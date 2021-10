Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ủng hộ tiêm ngừa sốt rét diện rộng cho trẻ em. WHO ngày 06/10/2021 nhấn mạnh đây là « thời điểm lịch sử ». Đối tượng trẻ em được hướng tới là những em sống ở châu Phi cận Sahara và những nơi nhiều nguy cơ. Theo WHO, việc tiêm ngừa bằng vac-xin « RTS,S » có thể cứu mạng hàng trăm ngàn trẻ em mỗi năm. Trên thế giới, trung bình cứ 2 phút lại có một em qua đời vì sốt rét. Riêng tại châu Phi, mỗi năm có hơn 260.000 em dưới 5 tuổi chết vì sốt rét.

(Tổng hợp) - Việt Nam nhận thêm vac-xin, dự kiến mở cửa du lịch vào giữa năm 2022. Việt Nam dự kiến mở cửa lại hoàn toàn với khách quốc tế, và ngành du lịch đang chuẩn bị tái khởi động với phương châm « An toàn đến đâu mở cửa đến đó ». Kể từ tháng 11/2021, sẽ đón khách nội địa tại các địa phương đã kiểm soát được dịch, cộng với quy trình chống dịch (vac-xin, xét nghiệm…). Phú Quốc sẽ là nơi thí điểm đón khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm đã tiêm chủng cho đa số công dân, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Về vac-xin, Việt Nam đã nhận được 300.000 liều AstraZeneca từ Úc và chuẩn bị nhận 400.000 liều từ Hungary.

(Reuters) - Liên Hiệp Quốc báo động nạn đói ở Bắc Triều Tiên gia tăng. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên kiến nghị quốc tế giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng, khôi phục lại một số giao thương và tạo điều kiện cho việc chuyển hàng cứu trợ cho người dân Bắc Triều Tiên. Báo cáo của Tomas Ojea Qintana sẽ được công bố chính thức vào ngày 22/10/2021 tại Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên vốn không hợp tác với báo cáo viên Tomas Ojea Qintana nên đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hiệp Quốc không bình luận về thông tin nói trên.

(Yonhap) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) bắt đầu giao thiết bị y tế, thuốc men chống dịch Covid-19 cho Bắc Triều Tiên. WHO hôm nay 07/10/2021 cho biết hàng bắt đầu được chuyển qua cửa khẩu Dalian ở biên giới Trung Quốc - Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố không ghi nhận ca nhiễm virus corona nào và từ chối sự trợ giúp của nước ngoài cho chiến dịch phòng chống Covid-19, vì lo ngại virus corona xâm nhập vào đất nước qua các kiện hàng.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thỏa thuận khí hậu Paris. Ankara đã ký thỏa thuận hồi năm 2016 và là một trong những nước phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhất, nhưng lại phê chuẩn thỏa thuận gần như muộn nhất. Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua 06/10/2021 nhất trí thông qua việc phê chuẩn, đưa Thổ thành nước thứ 191 phê chuẩn Thỏa thuận khí hậu Paris, khi chỉ còn 3 tuần là đến COP 26 tại Glasgow, Scotland, Anh Quốc.

(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán liên bang tạm thời chặn luật cấm phá thai của Texas. Hôm qua 06/10/2021 đã chặn lại đạo luật của bang Texas cấm phá thai trong hầu hết các trường hợp. Chính quyền Texas có thể kháng cáo, nhưng trong khi chờ đợi không thể áp dụng đạo luật lẽ ra có hiệu lực từ ngày 01/09. Luật này cấm phá thai một khi đã có tim thai tức khoảng 6 tuần, kể cả trường hợp loạn luân hay hiếp dâm, chỉ được phép khi tính mạng người mẹ bị lâm nguy. Quyết định của thẩm phán liên bang trên được đưa ra sau khi chính quyền Biden khởi kiện.

(AFP) - CEDH từ chối thụ lý 18.000 đơn kiện chống giấy thông hành y tế ở Pháp. Tòa án Nhân quyền Châu Âu (CEDH) hôm nay 07/10/2021 nhất trí tuyên bố không thể thụ lý đơn kiện chống giấy chứng nhận y tế của một giáo sư luật và 18.000 người khác. Giáo sư Guillaume Zambrano thuộc trường đại học Montpellier trên trang web của mình đã đăng mẫu đơn để cùng khởi kiện. Theo CEDH, mục tiêu của nguyên đơn là làm cho tòa án quá tải, bị tê liệt, làm phương hại cho cơ chế hoạt động của hiệp ước châu Âu về nhân quyền và cho tòa án. Đơn của ông Zambrano không đủ điều kiện thụ lý, vì chưa thông qua các bước trong nước, và có tính chất lạm dụng.

