(Challenges) - Paris đàm phán với Abu Dhabi về hợp đồng bán chiến đấu cơ Rafale. Tổng thống Macron chuẩn bị công du Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất vào đầu tháng 12/2021. Đây có thể là cơ hội để đôi bên thúc đẩy đàm phán về hợp đồng mua bán chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn Dassault sản xuất. Bộ Quân Lực Pháp và tập đoàn Dassault từ chối bình luận về tin trên.

(Reuters) - Công nghệ bán dẫn : Mỹ và Malaysia tăng cường hợp tác. Theo thông cáo chung ngày 17/11/2021 Washington và Kuala Lumpur ký kết một thỏa thuận nhằm « tăng cường hợp tác trong những năm tới », nâng cao vai trò của Malaysia trong các chuỗi sản xuất linh kiện bán dẫn, hàng điện tử, sản phẩm y tế và một số mặt hàng thiết yếu khác ». Thỏa thuận được ký kết nhân lúc bộ trưởng Thương Mại Mỹ Gina Raimondo công du Malaysia.

(AFP) - Sức khỏe cựu tổng thống Gruzia Mikheïl Saakachvili « rất đáng lo ngại » sau nhiều ngày tuyệt thực trong tù. Thông cáo ngày 17/11/2021 của một nhóm bác sĩ Gruzia bảo vệ nhân quyền cho biết bệnh viện do nhà tù nơi ông Mikheïl Saakachvili đang bị giam giữ « không đủ khả năng săn sóc cựu tổng thống Gruzia ». Tuy nhiên, vẫn theo thông cáo trên, tính mạng của Mikheïl Saakachvili không bị đe dọa. Cựu tổng thống Gruzia đã bắt đầu tuyệt thực từ tuần trước để phản đối chính quyền ra lệnh tống giam ông từ đầu tháng 10/2021 vài ngày sau khi ông từ Ukraina về nước.

(AFP) - Rượu mới Beaujolais 2021. Theo truyền thống, cứ đúng ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ ba trong tháng 11 hàng năm, rượu mới Beaujolais được trình làng ở nhiều nơi trên thế giới cùng một lúc. Năm ngoái, vì virus corona, Pháp đã phải hủy lễ hội vang mới Beaujolais, nhưng lần này các nhà sản xuất tổ chức một buổi ra mắt rượu mới ở ngoài trời để đánh dấu sự kiện. Rượu Beaujolais « Millésime 2021 » đậm hương thơm của dâu và phúc bồn tử ( framboise ).

(AFP) - Đài Loan chính thức mở văn phòng đại diện tại Litva. Thông báo được bộ Ngoại Giao Đài Loan đưa ra hôm nay 18/11/2021. Theo Đài Bắc, việc mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius sẽ củng cố thêm quan hệ song phương. Hiện nay chỉ có 15 nước trên thế giới công nhận Đài Loan. Vào tháng 7, khi Litva loan tin văn phòng đại diện của Đài Bắc sẽ mang tên là Văn phòng đại diện của Đài Loan, Bắc Kinh đã phản ứng, gây thêm sức ép để cô lập Đài Loan. Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ tại Litva về nước và yêu cầu Vilnius triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh về Litva, điều Vilnius đã làm.

(AFP) - Pháp : Từ 5 đến 7 triệu người cần được cứu trợ thực phẩm trong năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên về tình trạng nghèo khó tại Pháp mà hiệp hội từ thiện Secours Catholique công bố hôm nay 18/11/2021. Chủ tịch hiệp hội, bà Véronique Devise, xem việc để gần 10% dân số phải sống nhờ cứu trợ thực phẩm là nỗi hổ thẹn của nước Pháp. Những cặp đôi có con và những bà mẹ đơn thân nuôi con là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong năm 2020, 67.000 tình nguyện viên của Secours Catholique đã giúp đỡ 777.000 người.

(AFP) - Mỹ: Hơn 100.000 người chết trong 1 năm (từ tháng 04/2020 đến tháng 04/2021) vì dùng thuốc gây nghiện quá liều. Hôm 17/11/2021, chính quyền Mỹ cho biết lần đầu tiên số nạn nhân vượt ngưỡng biểu tượng 100.000, tức là cứ 5 phút là có một người mất mạng vì dùng thuốc gây nghiện quá liều. Con số này như vậy đã tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan phòng chống dịch bệnh Mỹ cũng báo động về nạn buôn bán trái phép fentanyl, một chất ngây nghiện nặng.

(Reuters) - Mỹ đề nghị những nước tiêu thụ nhiều dầu lửa sử dụng dầu trong kho dự trữ và phối hợp nhằm hạ giá năng lượng. Trong số các nước mà chính quyền Biden nhắm đến có Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây là một đề xuất bất thường trong bối cảnh tổng thống Biden đang chịu sức ép chính trị trong nước do giá xăng dầu và giá nhiều mặt hàng tại Mỹ đang tăng.

