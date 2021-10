Pháp : Michelin ra mắt sách hướng dẫn về các nhà hàng thủ đô Nga

Chỉ một thời gian ngắn sau buổi lễ trao giải thưởng 50 Nhà hàng Xuất sắc nhất Thế giới (World's 50 Best) tại Bỉ, đến lượt công ty Michelin của Pháp phát hành quyển sách bìa đỏ đầu tiên về các tiệm ăn ngon tại Matxcơva. Lễ ra mắt sách hướng dẫn ẩm thực trong cuối tuần qua đã đi kèm với việc trao bằng danh tiếng cho các nhà hàng ở thủ đô Nga, theo cách xếp hạng từ một sao đến ba sao của Michelin.

Ba mươi năm sau thời kỳ đổi mới kinh tế, thủ đô Nga cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu của mình : biến Matxcơva thành một điểm đến du lịch có bề dày lịch sử văn hóa cũng như hấp dẫn về mặt nghệ thuật ẩm thực. Vào hôm 14/10/2021, lễ ra mắt quyển sách hướng dẫn bìa đỏ Michelin đầu tiên dành riêng cho nước Nga đã được tổ chức trọng thể tại cung biểu diễn Zaryadye, với sự hiện diện của hơn 700 khách mời. Trong mắt giới chuyên ngành ẩm thực, đây là một sự kiện "lịch sử", do Hội đồng thành phố Matxcơva đã hợp tác từ nhiều năm qua với ban giám đốc Michelin để cho ra mắt một chương trình hoành tráng, hầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như ngành ẩm thực cấp quốc tế về tầm quan trọng của thủ đô Nga.

Ngành nhà hàng Nga hy vọng thu thêm khách thời hậu Covid-19

Sau gần hai năm khủng hoảng do dịch Covid-19, hầu hết các nhà hàng ở Nga tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cho dù so với nước Pháp, chính phủ Nga đã không áp đặt những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong suốt mùa dịch. Thủ đô Nga hy vọng thu hút thêm số du khách trong năm tới (vào năm 2019, Matxcơva đã tiếp đón 19 triệu du khách nội địa cũng như quốc tế). Về điểm này, sách hướng dẫn ẩm thực bìa đỏ Michelin của Pháp được xem là một điểm tích cực giúp cho thủ đô Nga tăng thêm uy tín của mình. Đằng sau biểu tượng văn hóa, còn có nhiều lợi ích kinh tế, kể cả việc tạo thêm doanh thu và việc làm. Còn đối với ngành nhà hàng Nga, giới chủ hy vọng thu hút được thêm nhiều thực khách thời hậu Covid-19.

Để thực hiện quyển sách hướng dẫn bìa đỏ đầu tiên, ban điều hành Michelin đã khảo sát thị trường Nga, nghiên cứu các tài liệu thu thập trong vòng 5 năm qua kể cả các bài đánh giá của giới chuyên môn khi họ có dịp đến thăm thủ đô Nga. Dựa vào nhiều yếu tố cụ thể như số nhân viên phục vụ, bảng giá hay kho trữ rượu, các nhà phê bình ẩn danh đưa vào danh sách Michelin các tiệm ăn Nga nào đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì theo nhận định của ban quản lý, ''một sao'' Michelin dù là ở Hoa Kỳ, Thái Lan, Brazil hay Nga đều có giá trị như nhau. Việc đánh giá ''trình độ'' ẩm thực của Matxcơva sẽ được đối chiếu với nhiều thành phố khác nổi tiếng trên thế giới, cho nên khó thể nào mà bảo đảm uy tín được lâu nếu chỉ ''hữu danh vô thực''.

Trong phiên bản đầu tiên dành cho Nga, có tổng cộng 69 nhà hàng được Michelin chấm điểm từ hạng cao đến xuất sắc. Trong số này, có hai phần ba (45 tiệm ăn) được xếp vào hạng ngon, 15 nhà hàng được gắn danh hiệu ''Bib Gourmand'', tức bữa ăn có chất lượng với giá phải chăng (một bữa ăn tại các nhà hàng này có giá dưới 24€). Thế nhưng, quan trọng hơn cả chính là các nhà hàng được gắn sao Michelin. Trong số các tên tuổi tại thủ đô Nga đứng đầu bảng vàng 2021 của Michelin, có 7 nhà hàng được tặng một sao và 2 nhà hàng đạt đến mức hai sao. Cô Ekaterina Alehina là phụ nữ duy nhất hiện diện trên danh sách các đầu bếp sáng giá nhất nhất thủ đô nước Nga, theo cách xếp hạng của sách hướng dẫn Michelin.

9 nhà hàng Nga được tặng sao Michelin

Nổi danh trong làng ẩm thực quốc tế, hai anh em song sinh Ivan và Sergei Berezoutsky (35 tuổi) được trao danh hiệu nhà hàng hai sao Michelin. Tiệm ăn của họ ''Twins Garden'' từng được giới phê bình Âu Mỹ bình chọn làm nhà hàng ngon nhất nước Nga và lọt vào Top 20 của những tiệm ăn xuất sắc nhất thế giới. Hai anh em Ivan và Sergei đều vui mừng khi Michelin phát hành sách hướng dẫn về Matxcơva, vì đó là một cơ hội rất lớn cho các đầu bếp Nga chứng tỏ với nước ngoài tài năng của họ, và cũng từ đó mà thu hút thêm thực khách đến từ khắp thế giới. Hai anh em người Nga hy vọng rằng trong thời gian tới, họ sẽ đạt tới danh hiệu cao quý nhất là ba sao Michelin như thần tượng của họ là đầu bếp Pháp Alain Passard với nhà hàng ba sao Arpège tại Paris.

