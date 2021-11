Bầu cử Mỹ: Đảng Dân Chủ mất bang Virginia, vố đau với tổng thống Biden

Ngày 02/11/2021, cử tri bang Virginia, miền đông Hoa Kỳ, bầu thống đốc mới. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Glenn Youngkin đã giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân Chủ Terry McAuliffe.

Doanh nhân Glenn Youngkin, 54 tuổi, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, được coi là một người « không có kinh nghiệm chính trị », theo AFP. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Terry McAuliffe, 64 tuổi, từng đảm nhiệm chức thống đốc bang Virginia từ năm 2014 đến 2018. Thất bại của đảng Dân Chủ tại Virginia cũng là một vố đau với tổng thống Biden, người đã trực tiếp tham gia vận động tranh cử và tin tưởng vào thắng lợi cho đến phút chót.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington :

« Chúng ta sẽ chiến thắng ». Trước khi rời Glasgow và thượng đỉnh COP26, tổng thống Joe Biden lại một lần nữa thể hiện thái độ lạc quan cố hữu. Thế nhưng, khi ông trở về Washington, bang Virginia đã mất. Thế mà, chỉ mới một năm trước, trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020, ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang sát phía nam thủ đô, vượt Donald Trump đến 10 điểm.

Từ đó đến nay, đảng Dân Chủ đã không mang lại các kết quả gì bất chấp những hứa hẹn mà họ đã từng cam kết với cử tri. Các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí cho các vấn đề xã hội và khí hậu vẫn chưa được thông qua do các tranh chấp trong nội bộ của phe Dân Chủ tại Quốc Hội. Thất bại nói trên có ý nghĩa chiến lược đối với đảng Dân Chủ. Điều này càng đáng buồn vì tổng thống Biden đã đính thân tham gia vận động cho ứng cử viên Dân Chủ tại bang Virginia. Như vậy, đây cũng là một thất bại đối với cá nhân tổng thống.

Cuối cùng, ngoài ông Joe Biden, còn nhiều chính trị gia nặng ký khác của đảng Dân Chủ, trong đó có Barack Obama, Kamala Harris, đã tham gia cuộc vận động tranh cử tại Virginia. Tất cả có cùng một cách tấn công : đồng nhất ứng cử viên đảng Cộng Hòa với cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, điều đó giờ không còn đủ nữa, và cho dù cựu tổng thống Donald Trump có cảm ơn các cử tri truyền thống của ông đã tích cực đi bỏ phiếu, trên thực tế, ứng cử viên Glenn Youngkin đã thành công trong việc thu hút thêm nhiều cử tri ».

Bầu thị trưởng New York: Chính trị da đen thắng với 70% phiếu

Tuy thất bại tại Virginia, nhưng cũng hôm qua, đảng Dân Chủ đã giành được một chiến thắng tại thành phố New York. Ứng cử viên Dân Chủ Eric Adams, 61 tuổi, được bầu vào chức thị trưởng với 70% phiếu bầu, vượt xa đối thủ Curtis Sliwa (23%). Eric Adams trở thành thị trưởng da đen thứ hai trong lịch sử New York.

Ông Eric Adams xuất thân trong một gia đình nghèo ở Brooklyn, và bản thân từng tham gia vào các hoạt động tội phạm ở tuổi vị thành niên, trước khi đầu quân vào cảnh sát, rồi trở thành chỉ huy cảnh sát trong 22 năm. Người kế nhiệm ghế thị trưởng New York của Bill de Blasio sẽ quản lý ngân sách lớn nhất trong số các thành phố nước Mỹ, với hơn 98 tỉ đô la (năm tài khóa 2021 – 2022). Theo AFP, dự kiến tân thị trưởng Eric Adams sẽ phải tiến hành nhiều cải cách trong lực lượng cảnh sát New York, vốn thường xuyên bị cáo buộc làm ngơ cho nhiều hành động bạo lực, kỳ thị chủng tộc, tham nhũng của nhân viên. Lực lượng cảnh sát New York hiện có 36.000 nhân viên.

