Úc : Người dân Sydney tìm lại « tự do » sau 4 tháng phòng dịch nghiêm ngặt

Tại Sydney, tiệm hớt tóc lại được đón khách sau bốn tháng chống dịch khắc khổ. AP - Rick Rycroft

Hoàng Hằng 2 phút

Là lần phong tỏa lâu nhất kể từ đầu đại dịch, ngày 11/10/2021 được coi là « Ngày Tự do » đối với dân chúng tiểu bang New South Wales. Tuy nhiên, sự tự do này chỉ dành riêng cho những cư dân đã tiêm chủng đầy đủ và hoạt động tuân thủ trong những hạn định vừa được nới lỏng.