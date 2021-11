Quảng cáo Đọc tiếp

(Inquirer) - Tầu tuần duyên Nhật Bản thao dượt với nhiều đối tác Đông Nam Á. Theo Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản (JCG), trong vòng khoảng một tháng triển khai ở Đông Nam Á kể từ ngày 05/11/2021, tầu tuần duyên Tsugarut tham gia nhiều hoạt động với một số nước trong vùng, như huấn luyện trên biển, phối hợp hoạt động và đóng góp vào việc duy trì, tăng cường tự do lưu thông hàng hải dự trên luật pháp quốc tế. Tầu Tsugarut dự kiến thao dượt với lực lượng tuần duyên Philippines vào giữa tháng 11. Từ giờ đến năm 2022, Manila sẽ nhận được thêm 2 tầu đa năng của Nhật Bản giúp tăng cường hoạt động tuần duyên ở Biển Đông.

(Reuters) - Covid-19 : Việt Nam phê duyệt vac-xin Covaxin của Ấn Độ. Hôm nay, 10/11/2021, bộ Y Tế Việt Nam thông báo đã phê duyệt « có điều kiện » vac-xin Covaxin của Ấn Độ để « phục vụ nhu cầu cấp bách » phòng chống dịch tại Việt Nam. Vac-xin Covaxin do công ty Bharat Biotech International của Ấn Độ sản xuất. Đây là vac-xin thứ 9 được phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp ở Việt Nam. Tám vac-xin đã được cấp phép trước đó là AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Moderna, Sinopharm, Hayat-Vax và Abdala.

(RFI) - Thế giới có nguy cơ thiếu kim tiêm vào năm 2022. Ngày 09/11/2021, Tổ Chức Y Tế Thế Giới quan ngại về khả năng này. Dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu về kim tiêm bùng nổ trong năm 2021, vượt quá khả năng của các nhà sản xuất, chủ yếu ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo các nước chỉ đặt mua số lượng cần thiết vì kể cả khi các nhà sản xuất nâng năng suất thì cũng cần rất nhiều thời gian mới có đủ hàng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đã có gần 7 tỉ liều vac-xin được tiêm trên thế giới, tương đương với 7 tỉ kim tiêm. Ngoài ra còn phải kể đến nhu cầu kim tiêm cho các loại vac-xin phòng bệnh khác.

(AFP) - Google bị châu Âu phạt 2,4 tỷ euro vì lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường so sánh giá. Tư pháp châu Âu hôm nay 10/11/2021 đã bác đơn kháng án của Google. Trước đó, Ủy Ban Châu Âu đã tuyên phạt Google 2,4 tỷ euro vì « lạm dụng vị trí thống lĩnh » của công cụ tìm kiếm khổng lồ, bằng cách ưu tiên thiết bị so sánh giá trên dịch vụ mua sắm Google Shoppings so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Google vẫn có thể kháng cáo tại Tòa án Công lý châu Âu.

(AFP) - Pháp sẽ xây các lò nguyên tử mới. Trong bài phát biểu trên đài truyền hình tối qua, 09/11/2021, tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo là Pháp sẽ khởi động lại chương trình hạt nhân và sẽ xây các lò phản ứng hạt nhân mới trên lãnh thổ của mình, trong khi vẫn tiếp tục phát triển các năng lượng tái tạo. Mục tiêu là để bảo đảm sự độc lập về năng lượng cho nước Pháp. Cho tới nay, điện hạt nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản xuất điện của Pháp.

(AFP) - Iran thả tàu dầu Việt Nam. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay, 10/11/2021, thông báo trả tự do cho một tàu chờ dầu treo cờ Việt Nam mà họ bắt giữ gần đây trên vùng biển Oman. Hãng tin chính thức của Vệ binh Cách mạng Iran, Sepah News, cho biết : « Tàu Sothys đã được tự do theo quyết định của tư pháp sau khi đã được bơm ra hết lượng dầu thuộc sở hữu của Cộng hòa Hồi giáo Iran. »

(AFP) - Nghị sĩ Chilê bật đèn xanh cho tiến trình truất phế tổng thống Piñera. Quyết định được thông qua ngày 09/11/2021. Tổng thống Sebastian Piñera bị cáo buộc liên quan đến vụ bán một công ty khai thác mỏ được tiến hành ở một thiên đường thuế. Vụ việc được tiết lộ trong khuôn khổ điều tra của phóng viên quốc tế mang tên « Pandora Papers ». Sau Hạ Viện đến lượt Thượng Viện bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Piñera sẽ vẫn đảm nhiệm hết nhiệm kỳ vì khó có thể có được kết quả bỏ phiếu trước ngày bầu cử tổng thống thống và Quốc Hội diễn ra ngày 21/11.

(AFP) - Afghanistan : Đặc sứ Mỹ sẽ gặp lực lượng Taliban. Ông Thomas West sẽ làm việc với ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi của chế độ Taliban, cùng với một số nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc tại Islamabad, Pakistan vào ngày 11/11/2021. Theo một quan chức Pakistan ẩn danh, mục tiêu đầu tiên của cuộc gặp « Ba Bên mở rộng » là « tìm cách tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo » ở Afghanistan và mở rộng thành phần chính phủ cho những khuynh hướng khác với Taliban. Sau đó, ông West có thể sẽ đến Nga và Ấn Độ. Đây là chuyến công du khu vực đầu tiên của ông Thomas West, được bổ nhiệm thay ông Zalmay Khalilzad giữ chức đặc sứ từ khi Taliban lên nắm quyền.

(AFP) - Hoa Kỳ hoãn kế hoạch đưa người trở lại Mặt trăng. Hôm qua, 09/11/2021, Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA thông báo là kế hoạch đưa người trở lại Mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis của Mỹ, dự kiến vào năm 2024, đã được dời lại cho đến sớm nhất là năm 2025. Trong khuôn khổ chương trình này, cơ quan NASA dự trù sẽ đưa một nữ phi hành gia Mỹ đầu tiên lên Mặt trăng.

(AFP) - Hai chiếc vòng tay của hoàng hậu Marie-Antoinette được bán hơn 7 triệu euro. Đây là lần đầu tiên 2 chiếc vòng tay thời vua Louis XVI (Pháp), gồm 112 viên kim cương, được đưa ra bán đấu giá và được bán trong vòng 5 phút ngày 09/11/2021, với giá gần gấp đôi (tính cả tiền hoa hồng) so với giá khởi điểm 3,7 triệu euro của nhà bán đấu giá Shotheby’s tại Geneve (Thụy Sĩ). Trước khi trốn khỏi Pháp với vua Louis XVI và các con, hoàng hậu Marie-Antoinette đã gửi hết nữ trang sang Bruxelles (Bỉ), sau đó chuyển sang cho người thân ở Áo, quê hương của hoàng hậu.

