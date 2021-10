Quảng cáo Đọc tiếp

(Yonhap) - Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc thông qua ba dự thảo nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trên trang web ngày 29/10/2021, Ủy Ban thứ nhất của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cho biết ba dự thảo nghị quyết đã được thông qua ngày 27/10, gồm Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân toàn diện (TICEN) với việc lên án 6 vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Dự thảo nghị quyết thứ hai liên quan đến việc cấm sử dụng kim loại được sử dụng trong quá trình thiết kế vũ khí nguyên tử, có tên gọi là « Các phương thức hành động chung và đối thoại hướng tới tương lai vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân », được Nhật Bản đề xuất năm 1984. Cuối cùng là dự thảo nghị quyết có tên « Giải trừ vũ khí hạt nhân ».

(Reuters) - Bắc Triều Tiên cố “sáng tạo” để đối phó với khó khăn kinh tế và thiếu thốn lương thực. Đó là những biện pháp như in tem phiếu để thay thế tiền mặt, hay là nuôi thiên nga đen, thường để làm cảnh, để có thịt ăn. Trong cuộc điều trần kín với Quốc Hội, tình báo Hàn Quốc vào hôm qua, 28/10/201 đã tiết lộ những phương cách mới mà chế độ Bắc Triều Tiên thực hiện để đối phó với tình trạng khó khăn về kinh tế trong lúc biên giới tiếp tục bị đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đang có các bước để mở lại biên giới với Trung Quốc và Nga trong những tháng tới đây.

(Reuters) - ASEAN tái khẳng định Miến Điện thuộc đại gia đình Đông Nam Á. Trong buổi họp báo ngày 28/10/2021, ông Hassanal Bolkiah, chủ tịch ASEAN, tái khẳng định "ASEAN sẽ luôn ở đó vì Miến Điện và chúng tôi tiếp tục hỗ trợ qua việc triển khai đồng thuận 5 điểm". Trong một cuộc họp báo khác, ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết là "không rõ liệu Miến Điện có thể tham gia các cuộc họp trong tương lai của ASEAN hay không", đồng thời nhắc lại nguyên tắc "không can thiệp" của khối 10 nước Đông Nam Á.

(Reuters) - Mỹ khẳng định hỗ trợ Đài Bắc tự vệ. Bà Sandra Oudkirk, đại diện Hoa Kỳ về Đài Loan, đã tuyên bố như trên vào sáng ngày 29/10/2021 khi bà viếng thăm văn phòng đại diện của Mỹ tại Đài Bắc. Trung Quốc lập tức lên tiếng về tuyên bố của đại diện Mỹ và cảnh cáo Hoa Kỳ chớ nên « đùa với lửa ».

(AFP) - Một cộng tác viên của lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi lãnh án 20 năm tù. Luật sư của ông U Win Htein ngày 29/10/2021 thông báo, thân chủ của ông, bị tập đoàn quân sự Miến Điện tuyên án 20 năm tù vì tội "phản quốc". Cựu dân biểu của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ, năm nay 80 tuổi, là một người trung thành với bà Aung San Suu Kyi. Ông thường xuyên được truyền thông quốc tế và Miến Điện tham khảo để phân tích về tình hình chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

(AFP) - Covid-19 Thượng Viện Pháp không chấp nhận duy trì giấy chứng nhận y tế đến mùa hè 2022. Trong cuộc biểu quyết hôm 28/10/2021, với 158 phiếu chống, 106 phiếu thuận, Thượng Viện Pháp bác bỏ đề xuất của chính phủ muốn kéo dài việc duy trì giấy chứng nhận y tế đến cuối tháng 7/2022. Tuy nhiên giấy chứng nhận âm tính với virus corona hay đã nhận đủ hai mũi tiêm, vẫn có hiệu lực cho đến hết ngày 28/02/2022. Đảng Những Người Cộng Hòa, thuộc cánh hữu nắm đa số tại Thượng Viện Pháp lao vào một cuộc đọ sức với chính quyền của tổng thống Macron và với Hạ Viện, nơi đa số trong tay đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM.

