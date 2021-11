Thủ tướng Irak thoát chết sau một mưu toan ám sát bằng drone

Lực lượng an ninh Irak ở bên ngoài Vùng Xanh tại Bagdad, thủ đô Irak ngày 07/11/2021.

Thủ tướng Irak Mustafa al Kadhimi, đã thoát chết trong một vụ mưu sát bằng thiết bị bay tự hành. Vụ việc xảy ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật 07/11/2021, đã làm bị thương 6 nhân viên cận vệ.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên bộ Nội Vụ Irak cho biết là ba thiết bị bay tự hành đã được sử dụng trong mưu toan ám sát thủ tướng: Hai chiếc đã bị vô hiệu hóa, còn chiếc thứ ba đã bắn trúng dinh thự của thủ tướng. Bộ Ngoại Giao Mỹ lên án một hành động « khủng bố » hiển nhiên và đề nghị hỗ trợ điều tra.

Ai là tác giả đằng sau mưu toan ám sát ? Từ thủ đô Bagdad, thông tín viên đài RFI, Lucile Wassermann, nhận định :

« Rất nhiều người dân Irak đã bị một tiếng nổ to đánh thức ngay giữa đêm Chủ Nhật, sau đó là tiếng súng dữ dội ở hướng trung tâm chính trị và ngoại giao của thủ đô.

Một vụ tấn công, được tiến hành bằng drone có gài chất nổ, nhắm vào dinh thự của thủ tướng Irak, nằm ngay giữa Vùng Xanh, một khu phố được bảo đảm an ninh chặt chẽ. Đó cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều định chế chính trị.

Lãnh đạo chính phủ thoát hiểm an toàn, được các lực lượng an ninh sơ tán khẩn cấp, nhưng nhiều thành viên cận vệ dường như đã bị thương trong âm mưu ám sát này. Vài giờ sau, thủ tướng Mustafa al Kadhimi phát biểu để nói rằng ông vẫn an toàn, và nhất là để kêu gọi người dân bình tĩnh.

Mọi cặp mắt giờ đều đổ dồn sang lực lượng dân quân tự vệ thân Iran, đang tức giận từ nhiều tuần nay, vì nhánh chính trị của họ đã bị mất nhiều ghế ở Nghị Viện trong cuộc bầu Quốc Hội vừa qua. Trong vài tuần gần đây, rất nhiều lần phe này đã đe dọa lãnh đạo Irak.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công, nhưng vụ việc đang đẩy Irak vào một thế chông chênh, ở đó, tình hình an ninh có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. »

