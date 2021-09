Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Việt Nam : GDP quý 3 giảm 6,17% vì phong tỏa chống dịch. Thông tin được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/09/2021 và là kết quả kém nhất kể từ khi Việt Nam tiến hành thống kê từng quý kể từ năm 1986. Năm 2020, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng 2,9% nhờ kiểm soát được dịch và các doanh nghiệp vẫn hoạt động. Tuy nhiên, đợt dịch thứ 4 với biến thể virus Delta lây lan mạnh đã buộc nhiều thành phố lớn bị phong tỏa, các khu công nghiệp cũng lần lượt bị đóng cửa gây xáo trộn hoạt động sản xuất.

(AFP) - Số vụ giết người tại Mỹ tăng gần 30% trong năm 2020. Theo dữ liệu được công bố ngày 27/09/2021, Hoa Kỳ có 21.500 vụ giết người trong năm 2020. Nhiều chuyên gia cho rằng việc có nhiều người sử dụng súng hơn có thể là nguyên nhân giải thích cho số vụ giết người gia tăng. Hơn 20 triệu khẩu súng các loạt được bán ra trong năm 2020, tăng 60% so với năm trước. Tuy nhiên, có thể còn nhiều lý do khác như thiếu nhân lực cảnh sát và số cuộc tuần tra hàng ngày giảm. Bang Louisiana đứng đầu danh sách về số vụ giết người, trong khi đó tại thành phố Houston, bang Texas, trung bình mỗi ngày có 1 người chết vì bị bắn.

(AFP) - Pháp giảm số thị thực cấp cho Maroc, Algérie, Tunisia. Ngày 28/09/2021, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal xác nhận thông tin của đài Europe 1, theo đó Pháp quyết định giảm 50% số thị thực được cấp cho Algérie và Maroc và 30% cho Tunisia. Lý do là có ít công dân ba nước này bị trục xuất khỏi Pháp (theo diện OQTF) đã không thể hồi hương do lãnh sự của ba nước từ chối cấp giấy thông hành cho phép một cá nhân về nước : trong 6 tháng đầu năm 2021, chỉ có 22 người hồi hương trong tổng số gần 8.000 người thuộc diện QPTF. Biện pháp của Paris bị Maroc đánh giá tối 23/09 là « không chính đáng », theo Algérie là « không cân xứng ».

(AFP) - Mỹ đề nghị Trung Quốc hạn chế nhập dầu của Iran. Hôm qua, 28/09, một quan chức cao cấp của Mỹ (giấu tên) cho biết, qua đường ngoại giao, Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Quốc giảm mua dầu lửa của Iran trong khi mà Washington đang tìm cách thuyết phục Teheran nối lại đàm phán thỏa thuận 2015 về hạt nhân Iran. Bán dầu cho các công ty Trung Quốc là một nguồn thu không nhỏ để cứu vớt nền kinh tế Iran đang bị kiệt quệ vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ước tính, từ tháng giêng đến tháng 8 năm nay, Trung Quốc nhập khoảng 553 nghìn thùng dầu thô của Iran.

(AFP) - Võ sĩ Manny Pacquiao giải nghệ nuôi tham vọng làm tổng thống Philippines. Huyền thoại quyền anh của Philippines, võ sĩ Manny Pacquiao, hôm nay 29/09/2021, thông báo quyết định tháo găng sau hơn 25 năm theo nghiệp đấm box để ra tranh cử tổng thống Philippines vào tháng 5/2022. Là nhà vô địch thế giới ở 8 hạng thi đấu, đồng thời là thượng nghị sĩ, Pacquiao, 42 tuổi, giờ đây nuôi tham vọng kế tục tổng thống Rodrigo Duterte. Võ sĩ quyền anh, người hùng của Philippines thừa nhận đây là một quyết định khó khăn nhất cuộc đời anh. Thực tế Pacquiao đã bước vào chính trị từ 2010, khi được bầu là dân biểu, trước khi trở thành thượng nghị sĩ năm 2016. Võ sĩ đã kết hôn và 5 người con là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ Philippines cũng như trên thế giới.

(RSF) - Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà báo điều tra Hoàng Tuyết Cầm. Nhà báo độc lập Hoàng Tuyết Cầm (Huang Xueqin, gọi là Sophia Huang), 33 tuổi, bị bắt hồi tuần trước, ngày 19/09/2021, tại tỉnh Quảng Đông, với tội danh « lật đổ chính quyền ». Theo Phóng viên Không Biên Giới (RSF), dường như nữ phóng viên này bị giam giữ tại một địa điểm bí mật, và có nguy cơ bị tra tấn. Nhà báo Hoàng Tuyết Cầm nổi tiếng với các hoạt động trong phong trào nữ quyền « Me Too » tại Trung Quốc. Năm 2019, cô Hoàng từng bị bắt giam ba tháng, sau khi đưa tin về các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, với cáo buộc « gây rối loạn trật tự xã hội ». Trung Quốc đứng thứ 177 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, theo xếp hạng của RSF, với ít nhất 122 phóng viên bị giam giữ.

(AFP) - Giải thưởng « Right Livelihood » (còn được gọi là « Nobel khác ») được trao ba nhà hoạt động và tổ chức môi trường Nga, Canada, Ấn Độ và một nhà tranh đấu nhân quyền Camerun. Đồng sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Nga Ecodefense, Vladimir Slivyak, được trao giải vì « cuộc tranh đấu vì môi trường và đóng góp cho phong trào xã hội chống lại nền công nghiệp than đá và hạt nhân tại Nga ». Tổ chức Ấn Độ « Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE) » được tặng thưởng vì « các cách tân trong lĩnh vực tư pháp nhằm củng cố năng lực của các cộng đồng để bảo vệ các nguồn tài nguyên, và có nhiều dân chủ về môi trường hơn tại Ấn Độ ». Nhà hoạt động Canada, bà Freda Huson, nổi tiếng về các hoạt động bảo vệ các thổ dân tại Canada, được tặng thưởng vì nỗ lực « bảo vệ đất đai của các cộng đồng thổ dân, chống lại các đường ống dầu khí nguy hại » và đóng góp để khôi phục văn hóa của cộng đồng thổ dân nơi bà xuất thân. Giải « Nobel khác », được một công dân Thụy Điển gốc Đức, thành lập năm 1980, trao tặng phần thưởng hàng năm khoảng 100.000 euro cho những người được vinh danh.

