(AFP) - Covid-19: Hồng Kông sẽ siết chặt thêm chế độ nhập cảnh. Lãnh đạo Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã loan báo quyết định trên ngày 26/10/2021, nhằm đi theo chủ trương của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19, mặc dù các biện pháp ở Hồng Kông đã thuộc hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Hồng Kông đã áp dụng biện pháp cách ly từ 14 đến 21 ngày trong các khách sạn dành riêng đối với hầu hết những người mới đến. Chủ trương này có thể khiến đại dịch gần như hoàn toàn được kiểm soát, nhưng bị giới kinh doanh chỉ trích vì đe dọa tính cạnh tranh của thành phố.

(AFP) - Khí hậu: Úc tự đặt mục tiêu không phát ra khí thải vào năm 2050. Là một trong những quốc gia chậm trễ nhất trong việc đề ra các cam kết về khí hậu, ngày hôm nay 26/10/2021, Úc đã loan báo mục tiêu “zero khí thải” vào năm 2050. Khi tuyên bố chỉ tiêu trên, thủ tướng Úc Scott Morrison tuy nhiên không đặt ra bất kỳ mục tiêu ngắn hạn nào cho năm 2030. Tuyên bố được loan báo vài ngày trước COP26, hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra tại Glasgow, thủ phủ xứ Scotland thuộc Vương Quốc Anh.

(AFP) - Brazil: YouTube đình chỉ kênh của Bolsonaro trong một tuần. Mạng video YouTube vào hôm qua 25/10/2021 đã khóa kênh của tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong một tuần, sau khi xóa bỏ một video trong đó ông Bolsonaro đề cập đến một thông tin sai lệch liên kết vac-xin Covid-19 với bệnh SIDA/AIDS. Trong một thông cáo, YouTube giải thích là ông Jair Bolsonaro đã “vi phạm chính sách thông tin y tế của chúng tôi trên Covid-19 khi tuyên bố rằng vac-xin không làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh mà còn gây ra các bệnh truyền nhiễm khác”.

(Reuters) - Facebook đầu tư hàng tỷ đô la vào công nghệ thực tế ảo 'metaverse'. Mạng xã hội Facebook ngày 25/10/2021 cho biết sẽ bắt đầu công bố kết quả tài chính của các phòng thí nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường trong tư cách là một mảng hoạt động riêng biệt. Đây là lĩnh vực mà Facebook đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển điều được gọi là metaverse, thuật ngữ dùng để chỉ một môi trường thực tế ảo mà người dùng có thể truy cập bằng những phương tiện khác nhau. Thông báo được đưa ra vào lúc mà theo Facebook, mảng kinh doanh nhờ quảng cáo có triển vọng “không chắc chắn”. Mạng truyền thông xã hội này vừa cho biết lợi nhuận quý III/2021 của họ tăng 17%, nhưng đồng thời cảnh báo là những thay đổi chính sách mới của tập đoàn Apple sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Facebook trong quý IV/2021.

(AFP) - Covid : Châu Âu cho phép người trưởng thành chích thêm liều thứ ba bằng Moderna. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) hôm 25/10/2021 đã cho phép tiêm thêm liều thứ ba bằng vac-xin Moderna đối với người từ 18 tuổi trở lên. Spikevax (tên thương mại của Moderna) là vac-xin thứ nhì được bật đèn xanh, sau Corminaty (Pfizer/BioNTech) vào đầu tháng. Dữ liệu cho thấy liều thứ ba được tiêm 6 đến 8 tháng sau liều thứ nhì sẽ giúp gia tăng kháng thể, nguy cơ viêm cơ tiêm và các tác dụng phụ khác rất hiếm hoi, tuy nhiên lượng vac-xin trong liều thứ ba chỉ bằng phân nửa so với liều thứ nhất.

(AFP) - Châu Á nóng bức chưa từng thấy trong năm 2020. Châu Á đã trải qua một năm 2020 nóng bức chưa từng thấy, Liên Hiệp Quốc hôm nay 26/10/2020 cho biết như trên trước hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Quốc tế khẳng định toàn bộ châu lục này đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

(AFP) - Thảo luận tại Bruxelles nhằm tái lập đàm phán Vienna. Thứ trưởng phụ trách hồ sơ nguyên tử của Iran, Ali Bagheri tuần này gặp nhà đàm phán châu Âu Enrique Mora tại Bruxelles để thảo luận về việc tái lập thương lượng ở Vienna. Một phát ngôn viên của người đứng đầu ngành ngoại giao EU Josep Borrell hôm 25/10/2021 cho biết như trên, nhưng không cuộc gặp nào được dự kiến với ông Borrell. Gần đây Hoa Kỳ đã bắt đầu rắn giọng, hàm ý có thể phải dùng đến giải pháp quân sự nếu biện pháp ngoại giao về hồ sơ nguyên tử Iran thất bại.

(AFP) - Nhật Bản : Công chúa Mako kết hôn với vị hôn phu gây tranh cãi từ nhiều năm. Công chúa Mako, cháu của hoàng đế Nhật Bản Naruhito, hôm nay 26/10/2021 làm lễ thành hôn với vị hôn phu thường dân là Kei Komuro, từ chối món trợ cấp 1,2 triệu euro của hoàng gia và dự kiến sẽ sang Hoa Kỳ cư ngụ. Truyền hình Nhật sáng nay chiếu trực tiếp cảnh cô công chúa rời hoàng cung ở Tokyo, chào từ biệt gia đình. Mako nói « Kei là một người không thể thay thế ». Cuộc hôn nhân này bị chỉ trích dữ dội trên truyền thông từ nhiều năm qua, do cáo buộc mẹ chồng công chúa không trả nợ cho người tình cũ, thậm chí có vài cuộc biểu tình phản đối. Tuy nhiên theo thăm dò của Yomiuri công bố hôm nay, 55% người dân Nhật ủng hộ Mako. Công chúa bị mất tước vị hoàng gia sau khi đăng ký kết hôn, việc sẽ sang định cư tại New York khiến cặp vợ chồng được so sánh với cặp Harry và Meghan của hoàng gia Anh.

(AFP) - Covid-19 : Trung Quốc phong tỏa cả một thành phố. Hôm nay, 26/10/2021, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Lan Châu ( Lanzhou) có 4 triệu dân ở miền tây bắc Trung Quốc, do tại đây có một ca nhiễm Covid-19, trong bối cảnh còn khoảng 100 ngày nữa là đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Người dân tại Lan Châu nay chỉ được phép ra ngoài để mua những thứ thật cần thiết, hoặc để điều trị khẩn cấp, hoặc cho những việc có liên quan đến phòng chống Covid-19.