Tiệm ăn hai sao thứ nhì là nhà hàng ''Artest-Chef’s Table'' của doanh nhân Arkady Novikov, người sở hữu một trăm tiệm ăn ở Nga và chuyên tuyển dụng các tài năng mới của làng ẩm thực hiện thời, trong đó có đầu bếp danh tiếng Artem Estafiev. Về phần mình Vladimir Moukhine, giành được một ngôi sao cho 3 tiệm ăn, trong đó có "White Rabbit" do ông làm chủ và hai ngôi sao khác cho hai nhà hàng "Selfie'' và ''Sakhalin" do ông hợp tác điều hành.

Nếu như trong phiên bản đầu tiên, sách bìa đỏ Michelin đã dựa khá nhiều vào uy tín sẵn có của các nhà hàng Matxcơva có đẳng cấp quốc tế, nhưng nhìn chung, con số tiệm ăn có sao vẫn còn khiêm tốn so với các thành phố lớn như Tokyo, Paris hay New York. Các thành phố này có hàng trăm nhà hàng Michelin từ một sao cho đến ba sao. Nếu phải so sánh, số nhà hàng ngon tại Tokyo có tên trong sách bìa đỏ cao gần gấp 10 lần Maxtcova, còn số tiệm ăn ở Paris cũng cao hơn 7 lần so với thủ đô Nga.

Tuy nhiên, theo ông giám đốc Gwendal Poullennec, đây chỉ là bước đầu. Danh sách các nhà hàng ngon của Matxcơva sẽ được bổ sung thêm trong thời gian tới, nhất là các nhà phê bình đều có ấn tượng tốt trước sự phong phú cũng như chất lượng của các đặc sản Nga, các món ăn địa phương chưa bị pha chế. Bên cạnh đó, còn có tính sáng tạo của các đầu bếp Nga, trong cách duy trì các truyền thống ẩm thực lâu đời của Nga nhưng với một hình thức hiện đại, cách trình bày độc đáo, táo bạo.

Chiến lược phát triển thương hiệu Michelin qua tủ sách hướng dẫn

Với phiên bản dành riêng cho thủ đô Nga, ban biên tập Michelin đã làm giàu một tủ sách bao gồm 35 thành phố nổi tiếng trên thế giới nhờ nghệ thuật ẩm thực. Kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty Michelin (2018), ông Gwendal Poullennec đã tiến hành trong ba năm liền chính sách ''xuất khẩu'' thương hiệu Michelin, quảng bá các tiêu chuẩn về nghệ thuật ẩm thực từng được quốc tế công nhận. Trong vòng vài năm qua, Michelin đã lần lượt phát hành thêm 15 quyển sách bìa đỏ, trong đó có sách về Đài Loan (170 tiệm ăn ngon ở Đài Bắc, 56 ở Đài Trung), sách về thủ đô Bangkok, về bang California hay về Slovenia. Trong cách đổi mới hình ảnh của sách hướng dẫn bìa đỏ (quyển Michelin đầu tiên đã được phát hành vào năm 1900), ban quản lý dự định phát huy thêm nhiều dòng sản phẩm khác vào năm 2022.

Bộ sưu tập sách hướng dẫn Michelin đã được mở rộng một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy nhiều thành phố trên thế giới từ lâu đã có nhiều tiệm ăn ngon, nhưng mãi đến sau này mới được công chúng và thực khách quốc tế biết đến, thông qua các tựa sách Michelin được xuất bản. Về điểm này, có thể so sánh trường hợp của Đài Bắc với Hồng Kông. Cả hai thành phố đều có rất nhiều tiệm ăn ngon, nhưng Đài Bắc lại không thu hút ''ánh sáng'' nhiều như thành phố láng giềng, nổi tiếng là một trong những điểm đến không thể bỏ qua, về mặt ẩm thực.

Sự phát triển của ngành du lịch ẩm thực, cộng với đà cạnh tranh của nhiều giải thưởng quốc tế như ''World’s 50 Best'' buộc công ty Michelin phải nỗ lực sáng tạo để duy trì uy tín lâu đời của mình. Có lẽ cũng vì thế mà ngoài danh sách phát hành thường niên bao gồm các nhà hàng ngon nhất thế giới, Michelin giờ đây còn tổ chức nhiều lễ ra mắt sách khác dành cho các thị trường ''khu vực''. Đối với công ty Michelin, đây là một nguồn thu nhập đáng kể, bên cạnh doanh thu đến từ các mạng thông tin và các trang quảng cáo.

Còn đối với Matxcơva, phiên bản đầu tiên của Michelin dánh dấu ngày các đầu bếp Nga chính thức bước vào sân chơi của các đầu bếp danh tiếng nhất thế giới, từ Tokyo đến Copenhagen, từ Lima đến Singapore. Tuy vẫn còn khiêm tốn, nhưng quyển sách hướng dẫn này vẫn phản ánh được ''trình độ'' ẩm thực của Matxcova, một thành phố đã thay đổi rất nhiều trong vòng 5 năm qua. Sau thủ đô Nga, hẳn chắc đến phiên thành phố Saint Petersburg sẽ được vinh danh trong thời gian tới, do đây là một trong những nơi có uy tín ẩm thực lâu đời.