(Reuters) - Indonesia bắt giữ giáo sĩ cấp cao liên quan đến nhóm khủng bố Jemaah Islamiah. Sau cuộc đột kích được thực hiện gần Jakarta vào hôm 16/11/2021, cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ Ahmad Zain An-Najah, một thành viên của hội đồng Hồi giáo Ulema vì tội tài trợ cho nhóm Jemaah Islamiah có liên quan đến tổ chức Hồi giáo Al Qaeda. Nhóm Jemaah Islamiah là thủ phạm của vụ đánh bom khủng bố ở Bali vào năm 2002.

(AFP) - Afghanistan : LHQ cảnh báo khủng hoảng kinh tế có nguy cơ thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Afghanistan Deborah Lyons phát biểu tại Hội đồng Bảo an hôm 17/11/2021 nói rằng tình hình hiện tại ở Afghanistan, được đánh dấu bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, « có nguy cơ làm tăng nguy cơ chủ nghĩa cực đoan », và người dân tại đây còn phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

(AFP) - SpaceX chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Starship. Elon Musk cho biết hôm 17/11/2021 rằng tàu vũ trụ Starship, do công ty SpaceX của ông sản xuất và được NASA lựa chọn cho chuyến bay người Mỹ trở lại Mặt trăng, sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào đầu năm sau.

(AFP) - Nga đưa tổ chức phi chính phủ bảo vệ cộng đồng LGBT vào danh sách « tác nhân ngoại quốc ». Tổ chức LGBT-set, chuyên hỗ trợ cộng đồng người đồng tính ở Nga từ năm 2006, đã bị xếp vào danh sách « tác nhân ngoại quốc » vào tuần trước. Lãnh đạo tổ chức, bà Svetlana Zakharova, ngày 18/11 cho biết "biệt danh" mới này có thể gây khó dễ cho hoạt động của tổ chức và làm mọi người lo sợ, nhưng tổ chức sẽ không từ bỏ hoạt động của mình.

(RFI) - Đài Loan tranh cãi về cách gọi tên trong khuôn khổ Gay Pride. Tổ chức Interpride, ban tổ chức diễu hành đồng tính quốc tế (Gay Pride) dự kiến diễn ra năm 2025 tại Cao Hùng, Đài Loan, đã gây tranh cãi khi gọi Đài Loan là « vùng ». Vụ này đã gây náo động cộng đồng mạng xã hội Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Đài Loan đã liên lạc với Interpride và tố cáo « Trung Quốc đã gây áp lực ». Cho nên, Interpride vào ngày 16/11 đã sửa lại và chỉ ghi là « Đài Loan » . Đài Loan nơi đầu tiên ở châu Á đăng cai tổ chức Gay Pride. Hòn đảo này đã hợp pháp hóa hôn nhân cho mọi người năm 2019.

(AFP) - Giá nhiên liệu tăng đẩy lạm phát ở Vương Quốc Anh lên mức báo động. Cơ quan thống kê quốc gia Vương Quốc Anh, thông báo ngày 17/11/2021, tỷ lệ lạm phát đã lên đến 4,2 %, mức cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính đến từ việc giá nhiên liệu tăng cao. Ngân hàng quốc gia Anh có thể sẽ can thiệp ngay trong tháng tới để bình ổn giá. Các tổ chức phi chính phủ lo ngại giá cả gia tăng sẽ ảnh hưởng trực hiếp đến các hộ khó khăn, khi mùa đông đang cận kề.

(AFP) - Hoa Kỳ : Phán quyết vô tội cho hai người bị kết tội nhầm trong vụ ám sát Malcolm X. Văn phòng công tố Manhattan thông báo hôm thứ Tư (17/11), sẽ hủy các bản án không có đủ căn cứ cho hai người đàn ông bị kết án vào năm 1966 trong vụ ám sát Malcolm X, một biểu tượng đấu tranh cho quyền công dân Hoa Kỳ, vào năm 1965, ở New York Malcolm. Đó là Muhammad A.Azid, ra tù năm 1985, và Khalil Islam ra tù năm 1987 và qua đời năm 2009. Hai người này đã phải ngồi tù oan gần 20 năm. Theo báo New York Times, FBI và cảnh sát New York đã che dấu các bằng chứng quan trọng, có thể chỉ ra hai người này vô tội ngay tại phiên tòa xét xử của họ .

(Reuters) - Liệu pháp ngừa Covid-19 mới từ AstraZeneca, có hiệu quả lên đến 6 tháng. Hãng dược phẩm AstraZeneca công bố hôm nay ngày 18/11 các kết quả mới đáng khích lệ về hiệu quả phương pháp dựa trên kháng thể tổng hợp, được gọi là Evulsheld, có thể có hiệu quả đến 83 % trong việc phòng ngừa covid-19 lên đến 6 tháng, thay vì 3 tháng như đã công bố trước kia. Liệu pháp này là cách kết hợp các bản sao của hai kháng thể thu được từ huyết tương của bệnh nhân đã lành bệnh covid-19. Chỉ cần tiêm một liều, Evulsheld có thể được dùng cho những người đã bị nhiễm bệnh, trong tuần đầu tiên kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên, để kích thích khả năng tự miễn dịch của người bệnh.

