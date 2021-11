Quảng cáo Đọc tiếp

(Benar News) - Việt Nam xây dựng ở đảo Nam Yết và đá Phan Vinh (Hòn Sập). Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Planet Labs hôm 30/10/2021 cho thấy một sà lan và một mặt bằng hình chữ nhật ở mũi phía tây đảo Nam Yết (Namyit), trong khi hình ảnh chụp ngày 29/09 không có những cơ sở này. Theo một nguồn tin ẩn danh của Benar News, Việt Nam có thể đang xây một ụ tầu để cải thiện khả năng cập bờ của đảo Niêm Yết. Vẫn theo những hình ảnh chụp ngày 30 và 31/10, nhiều hoạt động nạo vét dường như cũng đang được tiến hành ở mũi nam của đá Phan Vinh (Pearson Reef). Đảo Nam Yết và Phan Vinh ở quần đảo Trường Sa đều do Việt Nam kiểm soát. Trước đó, một số nhà phân tích cho biết Việt Nam chỉ cải thiện chống xói mòn, sạt lở, nhưng không mở rộng hoặc thay đổi hiện trạng của các đảo này.

(AFP) - Nhà báo Mỹ bị cáo buộc tội danh mới ở Miến Điện. Nhà báo Danny Fenster, chủ bút trang báo Frontier Myanmar, bị Miến Điện quy thêm một tội danh mới, vi phạm luật về nhập cư, ngày hôm qua 3/11/2021. Bị bắt giữ hồi tháng năm, sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự, nhà báo Mỹ bị giam giữ tại nhà tù Insein ở Yangon cùng với nhiều tù nhân chính trị khác. Ông có thể lãnh án lên đến 11 năm tù.

(AFP) - Một cựu phó thủ tướng Trung Quốc bị tố quấy nhiễu tình dục. Nữ vô địch quần vợt Trung Quốc Bành Súy (Peng Shuai) tố cáo cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) ép buộc cô quan hệ tình dục và trở thành người tình của ông ta. Lời cáo buộc này hôm nay, 04/11/2021, đã bị kiểm duyệt trên mạng Vi Bác (Weibo) và công cụ tìm kiếm Bách Độ (Baidu). Theo nữ vận động viên 35 tuổi từng đoạt giải Roland-Garros, vụ cưỡng bức xảy ra tại tư gia ông Trương cách đây ba năm, vợ ông Trương có biết, thậm chí còn đứng canh bên ngoài. Trương Cao Lệ, 75 tuổi, con rể Đặng Tiểu Bình, được cho là thân cận với Lý Khắc Cường, từng là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, một trong bảy nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc.

(Reuters) - Trung Quốc yêu cầu 38 ứng dụng sửa chữa việc lạm dụng thu thập thông tin cá nhân. Bộ Công Nghiệp và Thông tin Trung Quốc yêu cầu, hôm qua, ngày 3/11/2021, 38 ứng dụng từ một số công ty bao gồm công ty truyền thông khổng lồ Tecent Corp, "sửa chữa" lại việc thu thập quá nhiều thông tin cá nhân của người sử dụng, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Trung Quốc từ khi Luật bảo vệ thông tin cá nhân có hiệu lực.

(AFP) - Đàm phán để cứu vãn hiệp ước nguyên tử Iran. Cuộc đàm phán để cứu vãn hiệp định về hạt nhân Iran, bị ngưng trệ từ tháng Sáu, sẽ khởi động trở lại vào ngày 29/11/2021 tại Vienna trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran vẫn căng thẳng. Chính quyền Iran và Liên Hiệp Châu Âu (EU) – trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Teheran – hôm qua lần lượt loan báo như trên. Các nước đã ký hiệp ước sẽ họp lại tại thủ đô nước Áo dưới sự chủ trì của nhà đàm phán châu Âu Enrique Mora, với hy vọng Hoa Kỳ sẽ quay lại. Washington hoan nghênh việc tái lập đàm phán.

