(Reuters) – Tầu chiến Trung Quốc và Nga cùng đi qua eo biển Nhật Bản. Một nhóm 10 chiến hạm của Trung Quốc và Nga hôm 18/10/2021 đã lần lượt đi qua eo biển chia cắt đảo chính Nhật Bản và đảo Hokkaido ở miền bắc nước Nhật. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản loan báo như trên. Nga và Trung Quốc trong bốn ngày qua tiến hành tập trận chung trên biển Nhật Bản, kết thúc vào hôm qua.

(NHK) - Nhật Bản dự trù cải thiện hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Quyết định được chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu loan báo hôm qua 17/10/2021, sau khi Financial Times đưa tin Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh, được cho là có tốc độ bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và rất khó đánh chặn.

(AFP) – Mỹ không tham gia đàm phán về Afghanistan tại Nga. Washington hôm qua thông báo không tham gia vào cuộc đàm phán về Afghanistan hôm nay 18/10/2021 tại Matxcơva, với sự tham dự của Nga, Trung Quốc và Pakistan. Ngoài ra, đặc sứ Mỹ về Afghanistan, Zalmay Khalilzad cũng rời nhiệm vụ. Vị trí này sẽ do Thomas West thay thế. Người này từng là cố vấn Nhà Trắng khi ông Joe Biden còn là phó tổng thống.

(AFP) – Chính quyền tổng thống Biden khởi kiện bang Texas lên Tòa tối cao. Đơn kiện của chính quyền liên bang về luật chống phá thai mới của Texas chính thức được đưa ra hôm qua 18/10/2021. Theo luật chống phá thai mới của bang Texas, phụ nữ bị cấm phá thai hầu như trong mọi trường hợp, khi đã có tim thai (tức được khoảng 6 tuần tuổi), kể cả trường hợp có thai do quan hệ loạn luân hay bị hiếp dâm. Theo chính quyền Biden, luật của bang Texas « rõ ràng là trái Hiến pháp ». Tòa án Tối cao có thể sẽ ra phán quyết trong những ngày tới hoặc trong những tuần tới đây.

(AFP) – Tiền ảo làm yếu đi khả năng trừng phạt của Mỹ. Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hôm 18/10/2021 nhận định cần hiện đại hóa hệ thống trừng phạt về kinh tế tài chính, mà hiệu quả đã giảm bớt, chủ yếu do sự phát triển của các loại tiền ảo. Các thách thức liên quan đến những hệ thống chi trả mới, việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, và tội phạm mạng. Công nghệ mới giúp bọn tội phạm có thể giao dịch xuyên biên giới bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống dựa trên đồng đô la. Số vụ trừng phạt của Mỹ đã tăng gấp 10 lần từ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín.

(AFP) – New Zealand có số ca Covid kỷ lục. New Zealand hôm nay 19/10/2021 ghi nhận số trường hợp nhiễm virus corona kỷ lục kể từ đầu đại dịch với 94 ca, vượt kỷ lục 89 ca hồi tháng 4/2020 trong đợt dịch Covid đầu tiên. Tâm dịch hiện nay là Auckland. Biến thể Delta khiến thủ tướng Jacinda Ardern phải từ bỏ chiến lược zero Covid, thay vào đó là tăng cường tiêm chủng.

(Euronews) – Rumani : « Tiếng kêu tuyệt vọng » về Covid-19 của giới bác sĩ. Mặc dù các biện pháp hạn chế đã được ban hành để chống dịch Covid-19, số ca tử vong vì virus corona tại Rumani đang tăng bùng nổ, trong khi hệ thống bệnh viện đã bão hòa. Theo trang tin Euronews, một tổ chức phi chính phủ đại diện cho các bác sĩ tại thủ đô Bucarest đã gửi một bức thư ngỏ cho công chúng, bức thư có tên gọi « Tiếng kêu tuyệt vọng » : mới chỉ có 34% người trưởng thành ở Rumani tiêm ngừa đầy đủ. Chính quyền Rumani đã phải kêu gọi Liên Âu hỗ trợ về thiết bị y tế, nhất là khí ô-xy. Nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng tại các khoa điều trị tích cực đã được chuyển sang chữa trị ở Hungary.

(AFP) – Brazil lùi ngày công bố báo cáo về chính sách vô trách nhiệm tổng thống Bolsonaro. Chủ Nhật, 17/10/2021, Thượng Viện cho biết báo cáo của Ủy ban điều tra của Thượng Viện về chính sách vô trách nhiệm và phạm tội của tổng thống Bolsonaro trong đại dịch Covid-19 sẽ được công bố vào ngày mai 20/10 thay vì vào hôm nay như dự kiến ban đầu. Việc bỏ phiếu thông qua báo cáo dài 1.000 trang sẽ được tiến hành vào ngày 26/10 thay vì vào ngày mai. Theo người phụ trách soạn thảo báo cáo, tổng thống Bolsonaro bị cáo buộc ít nhất 11 tội danh, trong đó có tội ác chống nhân loại. Nhiều bộ trưởng và 3 người con trai của ông Bolsonaro cũng bị tố cáo phạm tội.

