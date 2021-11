Hoa Kỳ: Một nghị sĩ Dân Chủ ngăn kế hoạch 500 tỉ cho khí hậu của Biden

Trong lúc tại thượng đỉnh khí hậu COP26 ở Glasgow, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực vượt bậc để hãm lại đà hâm nóng Trái Đất, tại nước Mỹ, đảng Dân Chủ cầm quyền không đạt được đồng thuận về kế hoạch 500 tỉ đô la cho cuộc chiến khí hậu.

Hôm qua, 01/11/2021, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin tuyên bố « cần thời gian » để xem xét kỹ lưỡng về các tác động đến nền kinh tế Mỹ, của kế hoạch đầu tư cho các lĩnh vực xã hội, trị giá 1.750 tỉ đô la, trong đó có ngân sách 500 tỉ đô la cho khí hậu. Theo truyền thông Mỹ, tuyên bố nói trên để ngỏ khả năng ông Manchin bỏ phiếu chống. Lá phiếu của thượng nghị sĩ Manchin có ý nghĩa quyết định trong bối cảnh đảng Dân Chủ chỉ nắm giữ 50 ghế trên 100 ghế tại Thượng Viện, và có được đa số tuyệt đối mong manh nhờ lá phiếu thứ 51 của phó tổng thống Kamala Harris. Nếu nghị sĩ Manchin chống, dự luật sẽ bị chặn. Cũng trong phát biểu hôm qua, thượng nghị sĩ Manchin lên án các dân biểu Dân Chủ gắn việc thông qua kế hoạch đầu tư xã hội, và cho khí hậu, với kế hoạch chấn hưng cơ sở hạ tầng, đã được Thượng Viện thông qua hồi tháng 8.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington :

« Nhóm các dân biểu Dân Chủ thuộc phái cấp tiến khẳng định điều này từ cuối tuần trước, là họ sẵn sàng bỏ phiếu thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng 1.200 tỉ đô la, nếu các thượng nghị sĩ cánh trung ủng hộ một kế hoạch khác, kế hoạch về các đầu tư xã hội trị giá 1.750 tỉ đô la.

Hôm thứ Hai, thượng nghị sĩ Dân Chủ ở bang Tây Virginia, ông Joe Manchin, người đã khiến cho tổng số tiền cho kế hoạch này bị giảm xuống một nửa (từ 3.500 tỉ đô la còn 1.750 tỉ), đáp lại một cách thẳng thừng phái cấp tiến trong đảng Dân Chủ ở Hạ Viện như sau :

« Tôi sẽ không ủng hộ « kế hoạch hòa giải » (tức kế hoạch 1.750 tỉ đô la), khi không biết được những hệ quả đối với tình trạng nợ của chúng ta, với nền kinh tế và đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không biết được cụ thể về điều này chừng nào chúng ta chưa làm việc với văn bản này. Vì lợi ích quốc gia, tôi khẩn thiết đề nghị các đồng nghiệp tại Hạ Viện bỏ phiếu thông qua kế hoạch của lưỡng đảng về cơ sở hạ tầng. Đây là một kế hoạch của lưỡng đảng. 69 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận. Chúng tôi đã làm việc về kế hoạch này từ nhiều tháng nay. Như tôi đã khẳng định, việc bắt luật này làm con tin sẽ không buộc được tôi ủng hộ điều mà các vị muốn ».

Trong số những điều mà phái cấp tiến trong đảng Dân Chủ mong muốn, đặc biệt có phần dành cho khí hậu : 500 tỉ đô la. Hiện tại, khoản tiền này vẫn chưa được thông qua, vào lúc tổng thống Joe Biden đang có mặt tại thượng đỉnh COP26 tại Scotland về Khí hậu. Cách nay ít ngày trên truyền hình, tổng thống Joe Biden cho biết đã có những nhân nhượng với thượng nghị sĩ Joe Manchin về chuyện này. Ông Biden nói : « Joe không phải là một kẻ độc ác, mà là một người bạn. Cuối cùng ông ấy sẽ bỏ phiếu thông qua » .

Hôm Thứ Hai, Nhà Trắng cho biết kế hoạch nói trên đáp ứng mọi mong đợi của thượng nghị sĩ Joe Manchin, và tái khẳng định tin tưởng ở thượng nghị sĩ Manchin ».

Theo trang mạng Pháp France Info, thượng nghị sĩ Joe Manchin không phải là người hoài nghi về việc Trái Đất bị hâm nóng, nhưng bảo vệ nhiệt thành các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng hóa thạch và đặc biệt là than đá, nguồn tạo việc làm chính ở bang Tây Virginia. Theo một khảo sát được báo Anh The Guardian công bố (ngày 30/09/2021), thượng nghị sĩ Manchin sở hữu hàng triệu đô la cổ phiếu trong một công ty than đá, thu lời khoảng 500.000 đô la/năm.

Để bảo đảm sự ủng hộ của nghị sĩ Manchin, nhiều công ty than đá, dầu mỏ, khí đốt, đã đầu tư mạnh cho các vận động tranh cử của nghị sĩ này trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022, cho dù chiếc ghế của Manchin không bị đe dọa. Cùng với thượng nghị sĩ Dân Chủ Kyrsten Sinema, ông Manchin đã buộc dự án đầu tư khổng lồ cho các vấn đề xã hội và khí hậu của chính quyền Biden giảm xuống một nửa (từ 3.500 tỉ đô la còn 1.750 tỉ).

