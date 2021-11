Covid-19: Tổng số ca tử vong từ đầu đại dịch đã vượt ngưỡng 5 triệu người

Theo số liệu trang mạng thống kê Wordometers cập nhật lúc 09 giờ 33 (giờ GMT) ngày hôm nay 01/11/2021, tổng số người chết vì virus corona từ đầu đại dịch cho đến nay đã vượt ngưỡng 5 triệu người, chính xác là 5.016.924 ca.

Số liệu được hãng tin Pháp AFP đưa ra là xấp xỉ 5 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, Tổ Chức Y Tế Thế Giới cảnh báo số người chết vì Covid-19 trên thực tế có thể cao hơn gấp 2-3 lần so với số liệu chính thức mà các quốc gia công bố. Theo một ước tính của tạp chí kinh tế The Economist, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 17 triệu nạn nhân. Báo Pháp Sud-Ouest dẫn lời ông Arnaud Fontanet, nhà dịch tễ học của viện Pasteur, thành viên Hội đồng khoa học Pháp, theo đó số liệu the Economist công bố là có vẻ đáng tin nhất.

Nếu tính tổng số ca tử vong, đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của ít người hơn so với một số đại dịch trong quá khứ : đại dịch hồi năm 1918-1919 mang tên gọi "cúm Tây Ban Nha" khiến 50-100 triệu người chết, bệnh SIDA trong vòng 40 năm làm hơn 36 triệu người thiệt mạng. Còn Covid-19, theo nhà virus học Jean-Claude Manuguerra của Viện Pasteur, “khiến rất nhiều người chết chỉ trong một thời gian rất ngắn”. Nhà dịch tễ Arnaud Fontanet nhận định “nếu không có các biện pháp hiện được áp dụng, nhất là các biện pháp hạn chế di chuyển và tiêm chủng, thì tình hình còn bi đát hơn rất nhiều”.

G20 hứa chi 100 tỉ đô la hỗ trợ các nước nghèo

Trong thông cáo sau khi kết thúc thượng đỉnh G20 tại Roma, Ý ngày 31/10, nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển cho biết sẽ trích 100 tỉ đô la từ quỹ 650 tỉ đô la do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cung cấp thông qua việc phát hành Quyền rút vốn đặc biệt (DSR) để giúp đỡ các nước gặp nhiều khó khăn đối phó với khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Một số nước mở cửa trở lại biên giới

Tình hình dịch bệnh diễn biến theo những chiều hướng khác nhau tại nhiều nước. Trong khi tại châu Âu đang có nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới thì ở nhiều nước châu Á, tình hình dịch bệnh lại thuyên giảm. Sau một năm rưỡi đóng cửa, Thái Lan, điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, hôm nay 01/11/2021 mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ từ hơn 60 quốc gia.

Tương tự, cũng trong ngày hôm nay, sau gần 600 ngày đóng cửa, nước Úc mở biên giới trở lại. Còn Hàn Quốc, chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay tại những nơi được xem là có nhiều nguy cơ, kèm theo đó là sự nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, hướng tới “sống chung với Covid”.

