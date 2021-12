TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Mỹ muốn tăng cường triển khai lực lượng quân sự để đối phó với Trung Quốc và Nga. Mara Karlin, chuyên trách về chiến lược của Lầu Năm Góc, ngày 29/11/2021 tuyên bố quân đội Mỹ đặc biệt sẽ hiện đại hóa các căn cứ quân sự ở đảo Guam (Thái Bình Dương) và tại Úc. Hôm nay 30/11, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, tố cáo Washington tưởng tượng ra kẻ thù, muốn bao vây và chống Trung Quốc.

(AFP) - Covid-19 : Tập Cận Bình hứa tặng 1 tỉ liều vac-xin cho châu Phi. Kế hoạch sẽ kéo dài 3 năm. Trong bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn hợp tác Trung-Phi ngày 29/11/2021, ông Tập Cận Bình thông báo sự trợ giúp này được thực hiện dưới hình thức trao tặng trực tiếp (600 triệu liều) và thông qua các hình thức khác như Trung Quốc triển khai các đơn vị sản xuất vac-xin tại châu Phi (tương ứng với 400 triệu liều).

(AFP) - « Vac-xin » : Từ của năm 2021. Đây là đánh giá của từ điển Mỹ trực tuyến nổi tiếng Merriam-Webster. Việc tra từ « vac-xin » trên mạng internet đã tăng 601% trong năm 2020 và tăng 1.048% trong giai đoạn 2019-2021. Trong thông cáo, Merriam-Webster ngày 29/11/2021 cho biết hiếm có những từ có thể biểu đạt nhiều điều đến như vậy chỉ trong một giai đoạn, tượng trưng cho sự trở lại cuộc sống trước đại dịch, cuộc tranh luận về sự lựa chọn của cá nhân, bất bình đẳng y học, các quy tắc nghề nghiệp, sự an toàn trong trường học … Vac-xin không chỉ là phương pháp chủ yếu chống dịch Covid-19 mà còn là một yếu tố mang tính « chính trị » và « nguồn gây chia rẽ ».

(AFP) - Philippines : Ứng viên tranh chức tổng thống do Duterte chỉ định thông báo rút khỏi cuộc đua. Đó là thượng nghị sĩ Christopher Go, một người thân cận của tổng thống Duterte. Trong thông báo đưa ra hôm nay 30/11/2021, ông Go cho rằng « giờ chưa phải lúc » để ông tranh cử tổng thống, gia đình ông cũng không muốn ông tranh cử và quyết định rút lui cũng là nhằm tránh « gây thêm vấn đề » cho tổng thống Duterte.

(AFP) - Ngân Hàng Thế Giới dự tính trợ giúp nhân đạo cho Afghanistan. Một nguồn tin am hiểu hồ sơ ngày 29/11/2021 cho AFP biết ban giám đốc Ngân Hàng Thế Giới hôm nay thảo luận về việc sử dụng quỹ đặc biệt chuyên dành để tái thiết Afghanistan cho công tác trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thiện nguyện ở nước này. Hồi tháng 08/2021, Ngân Hàng Thế Giới đã tạm ngưng các hoạt động hỗ trợ Afghanistan sau khi Taliban chiếm Kabul.

(AFP) – Barbados chính thức chia tay Nữ hoàng Anh. Ngày 30/11/2021 đảo quốc chính thức tuyên bố độc lập, chuyển đổi từ chế độ quân chủ thành nước Cộng Hòa sau 4 thập niên dưới chế độ bảo hộ của Hoàng gia Anh. Như vậy, nữ hoàng Anh Elizabeth II không còn là người có vai trò đứng đầu Nhà nước của Barbados nữa. Barbados là hòn đảo nổi tiếng với các bãi biển tuyệt đẹp, rượu Rhum và là nơi nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Rihanna chào đời.

