(RFI) – RFI trao tặng học bổng Ghislaine Dupont và Claude Verlon lần thứ tám. Hôm nay, 02/11/2021, đúng vào ngày kỉ niệm 8 năm hai nhà báo của RFI qua đời (do bị khủng bố sát hại tại Mali), Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp đã trao tặng học bổng mang tên hai nhà báo RFI. Học bổng được France Media World (cơ quan chủ quản RFI) lập ra năm 2014 (nhân ngày giỗ của hai nhà báo). Hai người được trao học bổng là phóng viên Rolf Steve DOMIA LEU BOHOULA, 25 tuổi, gốc Cộng Hòa Trung Phi, làm việc tại đài Radio Ndeke Luka, và Mahamat Hassane ZARA, gốc Tchad, làm việc tại CERCO ở Bénin, kỹ thuật viên của đài Radio Ndarason Internationale. Lễ trao học bổng bình thường diễn ra tại một quốc gia châu Phi, do đại dịch đã được tổ chức từ xa. Hai nhà báo và kỹ thuật viên được học bổng đào tạo bốn tuần tại Paris, mọi chi phí do RFI đài thọ. Ngoài hai nhà báo, 10 nhà báo và 10 kỹ thuật viên châu Phi lọt vào vòng trong trong số hàng trăm ứng cử viên học bổng (từ 25 quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp) sẽ được tham gia một khóa đào tạo từ xa của RFI.

(AFP) – Biển Đông : Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ bị hư hại tháng trước ở Biển Trung Quốc do va phải núi ngầm. Theo phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ Hayley Sims: « Cuộc điều tra xác định rằng tàu USS Connecticut đã va phải một ngọn núi ngầm không được ghi trong bản đồ, khi đang hoạt động trong vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ». Kết quả đầu tiên của cuộc điều tra được công bố hôm thứ Hai, 01/11/2021. Tàu USS Connecticut đã va phải một vật thể ban đầu không xác định vào ngày 2/10 ở Biển Đông. Mười một thủy thủ bị thương. Bắc Kinh hôm nay 02/11 đã thúc giục Hoa Kỳ « cung cấp thông tin chi tiết » về vụ tai nạn. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ « ngừng » đưa tàu ngầm hạt nhân đến Biển Đông, và cảnh báo, nếu không những sự cố như trên sẽ trở nên « thường xuyên hơn ».

(AFP) - Sau Việt Nam, Netflix gỡ bỏ phim có đường lưỡi bò tại Philippines. Netflix đã rút hai tập phim gián điệp « Pine Gap » khỏi dịch vụ ở Philippines, sau khi Manila phản đối các cảnh có bản đồ đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines hôm qua 01/11/2021 tuyên bố đã khiếu nại với cơ quan phát thanh truyền hình, khẳng định Bắc Kinh đã cố ý đưa bản đồ tự vẽ này vào các sản phẩm văn hóa để cố hợp pháp hóa. Trước đó vào đầu năm nay, Việt Nam cũng đã kiện và Netflix phải rút hẳn bộ phim 6 tập này khỏi Việt Nam.

(NHK) - Ngoại trưởng Nhật Motegi Toshimitsu sắp trở thành tổng thư ký đảng Tự Do Dân Chủ. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chuẩn bị chỉ định ngoại trưởng Motegi Toshimitsu làm tổng thư ký đảng Tự Do Dân Chủ (LDP) thay thế ông Amari Akira, bị đánh bại trong cuộc bầu cử Quốc Hội hôm Chủ Nhật 31/10. Đây là lần đầu tiên một tổng thư ký đảng LDP bị thất bại như vậy, và ông thông báo với thủ tướng Kishida kiêm chủ tịch đảng, là sẽ từ chức. Ông Motegi từng giữ các chức vụ bộ trưởng trong nhiều chính phủ khác nhau của Nhật Bản, đóng vai trò chính trong đàm phán hiệp định TPP và là người ủng hộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

(AFP) – Lầu Năm Góc « theo dõi sát » tình hình biên giới Nga-Ukraina. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm 01/11/2021 cho biết Washington « theo dõi sát sao » tình hình ở khu vực biên giới Nga-Ukraina, được cho là Nga đang rục rịch điều quân. Theo Washington Post, các viên chức Mỹ lo ngại trước các video trên mạng xã hội cho thấy các chuyến xe lửa và đoàn xe quân sự Nga vận chuyển một lượng lớn thiết bị, trong đó có xe tăng và hỏa tiễn, tuy không quy mô bằng hồi tháng Tư.

