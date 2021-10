Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Úc dỡ bỏ hạn chế rời khỏi lãnh thổ cho công dân đã tiêm vac-xin. Kể từ ngày 1/11/2021, tất cả các công dân Úc và người thường trú đã tiêm vac-xin có thể rời khỏi lãnh thổ Úc mà không cần giấy tờ đặc biệt do chính phủ cấp. Hơn 18 tháng qua, chính phủ Úc đã cấm người dân đi du lịch nước ngoài mà không có giấy tờ đặc cách của chính phủ, hàng triệu công dân Úc ở nước ngoài đã tiêm vac-xin cũng không thể về nước. Biện pháp này nhằm hạn chế số lượng người vào lãnh thổ Úc, ngăn sự lây lan của dịch. Việc chính phủ Úc quyết định dỡ bỏ hạn chế rời lãnh thổ được đưa ra, sau khi hơn 70 % dân Úc đã được chích ngừa Covid-19, trong đó 62 % dân số đã được tiêm đủ hai liều.

(AFP) - China Telecom bị thu hồi giấy phép hoạt động tại Hoa Kỳ. Ủy Ban Viễn Thông Liên Bang Mỹ hôm qua, 26/10/2021, đã thu hồi giấy phép hoạt động của chi nhánh China Telecom tại Hoa Kỳ , vì cho rằng hoạt động của công ty này có thể dẫn đến những rủi ro “đáng kể” đối với an ninh quốc gia. China Telecom có 60 ngày để đóng cửa các dịch vụ của công ty tại Hoa Kỳ, nơi mà công ty này đã hoạt động từ 20 năm nay. Thông báo này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. China Telecom là một trong những công ty viễn thông lớn nhất tại Trung Quốc. Công ty này đã phải rời thị trường chứng khoán New York vào tháng 1 năm nay do lệnh của cựu tổng thống Donald-Trump cấm công dân Mỹ đầu tư vào doanh nghiệp bị cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

(AFP) - Miến Điện : Lần đầu tiên Aung San Suu Kyi ra làm chứng trước tòa. Bị quản thúc tại gia kể từ sau vụ đảo chính đầu tháng 2/2021, lãnh đạo chính phủ dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi hôm qua, 26/10/2021 lần đầu tiên đã ra đối chất trước một tòa án của tập đoàn quân sự để đáp lại những cáo buộc kích động phá rối trật tự công cộng. Nội dung lời khai của người từng đoạt giải Nobel Hoà bình chưa được công bố cho đến khi chính quyền chứng nhận lời khai của bà. Ngoài tội kích động gây rối trật tự công cộng, bà Aung San Suu Kyi còn bị truy tố về tội nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm, vi phạm các hạn chế liên quan đến Covid-19, tham nhũng,…

(AP) - Mỹ và Châu Âu tấn công vào các trang mạng đen. Cảnh sát Châu Âu Europol và bộ Tư Pháp Mỹ ngày 26/10/2021 thông báo đã mở chiến dịch toàn cầu, bắt giữ 150 người, mua và bán ma túy và vũ khí qua các trang mạng đen. Các nhà điều tra cũng đã thu giữ 31 triệu đô la và tiền ảo cùng một số lượng lớn ma túy và súng đạn. Các trang mạng đen cho phép người mua bán hàng cấm đã bị cảnh sát quốc tế nhắm tới trong những tháng gần đây. Các nhà điều tra đặc biệt lo ngại nhận thấy doanh số bán ma túy tăng vọt trên các trang nét đen trong đại dịch.

(AFP) – Hồng Kông siết chặt kiểm duyệt phim theo luật an ninh quốc gia. Hôm nay, 27/10/2021, Nghị Viện Hồng Kông đã thông qua một luật mới tăng cường kiểm duyệt điện ảnh, cho phép chính quyền có thể cấm các phim đã phát hành nếu nhận thấy tác phẩm có nội dung đe dọa đến « an ninh quốc gia ». Hồi tháng 6 vừa qua, thành phố đã thông báo áp đặt lệnh kiểm duyệt nội dung đối với tất cả những phim trước khi phát hành bảo đảm không vi phạm luật an ninh quốc gia. Lần này, luật mới quy định duyệt lại tất cả các tác phẩm điện ảnh đã được phát hành. Những ai vi phạm chiếu phim không được phép lưu hành có thể bị phạt 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 120 nghìn đô la Mỹ).

(AFP) – Washington kháng án đòi dẫn độ Julian Assange qua Mỹ. Sau lần đầu thất bại, hôm nay Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực để được tư pháp Anh quyết định dẫn độ Julian Assange, người sáng lập trang tin Wikileaks qua Mỹ để xét xử. Julian Assange, quốc tịch Úc 50 tuổi đã trải qua 7 năm trốn trong sứ quán Ecuador tại Luân Đôn và 2 năm trong nhà tù Belmarsh, để tránh bị dẫn độ về Mỹ. Tháng Giêng năm nay, thẩm phán Anh đã bác bỏ đề nghị của Mỹ được dẫn độ nhân vật này qua Hoa Kỳ, tại đó nếu Julian Assange có thể đối mặt với mức án 175 năm tù. Hôm nay Washington quyết định kháng án quyết định của tư pháp Anh. Kết quả thế nào phải chờ nhiều tuần nữa.

(AFP) - Vận động tranh cử cho ứng viên Dân Chủ ở Virginia: Phép thử quan trọng với tổng thống Mỹ. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, dự kiến ngày 02/11/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Arlington, vận động cho ứng viên Terry McAuliffe, 64 tuổi, nguyên thống đốc bang (2014- 2018). Bang Virginia là một bang « chủ chốt ». Kết quả ở Virginia là phép thử quan trọng cho khả năng của Biden thu hút tầng lớp trung lưu, trong bối cảnh uy tín của ông Biden sụt giảm, sau hàng loạt lời hứa không thực hiện liên quan đến cam kết nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid 19, và nhất là sự kiện rút quân ra khỏi Afghanistan trong hỗn loạn hồi tháng 8/2021. Virginie từng là bang theo đảng Cộng Hòa, giờ do đảng Dân Chủ nắm giữ, nhưng cử tri ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa gia tăng gần đây.

