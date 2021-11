Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Ấn Độ- Thái Bình Dương sẽ là một ưu tiên của Pháp khi làm chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu năm 2022. Tuyên bố trên được ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đưa ra hôm nay 24/11/2021 trong chuyến công du Indonesia. Riêng với Indonesia, ông Le Drian cũng nhấn mạnh Pháp đã cam kết có « quan hệ đối tác tăng cường » với quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

(NHK) - Trung Quốc và Nga đồng ý tăng cường tuần tra chung. Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc và Nga ngày 23/11/2021 trong cuộc hội đàm trực tuyến đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước thông qua các cuộc tập trận, tuần tra chung và các hoạt động khác để bảo vệ lợi ích quốc gia cốt lõi của đôi bên. Hai bộ Quốc Phòng Nga-Trung mới đây thông báo 4 máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã tổ chức tuần tra ở Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông vào thứ Sáu 19/11/2021. Hồi tháng 10, tàu chiến của hai nước cũng đã tổ chức các cuộc tuần tra chung đầu tiên trong cùng khu vực. Theo các nhà quan sát, các hoạt động kiểu này có thể diễn ra thường xuyên hơn.

(RFI) - Thái Lan trục xuất các nhà đối lập Cam Bốt đang sống lưu vong. Kể từ đầu tháng 11/2021, chính quyền Thái Lan đã trục xuất các nhà đối lập Cam Bốt bất chấp việc họ đang được hưởng quy chế tị nạn và sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nếu trở về nước. Thủ tướng Thái Lan viện dẫn thỏa thuận trao đổi tù nhân đã ký hồi năm 2018 với Phnom Penh, nhưng cách hành xử này của Bangkok bị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo là vi phạm điều 33 của thỏa thuận Genève, bảo đảm bảo rằng không ai bị đưa trở lại nơi mà họ có nguy cơ bị bức hại thêm.

(AFP) - Samsung sẽ xây một nhà máy chế tạo chíp bán dẫn tại bang Texas, Mỹ. Tập đoàn Hàn Quốc ngày 23/11/2021 thông báo đầu tư 17 tỉ đô la xây nhà máy chíp điện tử tại Taylor, bang Texas. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trước cuối năm 2024 và sẽ tạo thêm hơn 2.000 việc làm trình độ cao. Trên Twitter, thống đốc bang Texas, Greg Abbott, hoan nghênh quyết định của Samsung và gọi đó là kế hoạch đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất từng được thực hiện tại bang này.

(AFP) - Bản thảo viết tay của nhà bác học Albert Einstein được bán với giá cao lỷ lục: 11,6 triệu euro. Phiên đấu giá diễn ra tại Paris ngày 23/11/2021. Đây là bản thảo 54 trang về thuyết tương đối của nhà vật lý thiên tài viết năm 1913-1914 tại Zurich, Thụy Sĩ, cùng với cộng sự viên thân tín Michele Besso. Hai bản thảo được bán với giá kỷ lục trước đó của Einstein là « bức thư của Chúa » được mua với giá 2,4 triệu euro tại New York năm 2018 và một « bức thư về bí mật của hạnh phúc » bán với giá 1,39 triệu euro tại Jérusalem năm 2017.

(AFP) - Bầu cử Đức: Chiều 24/11/2021 ba đảng họp thông báo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới. Cuộc họp diễn ra vào 15 giờ tại Đức (14 giờ GMT). Đảng Xã Hội-Dân Chủ SPD cùng đảng Xanh và cánh tự do FDP sẽ công bố « hợp đồng » điều hành đất nước, trình bày chi tiết chương trình hành động cho 4 năm tới của chính phủ mới. Theo dự kiến, ông Olaf Scholz, 63 tuổi, thuộc đảng SPD sẽ nhậm chức thủ tướng Đức vào đầu tháng 12/2021, khép lại 16 năm cầm quyền của bà Angela Merkel. Các cuộc thương lượng đã kéo dài gần 2 tháng qua, kể từ khi có kết quả bầu cử lập pháp tại Đức.

(AFP) - Mỹ cung cấp hơn 4 triệu liều vac-xin cho Việt Nam. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết 4.149.990 liều vac-xin Pfizer đã được chuyển sang Việt Nam vào hôm qua 23/11/2021, nâng tổng số liều vac-xin mà Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam lên 17.589.110 liều.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu Trung Quốc trả tự do nhà báo Trương Triển (Zhang Zhan). Hôm qua 23/11/2021, Liên Hiệp Châu Âu đã yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho nhà báo Trung Quốc Trương Triển. Nhà báo này bị bắt giam vì đã quay phim cảnh thành phố Vũ Hán bị phong tỏa lúc Covid-19 bùng mạnh ở đây. Năm nay 38 tuổi, nhà báo Trương Triển đã tuyệt thực từ lúc bị kết án 4 năm tù vào cuối năm 2020 vì tội « gây rối trật tự công cộng », một lý do thường được đưa ra ở Trung Quốc nhằm chống lại các đối thủ chính trị. Anh trai của Trương Triển báo động là sức khỏe của cô rất yếu và có thể không còn sống được lâu nữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký