Nga dọa sẽ chặn Youtube, sau khi tài khoản đài RT bằng tiếng Đức bị khóa

Hôm qua, 29/09/2021, Matxcơva đe dọa sẽ chặn Youtube, nếu mạng xã hội này không bãi bỏ việc tạm khóa các tài khoản bằng tiếng Đức của đài truyền hình Nhà nước Nga Russia Today ( RT ). Chính phủ Đức đã ngay lập tức cảnh cáo Matxcơva là không nên có các biện pháp trả đũa nhắm vào các cơ quan truyền thông của Đức.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường trình :

« "Đây không phải là một biện pháp do chính phủ Đức đưa ra". Phát ngôn viên của thủ tướng Angela Merkel đã cảnh cáo nước Nga không nên có các biện pháp trả đũa nhắm vào các cơ quan truyền thông của Đức. Đối với Berlin, quyết định tạm khóa hai tài khoản của chương trình bằng tiếng Đức của đài truyền hình Nga RT là do Youtube đưa ra, các cơ quan công quyền của Đức không can thiệp vào.

Mạng video của Google hôm qua đã khóa hai kênh của RT, do tập đoàn Mỹ cáo buộc các kênh này phổ biến những thông tin sai lạc về virus corona. Sáng hôm qua, Matxcơva đã lên tiếng, xem đây là là một hành động « kiểm duyệt » và đã dọa sẽ chặn mạng Youtube ở Nga nếu việc khóa hai tài khoản nói trên không được dỡ bỏ.

Cũng đã có những lời đe dọa nhắm vào các cơ quan truyền thông của Đức. Tổng biên tập của đài RT nói đến « một cuộc chiến tranh truyền thông » và kêu gọi thi hành các biện pháp trả đũa nhắm vào các văn phòng của các đài truyền hình công của Đức ở Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên Berlin và Matxcơva lớn tiếng với nhau như vậy. Vào mùa xuân năm nay, quyết định của các ngân hàng Đức đóng các tài khoản của đài RT đã khiến điện Kremlin giận dữ. Đài này muốn phát triển hoạt động ở Đức, nhưng vẫn chưa được cấp phép phát hình do có mối liên hệ với chính quyền Nga. RT đã tìm cách lách trở ngại đó bằng cách xin được cấp phép tương tự ở Luxembourg, nhưng cũng không thành công. »

