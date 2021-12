Nguyên thủ Mỹ công bố kế hoạch chống Covid-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 02/12/2021 trình bày, kế hoạch của chính quyền đối phó với sự bùng phát của Covid vào mùa đông. Sự xuất hiện của biến thể mới Omicron cũng đang là đề tài nóng. Các chủ đề chính trong kế hoạch này gồm có khuyến khích người dân tiêm chủng và tăng cường xét nghiệm.

Từ Washington DC, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

"Vac-xin, vac-xin, vac-xin! Lập trường của Nhà Trắng và đội ngũ y tế chống Covid vẫn được giữ nguyên. Joe Biden lấy làm tiếc rằng tiêm chủng giờ đã trở thành một vấn đề chính trị ở Hoa Kỳ.

Theo một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, người sống ở tiểu bang do đảng Cộng Hòa nắm quyền có nguy cơ tử vong cao hơn 50% so với một người sống ở tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm quyền. Vì vậy, tổng thống Biden kêu gọi những người chưa tiêm chủng nhanh chóng đi tiêm và những người đã tiêm trên 6 tháng thì tiêm mũi tăng cường, và trẻ em cũng nên được tiêm chủng.

Để làm việc này, hàng trăm phòng khám địa phương sẽ được mở trên toàn quốc để cha mẹ và con cái có thể được tiêm chủng cùng một lúc. Một vấn đề mấu chốt khác của kế hoạch là cho người dân dễ tiếp cận với các xét nghiệm hơn vì hiện chúng rất đắt và ít phổ biến hơn so với các nước châu Âu.

Bảo hiểm y tế tư nhân sẽ được huy động tài trợ để cho việc tự xét nghiệm trở thành miễn phí. Đối với những người không có bảo hiểm tư nhân, số lượng các mẫu tự xét nghiệm miễn phí sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra, áp lực cũng ngày càng tăng đối với du khách đến Hoa Kỳ. Cho dù là công dân Mỹ hay không, họ vẫn phải có kết quả xét nghiệm Covid âm tính không quá 24 giờ trước giờ máy bay cất cánh" .

