Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Tổng thống Pháp dự lễ tưởng niệm vụ "đàn áp đẫm máu" người biểu tình Algeri tại Paris ngày 17/10/1961. Dự lễ tưởng niệm biến cố nói trên, tổng thống Pháp Macron tuyên bố đã đến lúc « nhìn nhận sự thật lịch sử ». Những người biểu tình đòi độc lập cho Algeri thời Pháp thuộc bị chính quyền Paris đàn áp đẫm máu. Chính quyền Paris năm 1961 đưa ra con số « ba người biểu tình thiệt mạng » và hơn sáu chục người bị thương, nhưng theo các nhà sử học con số này còn rất xa với thực tế. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp dự lễ tưởng niệm sự kiện này.

(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc sẽ sớm tổ chức thượng đỉnh để củng cố đối thoại. Thông báo trên được chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đưa ra hôm 15/10/2021 sau cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận đầu tư song phương giữa Liên Âu và Trung Quốc đang bị đình lại, Nghị Viện châu Âu không phê chuẩn thỏa thuận do các cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền. Lần gần đây nhất Liên Âu và Bắc Kinh họp là vào ngày 30/12/2020, dưới hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

(Reuters) - Matxcơva ghi nhận mức khí đốt Nga xuất sang châu Âu gần đạt mức cao kỷ lục. Mức tiêu thụ trong nước cũng ở mức chưa từng có nhưng Nga sẵn sàng xuất khẩu thêm khí đốt sang thị trường châu Âu nếu Bruxelles đề xuất. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak hôm nay 16/10/2021 tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình Rossiya 1. Nga sẽ phải nâng dự trữ trong kho, theo dự kiến là từ nay đến cuối tháng 10, trước khi tăng lượng khí đốt bán sang thị trường châu Âu. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ước tính châu Âu thiếu khoảng 25 tỉ m3 gaz.

(AFP) - Covid-19 : Lần đầu tiên Nga ghi nhận hơn 1000 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Ngoài 1002 ca tử vong, hôm nay 16/10/2021 chính quyền ghi nhận có 33.208 ca nhiễm mới thường nhật, trong khi chiến dịch tiêm chủng không tiến triển. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Nga ghi nhận số ca tử vong và số ca nhiễm mới ở mức cao nhất. Lo ngại về kinh tế, điện Kremlin từ chối triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt quy mô toàn quốc. Nga hiện là guốc gia bị dịch tàn phá nặng nề nhất châu Âu về nhân mạng. Dịch bùng phát dữ dội trong khi mới chỉ có 31% người Nga tiêm ngừa xong.

(AFP) - Bangladesh chìm trong bạo động tôn giáo. Hôm 15/10/2021 là ngày thứ ba liên tiếp xung đột tôn giáo giữa cộng đồng Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo bùng lên tại hai thành phố lớn là Dacca và Chittagong. Hai người Ấn Độ Giáo thiệt mạng, 150 người bị thương và hàng chục ngôi đền bị tấn công, đốt phá. Chính quyền Bangladesh chưa xác nhận về những thiệt hại nói trên. Đa số dân Bangladesh theo đạo Hồi. Người Ấn Độ Giáo chỉ chiếm chưa tới 10 % dân số.

(AFP) - Liên hoan phim thành phố Lyon vinh danh nữ đạo diễn New Zealand, Jane Campion. Một ngày trước lễ bế mạc, ban tổ chức đêm 15/10/2021 trao tăng giải Lumière danh dự cho tác giả cuốn phim The Piano, giải Cành Cọn Vàng liên hoan Cannes 1993 và giải Oscar dành cho kịch bản độc đáo nhất. Liên hoan phim thành phố Lyon năm nay công chiếu 170 tác phẩm và phim tài liệu. Trong đó có nhiều bộ phim thuộc dòng kinh điển, như The Piano của nữ đạo diễn Campion.

(Reuters) - Trung Quốc phóng phi thuyền đưa người lên không gian trong nhiệm vụ dài ngày nhất. Vào lúc 0 giờ 23 phút hôm 16/10/2021 tàu vũ trụ Thần Châu 13 đưa 3 phi hành gia lên không gian, bắt đầu chuyến công tác trong sáu tháng. Đây là chuyến thám hiểm không gian dài ngày nhất của các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc. Đoàn xuất phát từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc. Trung Quốc đã lao vào cuộc chạy đua không gian để cạnh tranh với Nga và Mỹ.

(AFP) - Động đất tại Bali - Indonesia, 3 người chết, 7 người bị thương. Vài ngày sau khi mở cửa trở lại đón du khách quốc tế, đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia hôm 16/10/2021 bị động đất. Theo các giới chức địa phương, thiệt hại về nhân mạng có nguy cơ tăng lên trong những giờ sắp tới. Đây là một đòn đau đối với ngành du lịch Indonesia đã bị nhiều thiệt hại do tác động Covid-19 gây nên và liên tục phải đóng cửa trong nhiều tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký