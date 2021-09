Pháp muốn làm trung gian giữa liên minh AUKUS và Trung Quốc

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trong một cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quố, New York, Mỹ, ngày 23/09/2021.

Thụy My

Thụy My

Rốt cuộc hôm 27/09/2021 Pháp đã lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc, trong ngày cuối của tuần lễ khai mạc cuộc họp thường niên Đại hội đồng, nơi các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ tại New York. Khác với thông lệ, không phải tổng thống Pháp mà là ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian phát biểu qua video, vì ông đã trở về Paris từ hai ngày trước.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong diễn văn này ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh đến nhiệm vụ căn bản của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình thế giới, đồng thời kêu gọi 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An họp thượng đỉnh để thúc đẩy các đối thoại về kiểm soát vũ khí, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten gởi về bài tường trình :

« Jean-Yves Le Drian đã quay lại với những nguyên tắc căn bản tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Nhiệm vụ của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, và ngoại trưởng Pháp hàm ý một sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể gây nguy hiểm cho thế cân bằng này. Ông kêu gọi mở cuộc họp giữa năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An trong đó có Pháp, và đề nghị một giải pháp thứ ba thay cho chiến lược của Mỹ hay của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Le Drian tuyên bố : « Pháp mong muốn tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh năm thành viên thường trực để vạch ra một chương trình hành động chung, nhằm giúp Hội Đồng Bảo An có khả năng hoạt động trong suốt nhiệm kỳ, và tiến hành đối thoại về các chủ đề chính như kiểm soát vũ khí và an ninh tập thể. Đó là lý do khiến chúng tôi hành động và tiếp tục hành động vì hòa bình và ổn định tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, với các đối tác thiện chí trong khu vực này và những nước khác, châu Âu đứng bên cạnh chúng tôi ».

Về phần mình, Liên Âu từng cho biết cũng đã hoạch định chiến lược cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng không được chú ý do chiến lược này được công bố đúng vào lúc ông Joe Biden đã loan báo về liên minh AUKUS, gây chấn động lớn. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký