(RFI) - Một cựu nhân viên Facebook đánh động Quốc Hội Mỹ về độ nguy hiểm của mạng xã hội. Trong buổi điều trần kéo dài 2 tiếng trước Thượng Viện Mỹ ngày 05/10/2021, bà Frances Haugan, từ chức ở Facebook vào tháng 05, đã yêu cầu các nghị sĩ đưa ra những đạo luật chặt chẽ hơn để buộc mạng xã hội thay đổi. Bà cho rằng « Facebook có hại cho trẻ em, Facebook gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ ». Bà đã giải thích cặn kẽ một vài biện pháp được Facebook sử dung để phục vụ trước hết lợi ích của công ty, gây hại cho công chúng. Cũng theo người báo động, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Facebook đã xóa các thiết bị nhằm hạn chế các phát biểu thù hận trong chiến dịch tranh cử và chính quyết định này đã đóng vai trò chủ đạo trong vụ tấn công điện Capitol ngày 06/01/2021.

(AFP) - Mỹ thông báo có 3.750 đầu đạn hạt nhân. Ngày 05/10/2021, chính quyền Biden quyết định công bố thông tin được giữ bí mật trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump, khi công bố thống kê kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, trong đó có 3.750 đầu đạn hạt nhân tính đến ngày 30/09/2020. Quyết định này được cơ quan ngoại giao Mỹ giải thích là « sự minh bạch về kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân có ý nghĩa quan trọng cho nỗ lực không phổ biến vũ khí và giải trừ vũ khí, cũng như những cam kết đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân ».

(AFP) - Bốn thượng nghị sĩ Mỹ muốn trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga. Đây là biện pháp « trả đũa » được bốn thượng nghị sĩ Mỹ (2 Dân Chủ và 2 Cộng Hòa) yêu cầu ngày 05/10/2021, trừ khi Matxcơva cấp thêm thị thực cho nhân viên sứ quán Mỹ tại Nga. Vào tháng Tám, Washington phản đối Matxcơva cấm Mỹ tuyển dụng nhân viên người Nga hoặc công dân nước thứ ba làm việc cho các cơ quan ngoại giao ở Nga. Hoa Kỳ đã buộc phải sa thải gần 200 nhân viên địa phương ở các phái bộ trên khắp nước Nga.

(Yonhap) - Liên Hoan Phim Quốc Tế Busan khai mạc. Liên hoan phim lần thứ 26 diễn ra tại thành phố cảng Busan trong 10 ngày, từ ngày 06/10/2021. Sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á sẽ tổ chức lễ khai mạc và bế mạc với nhiều khách mời quan trọng, trái với quy mô hạn chế trong năm 2020 vì dịch Covid-19. Hai diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Joong Ki và Park So Dam là người dẫn chương trình lễ khai mạc, với bộ phim mở màn là Heaven : To the Land of happiness của Im Sang Soo. Tổng cộng có 220 phim từ 70 nước được mời trình chiếu. Phim Anita của Leung Longman về nữ ca sĩ và nghệ sĩ Hồng Kông Anita Mui sẽ khép lại LHP Busan.

(AFP) - Papua New Guinea sẽ không còn tiếp nhận người di tản bị Úc từ chối. Trong một thông báo được cả hai chính phủ Úc và đảo quốc Papua New Guinea công bố ngày hôm nay, 06/10/2021, thỏa thuận song phương về việc tiếp nhận những người di cư bị Úc từ chối trong một trại tạm giam trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea sẽ bị hủy bỏ kể từ ngày 31 tháng 12 tới đây. Chính sách chuyển những người muốn nhập cư một cách bất hợp pháp vào Úc qua những trại mà ở bên ngoài lãnh thổ Úc, trên đảo Manus của Papua New Guinea hay tại đảo quốc Nauru xa hơn về phía đông, đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án.

