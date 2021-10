Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Mỹ thất bại trong thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Theo hai nguồn tin từ Lầu Năm Góc Hoa Kỳ, một vụ thử vũ khí siêu thanh của Mỹ đã gặp thất bại vào hôm qua 21/10/2021, vì một tên lửa mang vũ khí này đã không được phóng lên một cách suông sẻ. Tuy nhiên, hôm thứ Tư 20/10, Hải Quân và Lục Quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công các nguyên mẫu thành phần vũ khí siêu thanh.

(Yonhap) - Hàn Quốc sắp tổ chức cuộc tập trận thường niên Hoguk - Theo các quan chức Hàn Quốc hôm nay, 22/10/2021, cuộc tập trận Hoguk nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 05/11 trên toàn quốc, với sự tham gia của bốn binh chủng: Lục Quân, Hải Quân, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến.

(AFP) - Một phái đoàn Đài Loan công du ba nước đông Âu. Kể từ ngày 22/10/2021, 66 quan chức Đài Loan bắt đầu viếng thăm ba nước Đông Âu. Trong đoàn có hai bộ trưởng bộ Phát Triển và Khoa Học - Công Nghệ. Slovakia là chặng dừng đầu tiên, kế tới là Cộng Hòa Séc và sau cùng là Litva. Mục tiêu đề ra nhằm « đẩy mạnh trao đổi mậu dịch và đầu tư » giữa Đài Loan với ba quốc gia liên quan.

(AFP) - Ý cưỡng lại gọng kềm kiểm duyệt của Trung Quốc. Thành phố Bresscia, gần Milano, duy trì triển lãm tranh của họa sĩ Badiucao lên án Trung Quốc thao túng thông tin về đại dịch Covid-19 và tố cáo chính sách đàn áp của Bắc Kinh, hai chủ đề « nhậy cảm » đối với Trung Quốc. Thành phố Bresscia hôm 22/10/2021 thông báo, bất chấp áp lực của tòa đại sứ Trung Quốc tại Ý, ban tổ chức vẫn duy trì triển lãm mang tên « Trung Quốc không gần », từ ngày 12/11/2021 đến 13/02/2022. Thị trưởng thành phố với 200.000 dân này giải thích cuộc triển lãm cần được duy trì, vì « nghệ thuật và tự do ngôn luận » không thể tách rời nhau.

(Reuters) - Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, 95 tuổi, nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Điện Buckingham thông báo trong đêm 20/10/2021 nữ hoàng đã được giữ lại ở bệnh viện. Bà đã phải hủy chương trình đi thăm Bắc Ireland. Các hoạt động của nguyên thủ Anh sau đó đã được giảm nhẹ. Theo dự kiến nữ hoàng Anh sẽ tiếp đón các lãnh đạo quốc tế nhân lễ khai mạc thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu tại Glasgow, Scotland, vào tuần tới.

(AFP) - Thí sinh Canada gốc Trung Quốc đoạt giải dương cầm Chopin 2020. Ngày 21/10/2021 ban giám khảo dành giải nhất cho Bruce Xiaoyu Liu, 24 tuổi. Sinh tại Paris, Bruce tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Montréal và là học trò của Đặng Thái Sơn, giải thưởng Chopin năm 1980. Đặng Thái Sơn cũng là một trong các thành viên của ban giám khảo. Giải dương cầm Chopin được tổ chức 5 năm một lần. Do đại dịch Covid-19, cuộc thi năm ngoái đã bị hoãn lại đến mùa thu 2021.

(AFP) - Từ 80 nghìn đến 180 nghìn nhân viên y tế chết do Covid. Trên đây là ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 21/10/2/2021. Số thiệt hại nhân mạng nói trên được tính từ đầu dịch đến tháng 5/2021. Theo tổng thư ký WHO, trung bình đã có 2/5 nhân viên y tế toàn cầu được tiêm chủng (theo dữ liệu từ 119 quốc gia). WHO kêu gọi các quốc gia ưu tiên tiêm chủng cho đội ngũ nhân viên ngành y, cùng với các nhóm có nguy cơ cao khác.

(AFP) - Pháp: Khoảng 5.000 ca nhiễm mới một ngày. Dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng trở lại. Bộ trưởng Y Tế Pháp Olivier Véran hôm nay 22/10/2021 ghi nhận, « đây không phải là thời điểm thuận lợi để giảm bớt các công cụ bảo vệ », như giấy chứng nhận y tế. Lãnh đạo bộ Y Tế Pháp dự đoán dịch bệnh có xu hướng sẽ gia tăng trở lại, khi không khí ngoài trời lạnh và ẩm hơn, tạo môi trường thuận lợi cho các virus gây bệnh đường hô hấp. Nước Pháp hiện đang chích liều vac-xin tăng cường cho những người cao tuổi và sức khỏe yếu. Khoảng 2 triệu người đã nhận được liều bổ sung này.

(AFP) - OCDE thỏa thuận với 10 nước và Liên Âu cấm cấp tín dụng cho việc xây dựng nhà máy điện than ở nước ngoài. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE- gồm khoảng 40 nền kinh tế phát triển - hôm nay, 22/10/2021, đã đạt thỏa thuận nói trên với 10 quốc gia và Liên Âu, sau nhiều cuộc thương lượng. Ngoài Liên Hiệp Châu Âu, thỏa thuận còn bao gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, New Zealand, Anh, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký