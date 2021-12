TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Trung Quốc bật đèn xanh cho máy bay Boeing 737 MAX. Cơ quan hàng không Trung Quốc (CAAC) hôm 02/12/2021 cấp giấy phép cho máy bay 737 MAX của hãng Boein hoạt động trở lại trước khi có kết quả điều tra chính thức. Cổ phiếu của hãng hàng không Hoa Kỳ đã tăng 7% sau thông báo này, hơn 180 quốc gia đã cho phép máy bay 737 MAX hoạt động trở lại, ngoại trừ Nga và Indonesia. Sau tai nạn khiến 346 người thiệt mạng, Trung Quốc là nước đầu tiên đình chỉ các chuyến bay của hãng Boeing vào tháng 3 năm 2019.

(The New York Times) - Mạng xã hội Twitter và Facebook tấn công kế hoạch tuyên truyền của Trung Quốc ở Tân Cương. Twitter và Facebook dẹp bỏ hơn 2000 tài khoản tấn công những trang mạng tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Bắc Kinh bị cáo buộc chà đạp nhân quyền, cưỡng bức lao động ở khu tự trị Tân Cương, nơi đa số dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Các tài khoản vừa bị đóng trên Facebook và Twitter đưa ra hình ảnh mô tả Tân Cương là một vùng thịnh vượng và tự do.

(AFP) - Mỹ muốn hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát vi phạm nhân quyền. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 02/12 cho biết, để làm việc này, Hoa Kỳ dự tính đưa ra "sáng kiến kiểm soát xuất khẩu và nhân quyền", nhân thượng đỉnh của các nền dân chủ trên thế giới, sẽ được tổ chức tại Mỹ trong hai ngày 09 và 10/12/2021. Các công nghệ giám sát bao gồm một loạt các công cụ ngày càng tinh vi mà đang được sử dụng trên toàn thế giới, từ camera giám sát, phần mềm sinh trắc học, phần mềm nhận dạng khuôn mặt, máy bay không người lái, hệ thống nghe trộm điện thoại và theo dõi dữ liệu.

(RFI) - Đức siết chặt các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm chủng. Đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 4 đang khiến cho nhiều bệnh viện ở Đức bị quá tải, thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel và người kế nhiệm Olaf Scholz đã quyết định vào hôm qua 02/12, áp dụng những biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm chủng. Những người này sẽ không được lui tới những nơi không thiết yếu như nhà hàng, địa điểm văn hóa hoặc vui chơi giải trí.

(AFP) - Bán 80 chiến đấu cơ Rafale cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, một hợp đồng kỷ lục cho Pháp. Thỏa thuận đã được ký kết hôm 03/12/2021, giữa Hoàng thái tử Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane và tổng thống Emmanuel Macron nhân chuyến thăm chính thức Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng cộng, cùng với việc mua 12 chiến trực thăng Caracal và nhiều thiết bị kèm theo, hợp đồng này có trị giá đến hơn 17 tỷ euro. Theo dự kiến, đợt giao hàng đầu tiên bắt đầu từ năm 2027. Tổng thống Macron phấn khởi cho rằng hợp đồng này là kết quả của một chương trình "đối tác chiến lược giữa hai nước". Paris không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của ba căn cứ quân sự Pháp tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

(AFP) - Ukraina tuyên bố không từ bỏ ý định gia nhập NATO. Lãnh đạo ngành ngoại giao Ukraina, hôm nay, 03/12/2021, trước giới báo chí khẳng định Kiev từ chối mọi cam kết từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Theo chính quyền Ukraina, một hứa hẹn như thế không là "một chọn lựa". Ukraina kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ bác bỏ những đòi hỏi do Matxcơva đưa ra để hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Ukraina.

(AFP) - WHO : Chưa phát hiện có ca tử vong vì biến thể Omicron. Đây là nhận định của ông Christian Lindmeier, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới trong buổi họp báo thường nhật tại Geneve hôm nay, 03/12/2021. Theo ông, đó là do các nước thực hiện xét nghiệm nhiều hơn nhằm phát hiện sớm biến thể. Do vậy, hiện tại, tổ chức này vẫn chưa nhận được thông tin nào và hy vọng là không có ca tử vong nào" liên quan đến Omicron.

(AFP) - Đảo Salomon trước nguy cơ những đợt biểu tình mới. Đảo quốc Thái Bình Dương này lại có nguy cơ rối loạn chính trị sau khi có lời kêu gọi biểu tình vào thời điểm Nghị Viện Salomon chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm nhắm vào thủ tướng Manasseh Sogavare ngày thứ Hai 06/12/2021. Tình hình vẫn căng thẳng ở Salomon sau đợt bạo động tại thủ đô kéo dài trong vòng ba ngày hồi tháng 11/2021. Những người biểu tình đã thiêu rụi nhiều tòa nhà, cướp bóc tài sản và tàn phá cả khu phố người Hoa.

(Reuters) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Trong cuộc họp thường niên về an ninh diễn ra ngày 02/12/2021 tại Seoul với đồng nhiệm Hàn Quốc Suh Wook, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Trung Quốc "làm gia tăng căng thẳng trong vùng". Hoa Kỳ sẽ duy trì khả năng răn đe các mối đe dọa của Trung Quốc trong tương lai. Cuộc họp thường niên của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ-Hàn tập trung vào những thách thức đến từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như những vấn đề khác mà hai nước đồng minh cùng phải đối mặt.

