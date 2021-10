Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) – Thắng ngược Tây Ban Nha, Pháp đoạt Cúp Nations League. Trận chung kết Giải Vô địch Bóng đá các quốc gia Châu Âu, tối 10/10/2021 diễn ra trên sân của thành phố Milano, nước Ý. Phút thứ 64 Oyarzabal của Tây Ban Nha mở tỷ số. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, tiền đạo Karim Benzema của Pháp đã san bằng tỷ số. Đến phút thứ 80 danh thủ Kylian Mbapé nhân đôi cách biệt. Pháp dành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha.

(Yonhap) – Đảng cầm quyền Hàn Quốc chính thức chọn ứng cử viên tổng thống. Hôm nay, 11/10/2021, chủ tịch đảng Dân Chủ Hàn Quốc thông báo đảng cầm quyền đã chính thức chọn thống đốc tỉnh Gyeonggi, ông Lee Jae-myung, làm ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông Lee Jae-myung giành được 50,29% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tháng trước.

(AFP) – Đang thiếu hụt than đá, Trung Quốc phải đóng cửa một mỏ than vì thiên tai. Chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 11/10/2021 thông báo hơn 120.000 dân cư trong vùng phải di tản trong hai ngày cuối tuần vì lũ lụt. Là vùng sản xuất than đá chính trên toàn quốc, Quảng Tây đã phải cho 60 mỏ than tạm ngưng hoạt động.

(FT) – Trí thông minh nhân tạo : Trung Quốc hạ Mỹ 1-0. Báo tài chính Anh Financial Times ấn bản ngày 11/10/2021 trích lời một cựu nhân viên đặc trách về phần mềm tin học của Lầu Năm Góc báo động chỉ trong 10 năm nữa Trung Quốc sẽ thống lĩnh phần lớn các công nghệ mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền.

(AFP) – Một kỹ sư Mỹ bị bắt quả tang cung cấp « bí mật quân sự ». Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 10/10/2021 thông báo đã theo dõi ông Johnathan Toebble trong gần một năm. Vị kỹ sư này đã cùng vợ « bán thông tin mật về tàu ngầm nguyên tử » cho một đầu mối mà họ tưởng là đại diện cho một « cường quốc nước ngoài ». Nhưng đầu mối đó lại chính là một nhân viên của Cục Điều Tra Liên Bang FBI. Tư Pháp Hoa Kỳ không tiết lộ « cường quốc nước ngoài » đó là ai. Vợ chồng Toebble trình diện tòa án Mỹ lần đầu ngày 12/10/2021.

(AFP) – 10 nước Liên Âu kêu gọi ủng hộ năng lượng hạt nhân. Hôm qua, 10/11/2021, 10 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu – gồm Pháp, Phần Lan, Ba Lan, CH Séc, Slovakia, Croatia, Slovenia, Rumani, Bulgaria và Hungary – ký tên một tuyên bố chung khẳng định năng lượng hạt nhân « bảo vệ những người tiêu thụ châu Âu chống lại giá cả tăng vọt ». Theo các nước này, năng lượng hạt nhân cần phải được đưa vào danh sách các năng lượng có lợi cho khí hậu và môi trường.. Quan điểm này bị nhiều thành viên khác của Liêu Âu, như Đức và Áo, cực lực phản đối.

(AFP) – Pháp công bố kế hoạch đầu tư hàng chục tỉ euro cho công nghệ tương lai. Báo chí Pháp hôm qua 10/10/2021, cho biết tổng thống Macron sẽ công bố kế hoạch « France 2030 » vào ngày mai. Mục tiêu là đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của nước Pháp trong hàng loạt lĩnh vực trọng điểm, trong thế đối đầu với các tập đoàn Mỹ và Trung Quốc. Các lĩnh vực chính được nhắm đến là kỹ thuật số, công nghệ xanh, y sinh học hay nông nghiệp. Kế hoạch « France 2030 » được coi là một nội dung chính của Emmanuel Macron trong chương trình tái tranh cử tổng thống.

(Reuters) – Paris cần « tôn trọng triệt để » Nhà nước Algéri. Đây là điều kiện để nối lại bang giao bình thường. Tổng thống Algérie Abdelmadjid Tebboune hôm qua, 10/10/2021, tuyên bố là đại sứ Algérie chỉ có thể trở lại Pháp, nếu Paris thể hiện sự « tôn trọng triệt để » với Algér. Chính quyền Algérie hôm 02/10 thông báo triệu hồi đại sứ để phản đối một phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phê phán « chế độ chính trị - quân sự » hiện nay tại Algérie, kể từ khi độc lập, đã lợi dụng nhiều vấn đề của lịch sử để hưởng lợi.

