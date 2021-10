Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Lãnh đạo Trung Quốc vắng mặt tại thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP26. Thủ tướng Anh, Boris Johnson ngày 15/10/2021 thông báo chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không đến dự thượng đỉnh COP 26 mở ra từ ngày 31/10 đến ngày 12/11/2021 tại Glasgow - Scotland. Theo giới quan sát, đây có thể là tín hiệu Bắc Kinh sẽ phản đối mọi mục tiêu mới của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này. Trái với mong đợi, thủ tướng Úc, Scott Morisson thông báo ông sẽ có mặt tại COP26.

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên: Washington chờ Bình Nhưỡng phản hồi về các đề xuất đối thoại. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price hôm qua 14/10/2021 cho biết Mỹ tiếp tục chuẩn bị gặp Bắc Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết vì đang chờ phản ứng của Bình Nhưỡng đối với "các đề xuất cụ thể" của Washington. Ông Price cũng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn tích cực làm việc với các đồng minh để thảo luận về cách cải thiện an ninh chung.

(NK News) - Pháp và Canada điều máy bay giám sát các hoạt động « bất hợp pháp » của Bắc Triều Tiên trên biển. Bộ Ngoại Giao Nhật hôm 15/10/2021 giải thích công việc này nhằm giát sát các hoạt động trên sau tiết lộ Bắc Triều Tiên vẫn xuất khẩu than đá cho Trung Quốc qua đường biển, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Các nguồn tin thông thạo nói rõ hơn là Pháp huy động loại máy bay Falcon200, còn phía Canada thì điều những chiếc Lockheed CP-140 Aurora. Máy bay của Pháp và Canada cất cánh từ căn cứ quân sự Okinawa, tại Nhật.

(Reuters) - Nga và Trung Quốc tập trận chung tại biển Nhật Bản. Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng Nga hôm nay 15/10/2021, cuộc thao diễn mở ra từ ngày 14 đến 17/10/2021. Trung Quốc huy động tàu ngầm và hai tàu hộ tống tham gia chiến dịch. Nga và Trung Quốc duy trì hợp tác quân sự và ngoại giao chặt chẽ trong những năm gần đây.

(Bloomberg) - Nhân quyền là trọng tâm đối thoại trực tuyến giữa Liên Âu và Trung Quốc. Ngày 15/10/2021, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quan hệ song phương đã xấu đi từ một năm qua, do các cáo buộc Bắc Kinh chà đạp nhân quyền, cưỡng bức cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, đọ sức ngoại giao giữa một thành viên Liên Âu là Litva với Trung Quốc, và nhất là sau các đợt Bắc Kinh ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một số quan chức châu Âu đã tố cáo Trung Quốc cưỡng bức lao động tại Tân Cương. Những xung khắc nói trên khiến thỏa thuận đầu tư toàn diện CAI mà Trung Quốc và Liên Âu và Trung Quốc đat được cuối năm 2021 hoàn toàn bế tắc.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị công bố giải thưởng nhân quyền châu Âu, Sakharov. Trong danh sách cuối cùng, Ủy Ban Châu Âu đã giữ lại tập thể phụ nữ Afghanistan, nhà đối lập Nga Alexeï Navalny và cựu quyền tổng thống Bolivia, bà Jeanine Anez. Bảng vàng sẽ được công bố ngày 20/10/2021. Năm ngoái, phần thưởng của Ủy Ban Châu Âu dành tặng cho « Dân chủ Belarus », phong trào đối lập với chính quyền Minsk. Phong trào này phản đối tổng thống Loukachenko bám víu quyền lực bất châp kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 8/2020.

(Reuters) - Khả năng Mỹ khởi động lại cơ quan giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới - WTO. Viếng thăm trụ sở Tổ Chức Thương Mại Thế Giới tại Genève, Thụy Sĩ hôm 14/10/2021, đại diện Thương Mại Hoa Kỳ, Katherine Tai kêu gọi cải tổ WTO đồng thời để ngỏ khả năng « khởi động lại » tòa án trọng tài của WTO. Cơ chế vốn bị tê liệt từ tháng 12/2019 dưới áp lực của Mỹ. Washington luôn chỉ trích Tổ Chức Thương Mại Thế Giới mặc dù hầu hết các phán quyết của WTO đều có lợi cho Hoa Kỳ.

(AFP) - Tổng thống Vladimir Putin xác nhận có ít nhất 2.000 chiến binh thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đóng ở miền bắc Afghanistan. Phát biểu qua cầu truyền hình, trong khuôn khổ thượng đỉnh giữa các nước thuộc Liên Xô cũ, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 15/10/2021 cho biết tham vọng của nhóm này là « mở rộng » ảnh hưởng và hoạt động đến Trung Á, đến vùng thuộc ảnh hưởng của Nga. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo khơi dậy « những hiềm khích, xung đột về sắc tộc, tôn giáo và lòng hận thù » để đạt đến đích. Matxcơva lo ngại bất ổn sát cạnh biên giới phía nam của Nga. Tuần tới Nga tổ chức một hội nghị về Afghanistan với sự tham gia của nhiều nước như Trung Quốc, Iran, Pakistan và Ấn Độ. Một quan chức Nga cho biết Mỹ cũng được mời tham gia cuộc họp này.

(AFP) - Liban: Xung đột đẫm máu lại bùng lên ở thủ đô Beyrouth. Bóng ma nội chiến xuất hiện trở lại ở Liban sau những vụ xung đột trên đường vào hôm qua 14/10/2021 giữa những phần tử có vũ trang ở Beyrouth sau các vụ nổ súng trong một cuộc biểu tình do phong trào Hezbollah và Amal thuộc hệ phái Hồi Giáo Shiai tổ chức. Bạo động đã khiến ít nhất 6 người chết. Các vụ đụng độ xảy ra gần Tòa Án Liban, nơi những người ủng hộ hai phong trào trên tụ tập để yêu cầu thay thế thẩm phán Tareq Bitar, người phụ trách cuộc điều tra về vụ nổ ở cảng Beyrouth năm ngoái đã muốn thẩm vấn các quan chức cấp cao, trong đó có hai cựu bộ trưởng thuộc phong trào Amal.

(AFP) - Biểu tình khổng lồ ở Tbilisi đòi trả tự do cho cựu tổng thống Gruzia. Hàng chục nghìn người đã biểu tình vào hôm qua 14/10/2021 tại thủ đô Gruzia để yêu cầu trả tự do cho cựu tổng thống Mikheil Saakashvili, vốn đã bị cầm tù kể từ khi ông trở về nước vào đầu tháng 10 sau một thời gian sống và hiện đang tuyệt thực. Theo ước tính của phóng viên AFP, ít nhất 50.000 người đã tập trung tại Quảng Trường Tự Do ở trung tâm Tbilisi, hô vang tên của Mikheil Saakashvili và giơ cáo các biểu ngữ như “Hãy trả tự do cho Saakashvili!”, “Không được đàn áp chính trị!”…

