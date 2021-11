Quảng cáo Đọc tiếp

(Nikkei Asia ) - Việt Nam hưởng lợi đầu tư từ Covid-19. Theo báo tài chính Nhật Bản, đăng ngày 15/11/2021, Việt Nam được hưởng lợi từ các nguồn vốn đầu tư từ châu Âu nhờ Covid-19, chủ yếu là từ Anh và Pháp, khi các doanh nghiệp hai nước này « tranh nhau giành cơ hội » phát triển ở Việt Nam. Trong chuyến thăm của thủ tướng Việt Nam tại châu Âu tuần trước, Việt Nam đã ký các cam kết tài trợ với Anh và Pháp trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo và nghiên cứu vac-xin, trị giá lên tới 30 triệu USD.

(ANI/RFA) - Cẳng thẳng tại Biển Đông khiến Đài Loan điều tàu ngầm đến Trường Sa. Hãng tin Ấn Độ hôm 15/11/2021 trích dẫn báo cáo của Đài Loan về các hoạt động quân sự trong năm 2021. Đài Bắc xác nhận tàu ngầm Hải Long được điều động tham gia các cuộc tập trận gần đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa. Văn bản nói trên không đi sâu vào chi tiết chương trình và thời điểm các cuộc diễn tập. Hai trong số bốn tàu ngầm của Đài Loan hoạt động từ Thế Chiến Thứ Hai. Đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là Đảo Thái Bình là nơi Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cùng khẳng định chủ quyền.

(AFP) - Trung Quốc mở sàn chứng khoán mới. « Sàn chứng khoán Bắc Kinh » được khai trương ngày 15/11/2021 chuyên dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm thúc đẩy đầu tư tại nhà thay vì ở Mỹ. Từ lâu, các doanh nghiệp Trung Quốc đã thu hút các nhà đầu tư từ phố Wall, cho đến khi Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nổ ra, khi Mỹ cấm doanh nghiệp của nước này đầu tư Trung Quốc từ hơn một năm trước.

(FT) - Bắc Triều Tiên biến một căn cứ quân sự gần biên giới Trung Quốc thành ga xe lửa đón nhận hàng hóa. Báo tài chính Anh ngày 15/11/2021 trích dẫn ảnh vệ tinh của trung tâm nghiên cứu chiến lược CSIS cho thấy dường như một căn cứ quân sự của Bắc Triều Tiên đang được xây dựng lại để trở thành một trạm chung chuyển hàng hóa. Những hình ảnh này được ghi nhận tại khu vực Uiju, phía tây bắc biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Từ tháng 1/2021, Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới với cả Trung Quốc lẫn Nga nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19. Kinh tế nước này sa sút nghiêm trọng.

(AFP) - Miến Điện trả tự do cho nhà báo Mỹ Danny Fenster. Bị bắt giữ tại Miến Điện từ tháng 5/2021 với tội danh kích động và tham gia phong trào chống đối tập đoàn quân sự, phóng viên người Mỹ này vừa được trả tự do hôm 15/11/2021. Tuần trước ông bị kết án 11 năm tù. Theo một nguồn tin thông thạo được hãng truyền thống quốc tế trích dẫn, từ Rangoon nơi ông bị giam giữ, Danny Fenster đã được đưa về thủ đô Naypyidaw và sẽ bị trục xuất khỏi Miến Điện. Fenster làm việc cho tờ báo Frontier Myanmar. Chủ báo này trên Twitter xem tin phóng viên người Mỹ được tự do là « một tin vui ».

(AFP) - Tổng thống Duterte, 76 tuổi, chưa có ý định từ giã chính trường. Luật sư đại diện cho tổng thống Philippines ngày 15/11/2021 thông báo thân chủ của ông ra tranh cử vào năm 2022 nhưng để giành chức thượng nghị sĩ. Trong lúc con gái ông Rodrigo Duterte vừa chính thức đệ đơn ra tranh cử ở chức vụ phó tổng thống.

(AFP) - Hoạt động quân sự của Nga tại biên giới với Ukraina khiến Mỹ- Pháp « lo ngại ». Thông cáo của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 14/11/2021 cho biết ngoại trưởng hai nước đã có một cuộc trao đổi qua điện thoại cách nay hai ngày về tình hình tại biên giới giữa Ukraina và Nga. Căn cứ trên « những thông tin về hoạt động quân sự đáng lo ngại của Nga » gần lãnh thổ Ukraina, Antony Blinken và Jean-Yves Le Drian kêu gọi Matxcơva « tôn trọng cam kết về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ » của Ukraina. Ngày 14/11, Kiev báo động Nga đã triển khai 100.000 quân đến biên giới với Ukraina.

(AFP) - Quần thể Angkor mở cửa trở lại cho du khách quốc tế. Kể từ ngày 15/11/2021, chính quyền Phnom Penh cho phép du khách nước ngoài đã chích đủ hai liều vac-xin chống Covid-19 tham quan đền Angkor. Cam Bốt bãi bỏ lệnh cách ly du khách quốc tế. Tối 14/11, thủ tướng Hun Sen bất ngờ đưa ra quyết định trên vào lúc thiệt hại về du lịch lên tới 4 tỷ đô la trong năm 2020 so với thời điểm 2019.

(AP) - Covid-19 : Ấn Độ cũng bắt đầu đón nhận du khách nước ngoài. Dấu hiệu rõ rệt nhất là các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại kể từ hôm 15/11/2021. Để vào được lãnh thổ Ấn Độ du khách cần chứng nhận đã chích đủ hai liều vac-xin và có giấy xét nghiệm âm tính với virus corona chưa đầy 72 giờ trước đó. Từ tháng 3/2021, du khách quốc tế mới được quay lại Ấn Độ.

(AFP) - Trò chơi điện tử Fornite chính thức ngừng hoạt động tại Trung Quốc. Trò chơi điện tử Fornite, quy tụ hàng triệu người chơi trực tuyến trên toàn thế giới, đã không còn có thể truy cập từ Trung Quốc từ ngày 15/11/2021. Hãng Epic Games đã thông báo từ đầu tháng 11 sẽ tạm ngưng phiên bản trò chơi Fornite tại Trung Quốc, sau lệnh giới hạn giờ chơi đối với trẻ em. Quốc gia này đang thắt chặt quản lý các nội dung bạo lực, khiêu dâm, hay nhạy cảm về chính trị. Epic là công ty Mỹ thứ hai rút sản phẩm ra khỏi thị trường Trung Quốc, sau Microsoft khi tuyên bố đóng cửa Linkedlin vào tháng 10.

(AFP) - Vô địch vòng đua xe đạp Tour de France 2018 bị mất trộm xe đạp tại Pháp. Đang có mặt tại miền nam nước Pháp để chuẩn bị cho những kỳ thi đấu sắp tới, tay đua Thomas đã hai lần vô địch Olympic và từng đoạt Áo Vàng Tour de France năm 2018 bị mất xe đạp vào chiều 14/11/2021 trong lúc dừng lại một quán cà phê ở thành phố Menton.

