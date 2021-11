Quảng cáo Đọc tiếp

(SCMP) - Trung Quốc chỉ trích Mỹ thiếu minh bạch về vụ tai nạn tầu ngầm ở Biển Đông. Ngày 02/11/2021, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ lên án Mỹ « vô trách nhiệm » vì không giải thích rõ chuyện gì xảy ra trong vụ tai nạn tầu ngầm hạt nhân hồi tháng 10, cũng như việc Mỹ điều nhiều máy bay đến khu vực tai nạn. Nhiều hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy 5 máy bay do thám Mỹ đã hoạt động ở Biển Đông, có thể là nơi xảy ra tai nạn, trong đó có máy bay WC-135 chuyên phát hiện các mảnh vỡ phóng xạ. Trước đó, Hải Quân Mỹ giải thích là tầu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va phải một rặng núi ngầm, không có trên bản đồ, trong vùng biển quốc tế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

(BenarNews) - Mỹ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia. Tổng thống Joe Biden và đồng nhiệm Indonesia Joko Widodo đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề thượng đỉnh COP26 ngày 01/11/2021. Nguyên thủ hai nước thảo luận về tự do lưu thông hàng hải, hợp tác kinh tế, khủng hoảng chính trị tại Miến Điện và đại dịch Covid-19. Ông Biden khẳng định Indonesia là « một đối tác chiến lược quan trọng » đối với Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực.

(Reuters) - Úc và New Zealand phê chuẩn hiệp định RCEP. Phát biểu ngày 03/11/2021, bộ trưởng New Zealand phụ trách Thương mại và Xuất khẩu cho biết « các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ RCEP ngay từ đầu năm tới ». Còn ngoại trưởng Úc hy vọng thông qua RCEP có thể tăng cường quan hệ thương mại với các nước ASEAN. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, gồm 10 nước ASEAN cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand.

(AFP) - Hai cựu lãnh đạo FIFA có thể bị xét xử tại Thụy Sĩ. Ông Michel Platini và cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter có thể sẽ bị xét xử ở Thụy Sĩ vì tội lừa đảo và một số tội khác trong vụ tai tiếng trả thù lao mờ ám từ năm 2015. Theo thông báo ngày 02/11/2021 của viện kiểm sát liên bang Thụy Sĩ, hai cựu lãnh đạo bóng đá này bị truy tố vì « quản lý bất chính », « lợi dụng niềm tin » và « đã dàn xếp chi trả bất hợp pháp 2 triệu franc Thụy Sĩ của FIFA ». Tòa án Hình sự Liên bang Bellinzone sẽ kiểm tra tính hợp lệ về cáo buộc và gửi đến một viện công tố để hoàn tất.

(ABC news) - Trấn an về dự án tàu ngầm hạt nhân Úc-Mỹ-Anh: Ngoại trưởng Úc công du 4 nước ASEAN. Theo báo chí Úc hôm nay, ngoại trưởng Marise Payne sắp có chuyến công du quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, thăm bốn nước Indonesia, Malaysia, Cam Bốt và Việt Nam. Indonesia và Malaysia là hai quốc gia lo ngại về liên minh AUKUS (Mỹ, Anh, Úc) và sợ rằng dự án tầu ngầm hạt nhân chiến đấu của Canberra có thể khởi động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Cam Bốt là quốc gia vừa nắm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, kế tiếp Brunei.

(Reuters) - Tập đoàn quân sự Miến Điện từ chối cho đặc phái viên ASEAN gặp bà Aung San Suu Kyi. Hôm nay, 03/11/2021, nhân vật số hai trong chính quyền quân sự, tướng Soe Win, ra thông báo khẳng định cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị truy tố, và vì vậy Miến Điện không thể chấp nhận để bị cáo tiếp xúc với người nước ngoài. Theo tướng Soe Win, thỏa thuận 5 điểm của ASEAN về giải quyết khủng hoảng Miến Điện phải tôn trọng « các công việc nội bộ » của Miến Điện. Nhân vật số 2 của tập đoàn quân sự cũng khẳng định việc ASEAN không cho lãnh đạo tập đoàn quân sự đến dự thượng đỉnh là vi phạm nguyên tắc đồng thuận, và « không can thiệp vào công việc nội bộ ».

(Reuters) - Nhà hoạt động Hồng Kông có thể lãnh án tù chung thân. Hôm nay, ngày 3/11/2021, Tony Chung đã nhận tội « ly gián » trong vụ xét xử theo Luật An ninh Quốc Gia, luật mới mà Bắc Kinh áp đặt vào cuối tháng 6 trên lãnh thổ của hòn đảo bán tự trị. Nhà hoạt động 20 tuổi kêu gọi đòi độc lập cho Hồng Kông có thể lãnh án tù chung thân do bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tội rửa tiền. Kể từ khi Bắc Kinh tăng cường đàn áp các phong trào dân chủ, nhiều nhà hoạt động đã rời Hồng Kông, xin tị nạn ở nước ngoài. Ít nhất 150 nhà hoạt động đã bị bắt.

(Reuters) - Hoa Kỳ tiêm vac-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Kể từ ngày hôm qua, 2/11/2021, khoảng 28 triệu trẻ em Hoa Kỳ từ 5 đến 11 tuổi có thể được chích ngừa Covid-19. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đánh giá vac-xin Pfizer-BioNTech có hiệu quả với độ tuổi này. Lo ngại duy nhất liên quan đến chứng suy tim ở trẻ vị thành niên sau khi tiêm vac-xin, nhưng các chuyên gia cho rằng nguy cơ này hiếm khi xảy ra nơi trẻ nhỏ. Theo thăm dò, dù còn nhiều quan ngại về các phản ứng phụ, 57 % phụ huynh Mỹ sẽ để tiêm vac-xin cho con họ.

(AFP) - Tấn công tự sát ở Aghanistan. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết tại bệnh viện quân đội quốc gia ở Kabul ngày 2/11/2021. Vụ tấn công làm 19 người thiệt mạng, và hơn 50 người bị thương. Một quan chức cấp cao của chính phủ Taliban là một trong những nạn nhân. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban đã phải đối mặt với làn sóng tấn công đẫm máu của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, khiến quốc gia này gặp khó khăn hơn trong việc tái thiết sau 20 năm chiến tranh;

(AFP) - Giải văn học Goncourt Pháp được trao cho Mohamed Mbougar Sarr. Ở tuổi 31, nhà văn người Senegal trở thành nhà văn châu Phi hạ Sahara đầu tiên và là người trẻ nhất nhận được giải thưởng văn học nổi tiếng của Pháp. Tại nhà hàng Drouant (Paris) ngày 03/11/2021, ông Philippe Claudel, tổng thư ký giải Goncourt, cho biết tác phẩm La plus secrète mémoire des hommes (tạm dịch : Hồi tưởng bí mật nhất về con người, NXB Philippe Rey) đã nhận được 6 phiếu, trên tổng số 10 thành viên giám khảo, ngay vòng đầu tiên. Tác phẩm lấy cảm hứng từ số phận bị nguyền của nhà văn người Mali Yambo Oulologuem. Người được trao giải Goncourt nhận tấm ngân phiếu tượng trưng 10 euro, nhưng tác phẩm đoạt giải thường được bán vài trăm ngàn bản ở Pháp.

