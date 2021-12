Covid-19: Biến thể Omicron có thể không nguy hiểm hơn Delta

Ảnh minh họa: Cảnh xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại New York (Hoa Kỳ) ngày 03/12/2021.

Các nhà khoa học hàng đầu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Hoa Kỳ cho biết, các loại vac-xin hiện nay vẫn có hiệu quả bảo vệ những bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron. Dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron không gây ra nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện thêm các nghiên cứu, nhất là là về hiệu quả của liều tăng cường.

Giám đốc ban xử lý các tình huống y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, trả lời AFP hôm thứ Ba, ngày 7/12/2021, là « không có lý do gì để nghi ngờ » hiệu quả của các loại vac-xin hiện nay trong việc bảo vệ các bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron, tránh được các biến chứng nghiêm trọng của bệnh và phải nhập viện.

Về phần mình, giáo sư Anthony Fauci, nhà khoa học đầu ngành, cố vấn dịch tễ của chính phủ Mỹ, cũng xác nhận đánh giá trên và khẳng định rằng « gần như chắc chắn là biến thể Omicron không nguy hiểm hơn Delta ». Theo ông Fauci, có một số dấu hiệu chỉ ra rằng Omicron thậm chí còn ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng bởi các dữ liệu nghiên cứu chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi.

Chuyên gia Mỹ cũng thận trọng lưu ý thêm rằng biến thể Omicron lây lan rất nhanh, các loại vac-xin có thể kém hiệu quả hơn, và « cần phải đợi thêm ít nhất hai tuần nữa mới có thể đánh giá chính xác về mức độ nguy hiểm của biến thể này. »

Theo một nghiên cứu khác, do phòng thí nghiệm ở Nam Phi, Africa Health Research thực hiện, vac-xin Pfizer chỉ bảo vệ được một phần, chống lại biến thể mới này. Giáo sư tại phòng thí nghiệm Nam Phi, ông Alex Sigal chỉ ra rằng mức độ trung hòa của biến thể Omicron đã giảm rất mạnh so với các chủng Covid phát hiện trước đó. Về mặt tích cực, những người đã tiêm hai liều vac-xin Pfizer hoặc đã nhiễm bệnh có thể vô hiệu hóa biến thể mới này. Do đó, liều tăng cường có thể tăng khả năng phòng ngừa nhiễm bệnh. Giáo sư Alex Sigal nói thêm rằng, nếu cơ thể càng có nhiều kháng thể, khả năng chống lại Omicron sẽ cao hơn.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến nhiều quốc gia quan ngại, đặc biệt là ở châu Âu, nơi đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ năm do số ca nhiễm tăng trở lại vì biến thể Delta. Một số quốc gia đã tuyên bố đóng cửa biên giới đối với Nam Phi và một số nước trong khu vực này, mà Nam Phi cho rằng đây là hành động tẩy chay phi lý.

Tiêm chủng bắt buộc nên là phương kế cuối cùng

Cũng trong hôm thứ Ba, WHO đã kêu gọi các quốc gia đưa ra các biện pháp để bảo vệ trẻ em tốt hơn khỏi dịch bệnh, do số ca nhiễm ở trẻ trong độ tuổi 5-14 gia tăng, thậm chí còn cao hơn hai đến ba lần so với các nhóm tuổi khác.

Theo tổ chức này, mặc dù dịch bệnh bùng phát trở lại ở châu Âu, việc tiêm chủng bắt buộc, do một số quốc gia quyết định hoặc vẫn đang dự trù, nên là « phương kế cuối cùng », bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với vac-xin.

