(Reuters) - Thượng đỉnh Mỹ-Trung qua cầu truyền hình dự trù vào Thứ Hai 15/11/2021. Một số nguồn tin thông thạo tại Washington hôm 11/11/2021 cho hãng tin Anh Reuters biết hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình sẽ họp qua cầu truyền hình vào đầu tuần tới. Đài truyền hình ABC nêu lên khả năng, lãnh đạo Trung Quốc sẽ mời tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh dự Thế Vận Hội Mùa Đông vào tháng 2/2022. Nhà Trắng chưa xác nhận tin trên.

(AFP) - Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực tại Miến Điện. Lời kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường Miến Điện được được đưa ra hôm 10/11/2021 trong bối cảnh một số vụ đụng độ mới lại bùng phát giữa quân đội và phe nổi dậy ở bang Rakhine, miền tây. Hội Đồng Bảo An cũng bày tỏ lo ngại về việc có nhiều vũ khí hạng nặng xuất hiện ở bang Chin, bởi đây có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội sắp tấn công vào các lực lượng dân quân được thành lập sau vụ đảo chính ngày 01/02/2021.

(AFP) - Tin tặc dồn dập tấn công chính phủ Đài Loan. Năm triệu cuộc tấn công tin học hay mưu toan thách thức các hệ thống máy tính là những gì các cơ quan chính phủ Đài Loan phải đối mặt mỗi ngày. Đây là những điều ông Chien Hung Wei, giám đốc Cục An ninh mạng tuyên bố trước Nghị Viện Đài Loan hôm qua, 11/11/2021. Một báo cáo do bộ Quốc Phòng Đài Loan công bố hôm thứ Ba, 09/11, cũng cảnh báo Trung Quốc đang gia tăng áp lực với hòn đảo bằng cách tăng cường năng lực tấn công mạng.

( AFP) - Pháp kỷ niệm lễ Đình chiến, an táng người lính cuối cùng của Đệ nhị thế chiến. Như mọi năm, Pháp tổ chức kỷ niệm lễ « Đình chiến », ngày 11/11, ngày ký kết hiệp định kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong chiến tranh. Trong ngày này, Pháp cũng tổ chức lễ an táng cho thành viên cuối cùng của Hội Giải Phóng quân trong Đệ nhị thế chiến, ông Hubert Germain, qua đời cách nay một tháng. Buổi lễ do tổng thống Emmanuelle Macron chủ trì ở Khải Hoàn Môn, với sự góp mặt của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

(Reuters) - Tân ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ « ổn định » giữa Tokyo và Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 11/11/2021 ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi khẳng định : bang giao với Trung Quốc càng lúc càng « quan trọng không chỉ đối với hai quốc gia này mà còn liên quan đến hòa bình, thịnh vượng của cả khu vực và toàn thể cộng đồng quốc tế ». Do vậy Nhật Bản chờ đợi Trung Quốc hành xử một cách « có trách nhiệm, duy trì đối thoại và hợp tác » trên nhiều hồ sơ từ vấn đề Biển Đông đến Đài Loan.

(AFP) - La Habana cáo buộc Mỹ muốn gây bất ổn cho Cuba. Ngày 10/11/2021, ngoại trưởng Cuba chỉ trích đích danh Mỹ trong bối cảnh chỉ còn 5 hôm nữa là đến ngày phe đối lập xuống đường tuần hành tại thủ đô và 6 tỉnh đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị bất chấp lệnh cấm của chính quyền. La Habana cho rằng những người biểu tình muốn thay đổi chế độ với sự trợ giúp của Washington. Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài, Ngoại trưởng Cuba nói rằng nếu Mỹ quan tâm đến các chương trình nhân đạo thì phải bắt đầu từ việc bỏ các biện pháp cấm vận Cuba, vốn đã gia tăng từ thời Donald Trump.

(AFP) - Hoa Kỳ : Nga không nên phạm một « sai lầm nghiêm trọng » mới. Washington ngày 10/11/2021 đã yêu cầu Matxcơva làm « sáng tỏ » về những dịch chuyển quân đội « bất thường » có quy mô lớn ở biên giới Nga – Ukraina. Chính quyền Mỹ cũng cảnh cáo Nga không nên có mưu toan phạm « sai lầm » nghiêm trọng tái diễn kịch bản năm 2014, châm ngòi cho cuộc chiến. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết theo dõi sát tình hình, tham vấn các đồng minh, đồng thời hoan nghênh thái độ « kềm chế đáng chú ý » của Kiev. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ một lần nữa nhắc lại sự hậu thuẫn « không gì lay chuyển » của Mỹ đối với « quyền chủ quyền, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ » của Ukraina.

(AFP) - SpaceX lại đưa 4 phi hành gia khác đến ISS. Một ngày sau khi đưa phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet cùng với ba người khác về đến Trái đất an toàn, khoang thuyền Dragon của hãng không gian tư nhân SpaceX rời Trái đất đưa ba phi hành gia người Mỹ và một người Đức đến Trạm Không gian Quốc tế ISS, thực hiện nhiệm vụ Crew-3. Theo dự tính, khoang thuyền Dragon sẽ cập trạm ISS vào đêm nay, thứ Năm 11/11, lúc 19 giờ 10 phút, giờ ở Mỹ.

(RFI) - Kỷ niệm 20 năm ngày nhà báo của đài RFI, Johanne Sutton thiệt mạng trên chiến trường Afghanistan. Ngày 11/11/2001 phóng viên chiến trường, Johanne Sutton cùng đồng nghiệp Pierre Billaud của đài RTL và một nhà báo người Đức của tạp chí Stern là Volker Handloik đã thiệt mạng tại Taloqan, khu vực đông bắc Afghanistan trong một đợt tấn công của phe Taliban. Những điều kiện an toàn cho các phóng viên chiến trường khi đó không được bảo đảm. Thậm chí các nhà báo của Pháp và Đức không được trang bị áo chống đạn hay mũ sắt. Phương tiện duy nhất của các phóng viên được điều qua Afghanistan thời đó là một chiếc điện thoại cầm tay.

(AFP) - Hãm hiếp, tra tấn tù nhân, 18 nhân viên cai ngục Nga bị sa thải, 11 người khác bị kỷ luật. Cơ quan quản lý các nhà tù tại Nga hôm 10/11/2021 giải thích đây hậu quả trực tiếp từ vụ đầu tháng 10/2021 tổ chức phi chính phủ Gulagu.net công bố nhiều video với nội dung cho thấy những người liên quan tham gia vào các vụ hãm hiếp, tra tấn tù nhân tại nhà tù ở thành phố Saratov, cách thủ đô Matxcơva 730 cây số về phía đông nam. Vụ tai tiếng này được phơi bày ra ánh sáng nhờ những tiết lộ của một cựu nhân viên cai ngục. Người này đang xin tị nạn tại Pháp.

