên quan chủ yếu đến người làm nghề lái xe vận chuyển hàng. Hiện giờ, nước Anh đang thiếu 100.000 lái xe vận chuyển, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng ở siêu thị và khan hiếm nhiên liệu ở các trạm xăng.

(AFP) - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ tích cực hơn để tái lập thỏa thuận hạt nhân Iran. Phát biểu được ông Sergei Lavrov đưa ra ngày 25/09/2021 tại một cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc bên lề Đại hội đồng ở New York, Mỹ. Ngoại trưởng Nga hy vọng các cuộc thương lượng ở Vienna, Áo, giữa Iran với Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và đằng sau đó là Mỹ, sẽ được nối lại sớm nhất có thể.

(Reuters) – Úc từ chối cam kết bỏ nhiên liệu hóa thạch. Hôm 25/09/2021, thủ tướng Úc Scott Morrison cũng bác bỏ thẳng thẳng thừng mục tiêu đạt « không có phát thải » khí gây hiệu ứng nhà kính để hạn chế hiện tượng hâm nóng trái đất. Úc hiện là nước xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, sau khi từ Washington trở về thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ của ông chưa có quyết định nào liên quan đến phát thải khi gây hiệu ứng nhà kinh, đồng thời từ chối cam kết giảm xuất khẩu năng lượng hóa thạch, một nguồn lợi sống còn với kinh tế Úc.

(AFP) – Taliban kêu gọi mở lại đường bay quốc tế. Hôm nay chính phủ Taliban hứa sẽ hợp tác đầy đủ với các hãng hàng không nước ngoài, bảo đảm tất cả các vấn đề tại sân bay Kabul đã được giải quyết. Hiện mới chỉ có vài máy bay chủ yếu đến từ Pakistan đã hạ cánh xuống sân bay Kabul, từ khi quân đội Mỹ rút toàn bộ cùng với chiến dịch di tản chấm dứt. Ngoài ra, chưa có một đường bay thương mại quốc tế nào khác được tái lập đến lúc này. Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ kỹ thuật để sân bay Kabul hoạt động bình thường trở lại.

(Reuters) – Tổng thống Nga hết cách ly đến Siberi câu cá. Tổng thống Vladimir Putin đã tới Siberi ít ngày để nghỉ ngơi và đi câu cá sau khi hết thời gian cách ly phòng dịch vì có tiếp xúc với những các nhân viên thân cận bị nhiễm Covid-19, theo thông báo hôm nay 26/09/2021, của điện Kremlin. Phủ tổng thống Nga đã công bố khoảng hai chục tấm hình cho thấy vị lãnh đạo 68 tuổi tay cầm cần câu đang đi giữa thiên nhiên bên bờ một con sông, hoặc những hình chụp chung với bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigu, một người thường đồng hành với ông Putin trong các kỳ nghỉ.