(AFP) - Mỹ : Lầu Năm Góc khẳng định vụ tấn công nhầm mục tiêu làm thường dân Afghanistan thiệt mạng là không vi phạm luật chiến tranh. Vụ tấn công nhầm mục tiêu xảy ra hôm 29/08/2021, khiến 10 người tử vong, trong đó có 7 trẻ em. Trong báo cáo, quan chức Sami Said của bộ Quốc Phòng Mỹ hôm qua 03/11/2021 thừa nhận đó là sai lầm bi thảm, nhưng không vi phạm pháp luật, kể cả luật về chiến tranh, bởi mục tiêu mà quân đội Hoa Kỳ nhắm đến khi đó được cho là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các lực lượng Mỹ ở Kabul.

(RFI) - Bà Angela Merkel đến chào tạm biệt nước Pháp sau 16 năm giữ chức thủ tướng Đức. Cuộc gặp diễn ra tối 03/11/2021 tại thành phố Beaune, vùng Bourgogne (miền đông Pháp). Nhân dịp này, Pháp trao tặng huy chương Bắc Đầu Bội Tinh Grand-Croix, huy chương cao quý nhất, cho thủ tướng Đức.

(Reuters) - Thăm Matxcơva, giám đốc CIA đề cập với quan chức cấp cao Nga về các vụ tấn công tin học. Hôm qua 03/11/2021, ba nhân vật thân cận với các cơ quan an ninh Nga cho Reuters biết giám đốc CIA, ông William Burns, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, đã tiết lộ với các quan chức cao cấp về an ninh và tình báo của Nga chứng cớ về sự can dự của tin tặc Nga trong các vụ tấn công tin học nhắm vào nước Mỹ.

(AFP) - Pegasus : Mỹ xếp công ty sản xuất phần mềm gián điệp vào danh sách đen. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo hôm qua, 03/11/202, thêm tập đoàn NSO, doanh nghiệp Iran, sản xuất phần mềm gián điệp Pegasus, vào danh sách các "công ty cấm", với lý do các công ty này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Công ty NSO bị truyền thông quốc tế "sờ gáy", với cáo buộc phần mềm Pegasus của công ty này theo dõi, nghe lén một lượng lớn nhà báo, lãnh đạo các doanh nghiệp và chính trị gia, trong đó có cả tổng thống Pháp.

(AFP) - Anh trở thành nước đầu tiên cho phép dùng thuốc uống chống Covid. Anh Quốc hôm nay 04/11/2021 loan báo cho sử dụng thuốc viên Molnupiravir trị Covid-19 của hãng Mỹ Merck. Bộ trưởng Y Tế Sajid Javid tuyên bố đây là "một ngày lịch sử" của Anh, vì việc cho dùng thuốc chống virus tại nhà sẽ làm thay đổi hẳn tình trạng đối với những người dễ tổn thương và bị suy giảm miễn dịch. Molnupiravir được phép dùng cho những người bị Covid thể nhẹ và trung bình, có ít nhất một yếu tố rủi ro (béo phì, trên 60 tuổi, tiểu đường, bệnh tim). Thuốc này làm giảm khả năng sinh sôi của virus, tránh chuyển sang thể nặng và những ca tiếp xúc gần không bị lây nhiễm.

(AFP) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới lo ngại châu Âu lại thành tâm dịch Covid-19. Hôm nay 04/11/2021, Tổ Chức Y Tế Thế Giới cảnh báo đà lây nhiễm virus corona tại châu Âu lên cao đến mức đáng lo ngại, có thể khiến thêm nửa triệu người chết từ nay đến tháng 02/2022. Chỉ trong vòng 1 tuần, số ca nhập viện đã tăng hơn gấp đôi. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, lý do là số người tiêm chủng chưa đủ cao và các nước giảm nhẹ biện pháp hạn chế. Riêng Đức hôm nay ghi nhận thêm gần 34.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất tính từ tháng 12/2020.

(AFP) - Vac-xin ngừa ung thư cổ tử cung tỏ ra hiệu quả. Chiến dịch tiêm chủng các thiếu nữ tại nhiều nước vào năm 2000 để ngăn ngừa nhiễm virus papilloma (HPV) đã giúp hạn chế nguy cơ ung thư cổ tử cung, theo một nghiên cứu của Anh đăng trên The Lancet hôm nay 04/11/2021. Tại Pháp, hầu như không có ca nào trong số các thiếu nữ được chích ngừa bằng vac-xin Cervarix từ năm 12, 13 tuổi.

