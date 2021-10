Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Cuba: một người cuộc biểu tình ngày 11/07/2021 bị kết án 10 năm tù. Thân nhân và một tổ chức nhân quyền hôm qua, 23/10/2021 cho biết ông Roberto Perez Fonseca, 38 tuổi, một người đã tham gia cuộc biểu tình chưa từng thấy ngày 11 tháng 7 vừa qua ở Cuba, đã bị kết án mức án nặng nhất được áp dụng sau sự kiện này. Vào mùa hè vừa qua, hàng ngàn người Cuba đã xuống đường hô vang các khẩu hiệu như “Đả đảo chế độ độc tài!” và “Chúng tôi đang đói!”. Những cuộc biểu tình chưa từng có đó đã dẫn đến một người chết, hàng chục người bị thương và gần một nghìn người bị bắt.

(Reuters/Yonhap) - Đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên: Các đợt thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng là “đáng lo ngại và phản tác dụng”. Hôm nay 24/00/2021, đặc sứ Mỹ Sung Kim khẳng định mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích, gây bất ổn và nên nối lại đàm phán. Trong khi đó, Meari, một trang Web tuyên truyền của Bình Nhưỡng hôm nay chỉ trích việc Mỹ mới đây đề nghị thiết lập một cuộc đối thoại quốc phòng mới với Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên tố cáo Washington tìm cách tăng áp lực quân sự đối với Bình Nhưỡng.

(AFP) - Pháp phóng vệ tinh quân sự thế hệ mới nhất. Vào hôm qua, 23/10/2021, tên lửa Ariane 5 đã cất cánh từ Kourou, vùng Guyanne thuộc Pháp, để đưa lên quỹ đạo hai vệ tinh, trong đó có một vệ tinh liên lạc quân sự được quân đội Pháp xác định là một công cụ công nghệ cao và là trụ cột cho chủ quyền của Pháp. Vệ tinh 4A của chương trình Syracuse, sẽ cho phép quân đội Pháp trên khắp thế giới thực hiện liên lạc với tốc độ cao và hoàn toàn an toàn thông qua các trạm trung chuyển trên bộ, trên không, trên biển và tàu ngầm.

(Reuters) - Khối CSTO do Nga dẫn đầu kết thúc đợt tập trận gần biên giới Afghanistan để tăng cường an ninh cho Tajikistan. Một cuộc tập trận quân sự kéo dài 6 ngày tại nước Cộng Hòa Trung Á Tajikistan, ở vùng giáp giới với Afghanistan, đã kết thúc vào hôm qua 23/10/2021. Cuộc tập trận được tiến hành để chứng tỏ Matxcơva sẵn sàng bảo vệ Dushanbe trong trường hợp có một cuộc tấn công từ phía nam. Đây là một sự kiện do Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể (CSTO), bao gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan tiến hành, với sự tham gia của hơn 4.000 quân, có cả xe tăng, pháo binh và máy bay chiến đấu.

AFP) - Trung Quốc lùi cuộc đua marathon Vũ Hán do lo sợ Covid-19 bùng phát trở lại. Cuộc đua marathon lẽ ra diễn ra vào hôm nay 24/10/2021 nhưng đã bị hoãn do Trung Quốc hôm nay ghi nhận 26 ca nhiễm mới, khi chỉ còn 100 ngày là đến khai mạc Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Ban tổ chức marathon Vũ Hán hôm nay thông báo sẽ bồi hoàn kinh phí cho 26.000 người tham dự cuộc thi. Để phòng dịch, các chuyến đi liên tỉnh ở 5 vùng có các ca nhiễm mới bị hủy, nhiều thành phố phải tạm ngưng dịch vụ xe bus.