(AFP) - Pháp đạt kỷ lục tăng trưởng cao nhất từ hơn 50 năm qua. Theo thống kê của viện INSEE ngày 29/10/2021 GDP của Pháp trong quý 3/2021 tăng 3 % so với quý trước. Với nhịp độ này tăng trưởng cho toàn năm đạt tối thiểu 6,6 %. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1968. Tuy nhiên Paris lo ngại hiện tượng thiếu nguyên liệu và giá năng lượng tăng cao gây trở ngại cho đà phục hồi của Pháp.

(AFP) - Giáo hoàng tiếp tổng thống Mỹ. Trưa nay 29/10/2021 tổng thống Biden và phu nhân được giáo hoàng Phanxicô tiếp tại tòa thánh Vatican. Đây là lần thứ tư ông trao đổi với lãnh đạo của Tòa Thánh, nhưng là lần đầu tiên đặt chân đến Vatican trong cương vị tổng thống Hoa Kỳ. Báo chí không được mời tham gia cuộc trao đổi giữa đức giáo hàng và tổng thống Biden.

(AFP) - Lào tịch thu 55,6 triệu viên methamphetamine, một kỷ lục ở châu Á. Cơ quan chống ma túy của Liên Hiệp Quốc vào hôm qua 28/10/2021 cho biết: đây là vụ tịch thu ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở châu Á, khi tìm thấy 55,6 triệu viên methamphetamine giấu trong một chiếc xe tải được cho là chở bia, nhiều gấp ba lần so với tổng số viên methamphetamine mà Lào tịch thu vào năm ngoái, và gần một phần ba số methamphetamine dưới dạng tinh thể.

(AFP) - Cựu thống đốc New York Andrew Cuomo bị truy tố về tội tấn công tình dục. Lênh truy tố được đưa ra ngày 28/10/2021 vì tội tấn công tình dục một nhân viên cũ và ông sẽ ra tòa lần đầu tiên vào ngày 17/11. Một đơn kiện của sở cảnh sát thành phố Albany về hành vi sai trái liên quan đến vấn đề tình dục nhắm vào cựu thống đốc Cuomo đã được đệ trình lên tòa án thành phố Albany, và có giá trị là một bản cáo trạng. Bị nhiều nhân viên cũ tố cáo trong nhiều tháng, vị thống đốc 63 tuổi đã từ chức vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, một tuần sau khi một báo cáo điều tra đã liệt kê trường hợp mười một phụ nữ bị ông quấy rối hoặc tấn công tình dục được công bố.

(AFP) - Facebook đổi tên thành Meta. Mark Zuckerberg, chủ tập đoàn Facebook Inc thông báo ngày 28/10/2021 về việc thành lập công ty mẹ, đại diện cho tất cả các hoạt động của tập đoàn, dưới tên Meta. Mạng xã hội Facebook sẽ thêm tên miền meta.com, nên người dùng sẽ không bị ảnh hưởng, các mạng xã hội khác mà tập đoàn sở hữu như Instagram và Whatsapp vẫn giữ nguyên tên. Việc đổi tên diễn ra khi công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới phải đối mặt với nhiều bê bối liên quan đến bảo mật dữ liệu người dùng, các chính sách lạm dụng và những thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng thông tin sai lệch, phân biệt chủng tộc, hay kích động thù hận trên mạng xã hội do công ty quản lý.

(AFP) - Đảo chính ở Sudan: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tái lập chính phủ dân sự. Sau khi quốc tế đình chỉ viện trợ tài chính và Liên Hiệp Châu Phi lên án, đến lượt Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 28/10/2021 đã nhất trí yêu cầu tái lập một "chính phủ chuyển tiếp do thường dân lãnh đạo", và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước việc phe quân sự chiếm quyền lãnh đạo". Sau cuộc đảo chính của quân đội vào thứ hai, 25/10/2021, nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại thủ đô Khartoum và một số thành phố khác với xu hướng bạo lực gia tăng. Ít nhất đã có 11 người chết và hàng trăm người bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký