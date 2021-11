Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Manila phản đối việc giải Nobel Hòa Bình Philippines đến Oslo nhận giải thưởng. Là một trong hai đồng khôi nguyên được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình 2021 nhà báo Maria Ressa, có thể sẽ không được phép xuất ngoại. Manila xem sự hiện diện của bà Ressa « không cần thiết ». Maria Ressa và đồng nghiệp Nga Dmitri Mouratov được trao giải Nobel Hòa Bình 2021 vì những đóng góp « bảo vệ quyền tự do ngôn luận ».

(AFP) – Ngoại trưởng Nga-Mỹ tham dự cuộc họp của Tổ Chức An Ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE. Trong cương vị nước chủ nhà, Thụy Điển hôm 26/11/2021 thông báo hai ông Antony Blinken và Serguei Lavrov cùng đến dự sự kiện được tổ chức vào tuần tới tại Stockholm. OSCE là một tổ chức hiếm hoi mà Nga và Mỹ cùng là thành viên, và cuộc họp sắp tới đây là lần đầu tiên từ 2017 ngoại trưởng hai nước cùng có mặt.

(Reuters) – Ukraina tố cáo có âm mưu đảo chính với sự can dự của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 26/11/2021 còn khẳng định rằng Ukraina kiểm soát hoàn toàn các đường biên giới. Ông tuyên bố : « Ukraina không chỉ đối mặt với những thách thức đến Liên bang Nga mà còn có một khả năng leo thang khác nữa. Chúng tôi đang có những thách thức nội bộ. Tôi nhận được thông tin theo đó một cuộc đảo chính sẽ xảy ra trong nước vào những ngày đầu tháng 12 này. »

(AFP) – Kirghizstan loan báo phá vỡ một kế hoạch đảo chính trước bầu cử. Ngày 28/11/2021, Kirghizstan tổ chức bầu cử lập pháp. Ủy Ban An Ninh Quốc Gia nước này hôm 26/11/2021 thông báo đã bắt giữ 15 người bị tình nghi chuẩn bị thực hiện đảo chính. Theo giới chức Kirghizstan, những người này muốn huy động khoảng 1000 thanh niên hiếu chiến gây rối ngay khi có kết quả bầu cử vào Chủ Nhật, nhiều vũ khí đã bị tịch thu. Năm 2020, nhiều cuộc biểu tình nổ ra, nhằm tố cáo tổng thống đắc cử, ông Sooronbai Jeenbekov đã gian lận kết quả bỏ biếu.

(AFP) – Nổ hầm mỏ tại Nga: 51 người chết. Vụ nổ xảy ra ngày 25/11/2021, lúc 8 giờ 30 tại khu mỏ Listviajnaia, vùng khai thác mỏ và công nghiệp Kemerovo, Sibéria. Trong số các nạn nhân, có 5 nhân viên cứu hộ. Tai nạn, được cho là do nổ khí methane, còn làm cho hàng chục người khác bị thương. Ba người, trong đó có giám đốc khu hầm mỏ, đã bị bắt do bị nghi ngờ thiếu tôn trọng các quy định an toàn công nghiệp.

(Reuters) – Nhật Bản: Tường băng ngăn nước độc hại có dấu hiệu tan chảy ở Fukushima. Ngày 26/11/2021, công ty điện lực Tepco, chịu trách nhiệm xử lý phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, bày tỏ quan ngại về một phần của bức tường băng đang có dấu hiệu tan chảy. Bức tường nhằm ngăn chặn nước ngầm thấm vào nhà máy. Nếu tường tan chảy sẽ làm gia tăng lượng nước độc hại cần xử lý ở nhà máy này. Trước đó Nhật Bản đã cho phép xả hơn 1 triệu tấn nước ra biển sau khi qua xử lý. Quyết định này gây tranh cãi, vì nước được xả ra có chứa chất phóng xạ không thể loại bỏ được.

(Bloomberg) – Trung Quốc yêu cầu hãng xe Didi hủy niêm yết tại Mỹ. Hôm 25/11/2021 Cục An Ninh Mạng Trung Quốc đã yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Didi Global tiến hành kế hoạch rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York, do lo ngại rò rỉ thông tin nhạy cảm. Việc rút niêm yết của Didi có thể làm dấy lên mối lo lắng về việc hàng loạt các công ty Trung Quốc khác bỏ đi.

(AFP) – UNESCO thông qua văn bản về đạo đức trí tuệ nhân tạo. Tổ chức văn hóa Liên Hiệp Quốc hôm 25/11/2021 cho biết đã thông qua một văn bản toàn cầu đầu tiên về đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI). Các công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể sẽ rất hữu ích cho nhân loại và cuộc sống của mọi người, nhưng đồng thời cũng gây ra không ít lo ngại cơ bản về đạo đức.

