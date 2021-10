Covid-19 : Chính phủ Nga quy trách nhiệm cho dân

Nước Nga chuẩn bị bước vào giao đoạn phong tỏa nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Ngày 22/10/2021, một lần nữa, bộ Y Tế thông báo có hơn 1.000 bệnh nhân qua đời vì Covid-19 và số bị lây nhiễm vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên chính quyền nhìn nhận chậm trễ trong việc tiêm chủng đồng thời đổ lỗi cho người dân « vô ý thức » trước mức độ nguy hiểm của virus corona chủng mới.

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva tường thuật :

« Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn trong sáu tháng. Hồi mùa đông và mùa xuân vừa qua, Kremlin mãn nguyện trước cảnh tượng các đối thủ Tây phương, đặc biệt là Liên Hiệp Châu Âu lao đao. Vac-xin chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt, nhiều quốc gia phải kéo dài các biện pháp phong tỏa, Liên Âu bị chia rẽ, Slovakia hay Áo lớn tiếng cưỡng lại đường lối y tế chung của Ủy Ban Châu Âu và tự ý đặt mua vac-xin Sputnik V của Nga. Nửa năm sau, vac-xin Nga vẫn chưa được Cơ Quan Dược Phẩm của Châu Âu công nhận và cũng không chinh phục được lòng tin của ngay chính người dân Nga. Phát ngôn viên điện Kremlin, hôm qua phải nhìn nhận là ‘tình hình hiện tại tệ hơn nhiều so với ở nhiều nước châu Âu’. Đây là những lời lẽ thành thật hiếm thấy. Dù vậy không có chuyện chính quyền Nga nhận lấy trách nhiệm. Theo lời ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga, lỗi không do nơi Nhà Nước mà ‘vấn đề là do ý thức của các công dân’.

Các giới chức ở thủ đô Matxcơva vừa mới bắt đầu siết chặt các biện pháp chống dịch. Từ mùa hè đến nay chỉ có rất ít người dân tại đây đeo khẩu trang tại những khu vực khép kín. Hiện tại chưa đến 1/3 dân Nga đã được tiêm chủng ».

