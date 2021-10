GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

Nobel Hòa Bình 2021 vinh danh tự do báo chí

Ảnh ghép minh họa : Nhà báo Nga Dmitri Muratov (T), tổng biên tập tờ Novaya Gazeta và nhà báo Philippines Maria Ressa, đồng sáng lập trang Rappler, được Viện Hàn Lâm Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình, ngày 08/10/2021. AP - Mikhail Metzel/Aaron Favila

Thanh Hà 2 phút

Giải Nobel Hòa Bình 2021 được trao cho hai phóng viên : bà Maria Ressa người Philippines và nhà báo Nga Dmitri Mouratov. Trong thông cáo hôm 08/10/2021, Ủy Ban Nobel tại Na Uy nhấn mạnh, giải thưởng này nhằm vinh danh hai phóng viên « can đảm đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận » tại Philippines và Nga, họ đồng thời là đại diện cho những tiếng nói bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới