TIN TỔNG HỢP

(AFP) - Nga và ASEAN lần đầu tiên tập trận chung trên biển. Nga và ASEAN thông báo hôm 01/12/2021, đã tiến hành một cuộc tập trận chung đầu tiên ở ngoài khơi Indonesia, tại vùng eo biển Malacca. Một số quốc gia thành viên ASEAN như Indonesia, Singapore hay Miến Điện đã gởi các chiến hạm, phi cơ và trực thăng đến tham gia tập trận chung với Nga. Những nước khác như Philippines thì chỉ cử quan sát viên theo dõi trực tuyến. Cuộc tập trận chung Nga-ASEAN diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vùng Thái Bình Dương, nhất là tại Biển Đông.

(AFP) - Mật vụ Nga xác nhận bắt giữ ba điệp viên Ukraina. Một trong ba người này đang chuẩn bị « một vụ đánh bom » trên lãnh thổ Nga. Thông báo được FSB đưa ra hôm 02/12/2021 trong bối cảnh căng thẳng giữa Matxcơva và Kiev gia tăng. FSB không đi sâu vào chi tiết về âm mưu tấn công của điệp viên Ukraina nhưng khẳng định những người bị bắt do cơ quan an ninh Ukraina SBU tuyển mộ.

(AFP) - Cơ quan dược phẩm Anh MHRA cấp giấy phép cho sử dụng thuốc trị Covid-19 của tập đoàn GlaxoSmithKline. Thông báo được đưa ra hôm 02/12/2021 vào lúc Anh Quốc ghi nhận hơn 70 ngàn ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Thuốc sotrovimab được cho là « an toàn và hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện, giảm thiểu rủi ro tử vong ». Trước đây vài tuần Anh Quốc đã cho dùng thuốc molnupiravir trị virus corona chủng mới.

(AFP) - Tập đoàn quân sự Miến Điện phản đối Liên Hiệp Quốc từ chối công nhận đại diện ngoại giao mới của Naypidaw. Phát ngôn viên của quân đội Miến Điện Zaw Min Tun ngày 02/12/2021 cho rằng việc Liên Hiệp Quốc duy trì cựu đại sứ Kyaw Moe Tun do chính quyền dân sự trước đây chỉ định không phản ánh đúng thực trạng và tình hình Miến Điện. Sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021, giới tướng lĩnh Miến Điện đã chỉ định một cựu quân nhân là ông Aung Thurein vào chức vụ đại sứ bên cạnh Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Báo Hồng Kông bị đóng cửa Apple Daily và chủ báo được trao tặng giải thưởng Ngòi Bút Vàng về tự do báo chí. Hiệp hội báo chí và các nhà in quốc tế hôm 02/12/2021 trao tặng giải thưởng cao quý nhất cho tờ báo Hồng Kông và chủ báo Lê Trí Anh. Từ 1961, hàng năm giải thưởng Ngòi Bút Vàng vinh danh các nhà bảo vệ quyền tự do báo chí. Apple Daily bị đóng cửa do luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt trên đặc khu hành chính Hồng Kông.

(SCMP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - Trung Quốc chuẩn bị gặp nhau. Trích dẫn một nguồn tin thông thạo, báo Hồng Kông SCMP ngày 02/12/2021 cho biết Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị để bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Trung Quốc trực tiếp đối thoại. Có khả năng cuộc trao đổi đầu tiên giữa các ông Lloyd Austin và Ngụy Phượng Hòa sẽ họp qua cầu truyền hình hoặc qua điện thoại. Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 1/2022.

(Nikkei Asia) - Nhật Bản muốn trang bị tên lửa có tầm bắn 1000 km. Một nguồn tin thân cận với bộ Quốc Phòng Nhật cho biết đây là mục tiêu Tokyo đang nhắm tới cho giai đoạn 2025-2030. Nhật Bản cần nâng cao khả năng phòng thủ trong bối cảnh các nước láng giềng đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung. Vũ khí của Trung Quốc có thể bắn tới Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ.

(AFP) - Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen ủng hộ con trai kế nhiệm. Hôm 02/12/2021, thủ tướng Hun Sen, người đã lãnh đạo Cam Bốt hơn ba thập kỷ qua, tuyên bố ủng hộ con trai cả Hun Manet trở thành lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử. Đại tướng Hun Manet, 44 tuổi, là phó tổng tư lệnh Lực Lượng Vũ Trang Hoàng Gia Cam Bốt, ông từng được đào tạo ở Anh và Mỹ. Cam Bốt sẽ tổ chức bầu cử lập pháp vào năm 2023.

(Reuters) - Chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên ngày càng gây bất ổn. Hôm 02/12/2021, phát biểu sau cuộc hội đàm tại Seoul với người đồng nhiệm Hàn Quốc, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết chương trình phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên đang ngày càng gây mất ổn định cho an ninh khu vực. Bộ trưởng Austin cùng với tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ vừa tham gia cuộc họp thường niên về liên minh quân sự Mỹ-Hàn, đã thảo luận với quan chức Hàn Quốc về những kế hoạch hành động trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Mỹ là quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Hoa Kỳ đã thải ra khoảng 42 triệu tấn rác thải nhựa trong năm 2016 - gấp đôi so với lượng rác của Trung Quốc và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu cộng lại. Trung bình, mỗi người Mỹ thải ra 130 kg rác thải nhựa mỗi năm, đứng thứ hai là Anh với 98 kg mỗi người mỗi năm.

(AFP) - Canada không mua máy bay chiến đấu của Boeing. Hôm qua 01/12/2021, Chính phủ liên bang Canada thông báo chiến đấu cơ Super Hornet của tập đoàn hàng không Mỹ Boeing không đáp ứng yêu cầu của Canada để thay thế các máy bay CF-18 đã cũ của nước này. Hiện chỉ còn tiêm kích F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin và máy bay Gripen của Saab Thụy Điển tham gia đấu thầu. Canada sẽ ra quyết định lựa chọn trong năm 2022.

