TIN TỔNG HỢP

(Kyodonews) - Ấn Độ - Thái Bình Dương trong năm 2021 : Ảnh hưởng của Mỹ gia tăng mạnh nhất, trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc lại suy giảm. Đây là đánh giá mà tổ chức tư vấn độc lập của Úc, Lewis Institut, đưa ra hôm Chủ Nhật 05/12/2021, dựa trên 8 tiêu chí, trong đó có khả năng quân sự, nguồn lực kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao. Hoa Kỳ là nước hiếm hoi củng cố được ảnh hưởng bất chấp đại dịch Covid-19. Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 3, sau Mỹ và Trung Quốc. Riêng về kinh tế, ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn lớn hơn Mỹ trong khu vực này.

(RFI) - Slovakia muốn trở thành "đối tác bình đẳng" trong thương mại với Đài Loan. Quốc vụ khanh kinh tế Slovakia, người dẫn đầu phái đoàn thương mại chính thức tới Đài Bắc hôm 06/12/2021, tuyên bố "Slovakia ủng hộ Đài Loan". Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, phái đoàn Slovakia, gồm 43 thành viên, là phái đoàn lớn nhất và cấp cao nhất tới thăm hòn đảo kể từ khi Slovakia mở Văn phòng đại diện tại Đài Loan vào năm 2003. Đây là dấu hiệu cho sự ủng hộ ngày càng tăng của quốc tế về việc Đài Bắc có một vị trí trên trường quốc tế, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

(RFI) - Facebook bị người tị nạn Rohingya khởi kiện về việc phát tán thông tin kích động thù hận. Đơn kiện tập thể nhắm vào mạng xã hội Facebook đã được người Rohingya đệ lên tòa án San Francisco, Mỹ, nơi tập đoàn đặt trụ sở. Theo những người đệ đơn kiện, Facebook đã dùng các thuật toán để tạo điều kiện cho các tin giả và tư tưởng cực đoan lan truyền, dẫn đến các hành vi bạo lực trong thế giới thật. Facebook bị đòi bồi thường 150 tỉ đô la. Tuy nhiên, theo luật Mỹ, ít có khả năng Facebook phải chịu trách nhiệm về những nội dung cư dân mạng đăng tải.

(Reuters) - Hoa Kỳ thảo luận với Đài Loan về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Trong đàm thoại hôm thứ Hai, ngày 06/12/2021, bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ thảo luận với người đồng cấp Đài Loan về việc cung ứng chất bán dẫn và chip điện tử. Đài Loan cam kết phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu, nguyên nhân khiến một số dây chuyền sản xuất ô tô ngừng hoạt động và nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ. Hai bên cho biết sẽ hợp tác về công nghệ, thương mại và đầu tư theo một cơ chế mới.

(Wall Street Journal) - Trung Quốc có thể thiết lập căn cứ quân sự ở Đại Tây Dương. Cơ quan tình báo Mỹ đưa ra báo cáo ngày hôm qua thứ Hai, 06/12/2021 chỉ ra rằng Trung Quốc có thể đang xem xét việc thiết lập căn cứ quân sự tại bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi, thuộc Guinea. Đây có thể là một mối đe dọa lớn. Theo Lầu Năm Góc, vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào các cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển, trong đó có Guinea, và sử dụng các "bẫy nợ" cho mục đích an ninh của riêng mình. Năm 2017, Trung Quốc đã mở căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, nơi nhìn ra eo biển ngăn cách Biển Đỏ với Vịnh Aden, một điểm quan trọng của tuyến giao thông hàng hải đến và đi từ Kênh đào Suez.

(AFP) - Liên Âu cho 97 công ty hàng không vào danh sách đen. Liên Hiệp Châu Âu hôm thứ hai, 06/12/2021, đã cập nhật lại danh sách An toàn Hàng không của tổ chức này. 97 hãng hàng không từ 15 quốc gia bị đưa vào danh sách đen, cấm khai thác đường bay tại Liên Âu, trong đó có các hãng hàng không từ Afghanistan, Angola, Sudan hay Nepal. Nguyên do là vì chính quyền các nước này đã không giám sát tốt, dẫn đến những thiếu sót an toàn nghiêm trọng.

(AFP) - Nhà báo Philippines Maria Ressa rốt cuộc đã được phép đến Oslo nhận giải Nobel Hòa Bình. Ngành tư pháp Philippines ngày hôm qua, 06/12/2021 đã chính thức bật đèn xanh cho bà Ressa xuất ngoại qua Na Uy. Nhà báo này hiện đang được tự do có điều kiện để chờ phán quyết của tòa về đơn kháng án của bà, chống lại bản án ở tòa cấp dưới phạt bà về tội phỉ báng. Chế độ tự do có điều kiện buộc bà phải xin phép ba tòa án để được xuất cảnh, và tòa thứ ba đã ra phán quyết thuận vào hôm qua. Như vậy nhà đồng sáng lập trang tin Rappler có thể đến Na Uy từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12.

(AFP) - Giới biên kịch Mỹ tôn phim kinh dị Get Out (Trốn Thoát) là phim hay nhất trong thế kỷ 21. Trong bảng xếp hạng được công bố hôm qua, 06/12/2021, Nghiệp Đoàn Các Nhà Biên Kịch Mỹ đã vinh danh bộ phim phát hành năm 2017 của đạo diễn Jordan Peele. Đứng thứ nhì là phim khoa học viễn tưởng hài lãng mạn "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (Ký Ức Tình Yêu) của Michel Gondry, ra mắt năm 2004, và thứ ba là phim "The Social Network" (Mạng Xã Hôi) của David Fincher, ra năm 2010, nói về Mark Zuckerberg nhà sáng lập trang mạng xã hội Facebook và phim đen Hàn Quốc "Parasite" (Ký sinh trùng) của Bong Joon Ho, ra mắt năm 2019 và đoạt giải Oscar 2020 về phim ngoại quốc.

