TIN TỔNG HỢP

(Yonhap) - Hải quân Hàn Quốc sẵn sàng triển khai dự án tàu sân bay hạng nhẹ. Theo thông báo của Cơ quan phụ trách chương trình phòng vệ Hàn Quốc và của Hải quân, ngân sách cho dự án đã được Quốc Hội thông qua ngày 03/12/2021 với số tiền 7,2 tỉ won (6,1 tỉ đô la). Dự án đóng tàu sân bay sẽ được triển khai vào năm 2022. Hải quân muốn tàu sân bay này có thể ứng phó với hàng loạt mối đe dọa hàng hải, bao gồm cả những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và những thách thức an ninh tiềm ẩn bên ngoài vùng biển của Hàn Quốc, mà bao quanh là các cường quốc hàng hải như Trung Quốc và Nhật Bản.

(AFP) - Pegasus bị cáo buộc do thám các nhà ngoại giao Mỹ. Công ty Israel NSO Group ngày 03/12/2021 thông báo đã mở điều tra về các thông tin báo chí theo đó phần mềm gián điệp Pegasus do họ sản xuất đã được dùng để do thám các nhà ngoại giao Mỹ. Các quan chức ngoại giao này đã được tập đoàn Apple cảnh báo là điện thoại của họ đã bị phần mềm Pegasus nhắm đến để tiếp cận các tập tài liệu, nghe lén các cuộc hội thoại và theo dõi sự dịch chuyển của họ. NSO Group cho AFP biết đã tạm thời ngưng cung cấp Pegasus cho những bên bị cáo buộc, nhưng không cho biết danh tính của khách hàng. NSO Group khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng Mỹ và chia sẻ thông tín Washington.

(AFP) - Brazil : Một thẩm phán Tòa tối cao liên bang (STF) ra lệnh mở một cuộc điều tra khác nhắm vào tổng thống Bolsonaro. Quyết định của thẩm phán Alexandre de Moraes được đưa ra ngày 03/12/2021. Ông Bolsonaro bị tố cáo đã phát tán thông tin sai lệch trong một video, vì trích dẫn các báo cáo mà ông khẳng định là của chính phủ Anh, theo đó vac-xin ngừa Covid-19 khiến cho bệnh Sida phát triển nhanh hơn. Thông tin của Bolsonaro đã bị Luân Đôn bác bỏ, video đã bị gỡ khỏi các mạng xã hội Facebook, Instagram và YouTube. Kênh YouTube cũng đã quyết định đóng tài khoản của Bolsonaro trong 1 tuần.

(AFP) - Nga : Gần 75.000 người chết vì Covid-19 trong tháng 10. Theo số liệu do cơ quan thống kê Rosstat công bố hôm 03/12/2021, trong tháng 10, đã có 74.893 người chết do Covid-19 ở Nga. Đây là tháng có nhiều người chết vì Covid nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

(AFP) - Pháp : Giáo sư Raoult bị khiển trách. Ngày 03/12/2021, tại Bordeaux, Y sĩ đoàn của vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra quyết định « khiển trách » giáo sư Didier Raoult, do vị giáo sư đã quảng bá cho việc sử dụng thuốc hydroxychloroquine để trị bệnh Covid-19, mặc dù công hiệu của thuốc đối với bệnh này chưa được chứng minh, và như vậy là ông đã vi phạm nguyên tắc đạo đức y khoa.

(AFP) - Giáo hoàng chấp nhận cho tổng giám mục Paris từ chức. Hôm 02/12/2021, giáo hoàng Phanxicô đã chấp nhận cho tổng giám mục Paris Michel Aupetit từ chức, chưa tới một tuần sau khi ông gởi đơn xin từ chức, do bị cáo buộc có quan hệ quá sâu đậm với một phụ nữ, cáo buộc mà tổng giám mục Paris vẫn bác bỏ. Theo tuần báo Le Point, vào năm 2012, khi chưa được bổ nhiệm làm tổng giám mục, đức cha Aupetit đã có quan hệ rất thân mật với một phụ nữ. Ngày 03/12, tòa tổng giám mục Paris thừa nhận với hãng tin AFP là tổng giám mục Aupetit đã có một mối quan hệ « nhập nhằng » với một người rất thân với ông, nhưng đây hoàn toàn không phải là « quan hệ tình yêu » hay « quan hệ tình dục ».

(NHK) - Nhật Bản thử nghiệm hệ thống giao dược phẩm với hai robot. Cuộc thử nghiệm diễn ra ở Tokyo ngày 03/12/2021. Một robot giao hàng từ một hiệu thuốc đến một cơ sở y tế. Robot thứ hai xuất phát từ một cơ sở y tế và chuyển các vật dụng sinh hoạt hàng ngày đến nơi ở của một bậc cao niên. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang muốn đề xuất các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc y tế, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được hỗ trợ thường xuyên.

