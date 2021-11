Quảng cáo Đọc tiếp

(The Hindu/SCMP) - Thượng nghị sĩ Mỹ: "Trung Quốc tham gia chiến tranh biên giới với Ấn Độ". Ngày 16/11/2021, phát biểu trước Thượng Viện Mỹ sau chuyến công du New Delhi và Đông Nam Á để tìm hiểu về những thách thức mà các nước trong vùng phải đối mặt, thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Cornyn còn cảnh báo rằng Trung Quốc đang đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng trong vùng. Trước đó, quân đội Trung Quốc điều máy bay ném bom chiến lược H-6K đến vùng Himalaya biên giới với Ấn Độ ngày 11/11 nhân kỷ niệm 72 năm thành lập lực lượng không quân. Theo giới phân tích, hành động này còn nhằm cảnh cáo New Delhi về nguy cơ leo thang quân sự trong mùa đông.

(BFM/RFI) - Nhiều cuộc tập hợp dự kiến tại Pháp kỉ niệm 3 năm phong trào Áo Vàng. Tuy nhiên, phong trào bị suy yếu dù « tình hình không thay đổi », thậm chí giá xăng dầu còn tăng hơn, thêm vào đó là khó khăn tài chính do dịch gây ra. Cách đây tròn ba năm, ngày 17/11/2018, nhiều người dân Pháp tập hợp lần đầu tiên tại nhiều địa phương, chủ yếu là ở các vòng xuyến, ngã tư, để phản đối tình trạng xăng dầu tăng giá, sau đó trở thành phong trào lớn trên toàn quốc khiến chính phủ phải hoãn một số cải cách và trợ cấp đặc biệt cho các gia đình khó khăn. Tổng cộng phong trào Áo Vàng đã huy động gần 3 triệu người từ cuối năm 2018 đến đầu 2019.

(AFP) - Nhà báo Danny Fenster về tới Hoa Kỳ. Được tập đoàn quân sự Miến Điện trả tự do ngày 15/11/2021 sau 6 tháng cầm tù, nhà báo Mỹ đã đoàn tụ với gia đình tại New York ngày 16/11. Danny Fenster xuất hiện cùng với nhà cựu ngoại giao Bill Richardson, người vận động để ông được trả tự do. Phát biểu trong buổi họp báo ở sân bay, ông Bill Richardson khẳng định « không làm việc cho chính phủ Mỹ » và « không phải là đặc sứ » của Washington.

(AP) - Lụt ở Canada khiến một người chết và hai người mất tích. Ngày 16/11/2021, các cơ quan chức năng Canada thông báo đã trục vớt được thi thể của một phụ nữ sau những trận đất lở do lượng mưa lớn gây ra ở tỉnh British Columbia, thuộc bờ biển Thái Bình Dương. Cảnh sát cho biết các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

(AFP) - Armenia thông báo ngưng bắn sau một ngày đụng độ với Azerbaidjan. Cuộc xung đột vũ trang giữa Armenia và Azerbaidjan hôm qua 16/11/2021, tại vùng biên giới khu vực Thượng Karabakh không kéo dài. Ngay trong ngày Armenia đã thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phía Azerbaidjan qua « trung gian » của Nga. Cụ thể bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergueï Choïgou đã gọi điện thoại cho hai bên xung đột. Tuy nhiên, Azerbaidjan cho biết 7 binh sĩ của họ thiệt mạng. Phía Armenia đưa ra con số 1 người thiệt mạng, 24 người mất tích và 13 người bị bắt làm tù binh. Cuộc chiến tranh 44 ngày giữa hai nước hồi 2020 tại Thượng Karabakh đã làm 6500 người thiệt mạng ở cả hai bên.

