Căng thẳng Pháp-Algérie: Alger triệu hồi đại sứ tại Paris về nước

Chính quyền Alger hôm qua 02/10/2021 thông báo « triệu hồi ngay lập tức » đại sứ Algérie tại Paris về nước để tham vấn. Quyết định này nhằm « bác bỏ thẳng thắn » phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc có một « hệ thống chính trị - quân đội » đang nắm quyền ở Alger, coi đó là hành vi can dự vào công việc nội bộ của Algérie.

Trong một thông cáo, phủ tổng thống Algérie nhấn mạnh Alger « bác bỏ bất kỳ sự can dự nào vào công việc nội bộ của đất nước », đồng thời nói rõ họ phản ứng trước những bình luận mà một số nguồn tin Pháp nói là do tổng thống Pháp Macron đưa ra. Alger coi đó là một « tình huống đặc biệt không thể chấp nhận được » do những « phát biểu vô trách nhiệm » gây ra nên quyết định triệu hồi ngay lập tức đại sứ Mohamed Antar-Daoud tại Paris về nước để tham khảo ý kiến.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông Algérie, dựa trên nội dung một bài tường thuật của báo Pháp Le Monde, đã chỉ trích tổng thống Macron về những lời phát biểu mà Algérie coi là rất « gay gắt » và « chệch hướng ».

Bài báo của Le Monde thuật lại cuộc gặp hôm thứ Năm 30/09 giữa tổng thống Pháp với thế hệ con cháu những nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến Algérie (1954-1962), tổng thống Macron nhận định từ khi giành độc lập từ Pháp vào năm 1962, Algérie do một « hệ thống chính trị-quân sự » điều hành. Theo Le Monde, ông Macron cũng gợi lên « một lịch sử chính thức được viết lại hoàn toàn », « không dựa vào sự thật » mà vào « lập luận dựa trên lòng thù hận nước Pháp ». Trong buổi nói chuyện, ông Macron còn nói chắc chắn có quan hệ « tốt đẹp » với tổng thống Algérie Abdelmajid Tebboune, nhưng ông lại nhận định nguyên thủ Algérie « bị mắc kẹt trong một hệ thống rất cứng rắn ».

Bài viết được đăng tải trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng. Hôm thứ Tư 29/09, sau quyết định của Paris, cắt giảm một nửa số thị thực nhập cảnh cấp cho những người Algérie muốn đến Pháp, đại sứ Pháp François Gouyette tại Alger đã bị triệu mời đến bộ Ngoại Giao Algérie để nghe thông báo về « sự phản đối chính thức » của Alger.

